Первые 100 жителей Архангельской области получили медицинскую помощь в Москве

Всесторонняя медицинская помощь была оказана в Москве жителям Ленского района Архангельской области. Более 100 человек смогли приехать в столицу по программе социальной поддержке населения, реализуемой компанией «Технопарк» совместно с правительством столицы и Фондом развития Ленского района. 45 ведущих клиник приняли больных. Благодаря квалификации и опыту столичных врачей, а также оснащенности современных стационаров, для выздоровления пациентов созданы оптимальные условия.

- В Москве меня встретили и сразу отвезли в 52 больницу, там уже была готова одноместная палата, - сообщила Мария Владимировна, жительница Ленского района, которая только что закончила лечение в столице.

Стоит отметить, что лечение, трансфер, питание и проживание в Москве для всех участников программы бесплатно. На сегодня московские клиники помогли уже 72 пациентам. 32 человека сейчас находятся на лечении, а восемь уже имеют на руках билеты и готовы прибыть в Москву в ближайшее время. Все затраты по программе финансируются за счет бюджета города Москвы и компании «Технопарк», не оказывая дополнительной финансовой нагрузки на бюджет Ленского района.

- Я обратилась, потому что у меня очень болела спина, - сообщила Мария Владимировна, - меня обследовало очень много разных врачей, вынесли вердикт и расписали лечение. А кроме того, меня отвезли в другую больницу к стоматологам. И там еще залечили зубы.

Попасть в эту программу и посетить Москву может каждый житель Ленского района. Для этого нужно прийти в центральную городскую больницу Яренска и предоставить полис обязательного медицинского страхования вместе с подтвержденным диагнозом. Телефон Единого информационного центра для бесплатного звонка, в том числе по вопросам госпитализации в Москве: 8-800-511-18-42.

Так же посетить Москву и посмотреть достопримечательности этим летом смогли работники районной системы образования, они прошли курсы повышения квалификации. Поморские школьники были в Москве на различных познавательных мероприятиях. Все это оказалось возможным благодаря программе, реализуемой совместно с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района по социальной поддержке населения Ленского района.