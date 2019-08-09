2019-08-09T16:23:27+03:00
Общество

Игровые уроки помогут трудным подросткам из детских домов перенестись в 19 век

Образовательная программа «Золотой век» пройдет в 14 регионах страны
Ольга БОРСКАЯ
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Студия "Полдень занимается разработкой обучающих игр и развивает программы социальной адаптации для трудных подростков Фото: https://vk.com/thenoonСтудия "Полдень занимается разработкой обучающих игр и развивает программы социальной адаптации для трудных подростков Фото: https://vk.com/thenoon
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Какие открытия в физике сделали во времена Пушкина? А какие новые земли открыли в мире при Екатерине Великой? На эти вопросы и не каждый-то взрослый ответит: хотя всю эту информацию мы учим еще в школе. О том, что разные школьные предметы никак не связаны в единую картину, задумались в студии игровых решений «Полдень».

Это объединение гейм-дизайнеров, тренеров, игротехников, психологов и волонтеров, которые создают программы социальной адаптации и профориентации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Новая междисциплинарная образовательная программа «Золотой век» поможет школьникам собрать воедино знания по разным предметам в единую картину, мыслить широко, лучше прочувствовать родную историю. Время и место действия: XIX век, Россия. Здесь было место и географическим открытиям, и научным изобретениям, и литературным шедеврам, и важным общественным изменениям.

Благодаря полученному президентскому гранту, уроки пройдут в 48 детских домах в 14 регионах России. Среди них - Санкт-Петербург, Воронежская, Владимирская, Калининградская, Калужская, Кировская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская и Тверская области, Красноярский и Приморский край.

Уроки будут не просто скучными лекциями под диктовку за партами, а пройдут в форме сюжетно-ролевой игры. Ребятам пригодятся знания из семи школьных предметов — истории, русского языка, литературы, обществознания, географии, физики и химии. Освоить материал школьникам поможет рабочая тетрадь с развивающими заданиями, также изложенными в игровой манере.

- Ролевая игра поощряет постановку вопросов участником, выявление собственного мнения, столкновение в сложных ситуациях, дает выбор. На создание одной игры уходит не меньше 60-ти часов работы, — говорит Ксения Рубанова, главный геймдизайнер студии «Полдень».

Сейчас участники студии занимаются разработкой игр и составлением тетрадей: в этом их поддерживают школьные учителя. А проводить сами уроки в детских домах помогут региональные благотворительные фонды и их волонтеры. 70 добровольцев из разных городов пройдут предварительный отбор и обучение, а также получают супервизию регионального координатора программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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