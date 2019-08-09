Деду Морозу построят аэропорт за миллиард рублей

Рассказывая о ситуации в области, губернатор Олег Кувшинников сообщил Владимиру Путину новость, которой позавидовал бы любой глава региона.

- 1 июля мы погасили последний коммерческий кредит, коммерческого долга у Вологодской области уже нет, в два раза сократили государственный долг, - заявил Кувшинников. - Приступили к реализации крупнейших инфраструктурных проектов.

Губернатор доложил о строительстве второго моста через реку Шексна в Череповце.

- На прошлой неделе мы забили первую сваю под строительство мостовых сооружений, а 20 августа начинаем бить сваи на поле под строительство вот такого красивого вантового моста через Волго-Балт, реку Шексна, - сказал он. - Строит «Мостострой-11», который строил Крымский мост в том числе, потом перебазируется к нам и приступает к строительству мостовых сооружений.

Второй по значимости проект в области - развитие туристического кластера, которое вылилось в обустройство вотчины Деда Мороза: от строительства ледового дворца «Мороз Арена» до непосредственного нового дворца лично Деда Мороза.

- В три раза увеличим его площадь, потому что количество туристов превысило уже 300 тысяч в год, - пообещал губернатор. - Но без строительства аэропорта в Великом Устюге сделать это невозможно, добраться до него крайне тяжело, тысяча километров от Москвы. Мы заканчиваем строительство, удлинение взлётно-посадочной полосы с 1500 метров до 1800 метров, что позволит нам принимать среднемагистральные самолёты, «Сухой Суперджет 100» из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. 20 августа следующего года мы открываем новую полосу, новый аэродромный комплекс с возможностью сделать этот аэропорт и международным, если мы увидим, что увеличится туристический поток, из-за рубежа в том числе.

- Сколько он стоил, миллиард? - уточнил Путин.

- Миллиард сто, - подтвердил Кувшинников. - Вологда – наша столица, жемчужина на карте нашего Русского Севера. Хочу попросить вас, чтобы нашему городу был придан статус города исторического наследия.

- Это будет стоить федеральному бюджету два миллиарда, - президент был в курсе, к чему приводят такие просьбы.

- Да, и если такое возможно выделить средства на начало реконструкции и восстановление Вологодского кремля, - не стал останавливаться губернатор. - Если вы поддержите, мы с удовольствием реализуем этот проект, сохраним уникальность нашей столицы.