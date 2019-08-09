Для пострадавших от трудовых травм разработают новую единую программу реабилитации

ПОВЫСИТЬ ШАНСЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

- Каждый год в нашей стране происходит порядка 42 - 43 тысяч несчастных случаев на производстве. Из них тяжелых около 5 тысяч, и в этих случаях мы проводим раннюю реабилитацию, направляя пострадавших работников либо в лечебные учреждения, либо в центры реабилитации, - рассказал заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС РФ) Сергей Алещенко, открывая круглый стол «Особенности реабилитации лиц, пострадавших на производстве, в реабилитационных центрах Фонда социального страхования». Встреча экспертов с журналистами прошла в одном из таких центров - «Волгоград» (г. Волгоград), так что кроме выступлений специалистов мы смогли своими глазами увидеть, как проводится реабилитация на практике. «Это центр в 550 койко-мест, с хорошей медицинской базой и хорошим медицинским составом, позволяющий нам оказывать помощь по различным профилям заболеваний», - отметил Алещенко.

Сейчас Фонд внедряет в работу центров реабилитации современные цифровые технологии. Это поможет улучшить качество лечебного процесса, оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность и в целом проводить оперативный мониторинг деятельности центров, пояснил начальник Отдела организации и совершенствования программ комплексной реабилитации лиц пострадавших на производстве Управления по развитию центров реабилитации ФСС РФ Михаил Тихоновский. Также, по его словам, Фонд ведет работу по интеграции медицинских информационных систем центров реабилитации с региональными медицинскими информационными системами. За этой сложной формулировкой кроется понятная и важная цель: новый подход позволит максимально быстро получать медицинские данные пострадавших из больниц. Это нужно специалистам, чтобы оперативно разработать индивидуальную программу реабилитации пострадавшего. А в итоге - повысить шансы человека восстановиться после трудовой травмы и вернуться к активной, полноценной жизни.

- Сегодня возврат к трудовой деятельности (после производственных травм. - Ред.) у нас более 60%. Нам есть, к чему стремиться, мы работаем над улучшением качества реабилитационного лечения, - говорит Тихоновский.

РАЗ В 15 ДНЕЙ - ПЕРЕСМОТР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Татьяна Черных, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением центра реабилитации «Волгоград», рассказала об особенностях реабилитации:

- Медицинская реабилитация в нашем центре основывается на принципах этапности, непрерывности и преемственности между нами и медицинскими организациями, оказывающими реабилитационные услуги. Практика показывает, что проведение комплексной реабилитации после тяжелых травм в ранние сроки во многих случаях позволяет избежать инвалидности и быстрее возвратить пострадавшего к труду.

На этапе отбора пациентов мы активно сотрудничаем с представителями регионального отделения ФСС - реабилитационными менеджерами, а также с медучреждениями, которые направляют пострадавших в центр. Как правило, к нам поступают больные с нарушениями различных функций организма и высоким реабилитационным потенциалом. А также нуждающиеся в применении интенсивных методов лечения и требующие специального медицинского наблюдения.

С пациентами работают врачи различных профилей: неврологи, ортопеды, офтальмологи, физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры, психотерапевты и др. Исходя из рекомендаций врачей-специалистов мультидисциплинарной бригады формируются коллегиальные заключения.

Важно, что не реже одного раза в 15 дней происходит пересмотр индивидуальной программы реабилитации. И при необходимости проводится корректировка всех проводимых лечебных мероприятий.

В ТЕМУ

Какие трудовые травмы случаются чаще всего

Управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС РФ Павел Гладких сообщил, какие трудовые травмы возникают у работников наиболее часто. По данным за 2018 год это в первую очередь повреждения опорно-двигательного аппарата, более 47%. А также черепно-мозговые травмы - более 40,7%. «Хочу обратить внимание, что, оплата расходов на лечение пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве, включает в том числе специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. При этом лечение полностью оплачивается Фондом социального страхования, даже если оно на порядок превосходит стандарты госгарантий бесплатной медицинской помощи (то есть больше, чем нам полагается по полису ОМС. – Ред)», - подчеркнул Гладких. В частности, за 2018 год расходы Волгоградского регионального отделения Фонда на медпомощь пострадавшим на производстве составили более 7,5 млн рублей.

В частности, за 2018 год расходы Волгоградского регионального отделения Фонда на медпомощь пострадавшим на производстве составили более 7,5 млн рублей.

Зампред ФСС РФ Сергей Алещенко рассказал, где производственный травматизм выше всего в среднем по России:

- Это металлургическое производство, транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, здравоохранение, строительство. Если говорить об основных причинах травматизма, то на первом месте - нарушение требований техники безопасности. Это причина 33% несчастных случаев на производстве. Дальше - неудовлетворительная организация производства, нарушение правил дорожного движения, нарушение трудовой производственной дисциплины, неудовлетворительное техническое состояние зданий и территорий.

СОЗДАТЬ ЦЕЛЬНУЮ КАРТИНУ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА

Сейчас наша экономика все больше переходит на «цифровые рельсы». Можно ли ожидать, что Фонд соцстраха в ближайшем будущем полностью откажется от бумажных носителей информации, поинтересовались журналисты. Например, история болезни, ведения пациентов, пострадавших на производстве, превратится исключительно в электронные медкарты.

- Думаю, от неэлектронных, то есть бумажных носителей информации мы не откажемся никогда, - считает Сергей Алещенко. - Мы исходим из того, что порой человеку просто физически может быть удобен неэлектронный носитель информации. Например, пациент пожилого возраста, получая карту назначений с расписанием прохождения процедур, может получить это и в распечатанном виде. При этом мы точно генерируем информацию в единую подсистему. Чтобы человек имел возможность посмотреть эту информацию и в планшете, и в смартфоне. И в любой точке, любом кабинете медучреждения, которое оказывает ему услугу, была полная ясность, кто он, какие процедуры назначены и пройдены.

- Такой проект был запущен Фондом в прошлом году. За год, как и планировали, мы перешли на новую систему информационного сопровождения наших пациентов в центре реабилитации «Волга», - продолжает Алещенко. - На сегодня практически во всех реабилитационных центрах есть свои системы информационного сопровождения. Но они не полные и не интегрированы в единую фондовскую систему. Поэтому пока мы выстраиваем отдельные связи с медицинскими учреждениями по месту нахождения наших реабилитационных центров. При этом Фонд заложил в свои планы за три года – 2019-й, 20-й и 21-й – сформировать единую целевую информационную систему.

Это будет новая система, куда интегрируются все нынешние. Что-то мы предложим заменить, доработать. В итоге Фонд социального страхования и наши реабилитационные центры будут в рамках своей единой информационной системы взаимодействовать с соответствующей информационной системой Минздрава, ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. - Ред.). Мы будем получать сведения, например, о направлениях к врачам и результатах диагностики, о рекомендациях из медицинского учреждения, которое оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим. И направлять туда же результаты наших медицинских действий по восстановлению пациента и возвращению к труду.

В целом все сведения будут аккумулироваться в единой информационной системе государства. В нее будет возможность загружать сведения в том числе по диспансеризации и профосмотрам, по периодическим осмотрам. Можно будет выстроить единую карту работника, имеющую информацию как о его осмотрах на производстве, если он занят во вредных условиях труда, так и о его обращениях в медучреждения по месту жительства. Тогда мы будем видеть полноценную картину состояния здоровья человека, занятого в производстве. Мы будем запрашивать данную информацию для себя, как страховщика, и единая информационная система будет с нами делиться только в той части, которая нам положена по законодательству. Система безопасности и охрана персональных данных являются ключевыми. Также в приоритете сохранность врачебной тайны. Будут предусмотрены все меры защиты.

ПЕРЕНЯТЬ ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Еще одно новое направление - создание единых подходов к реабилитации пострадавших на производстве.

- В настоящее время мы строим систему совершенствования методик реабилитационных процессов путем внедрения стандартов (протоколов) реабилитационного лечения лиц, пострадавших на производстве, с целью повышения качества оказываемых реабилитационных услуг. В связи с этим в этом году к немецким коллегам выезжает группа медработников нескольких реабилитационных центров, чтобы ближе познакомиться и перенять опыт организации реабилитационного процесса. Также в этом году будет организована стажировка реабилитационных менеджеров.

«Мы все-таки выходим на единую программу реабилитации. То есть отрабатываем программу формирования реабилитационных мероприятий, которая будет доведена до всех реабилитационных центров. И в соответствии с этой программой будут строиться планы по оснащению реабилитационных центров», - рассказал Алещенко.

ВАЖНО

Пять основных принципов реабилитации пострадавших на производстве

Такими принципами сегодня руководствуется ФСС РФ и центры реабилитации Фонда.

1. Максимально раннее начало реабилитационных мероприятий.

2. Постоянное сопровождение пострадавшего (эту задачу выполняют реабилитационные менеджеры).

3. Последовательное оказание медицинской помощи в стационаре, в амбулаторных условиях.

4. Своевременное направление пострадавшего в реабилитационные центры.

5. Комплексный характер реабилитационных мероприятий, которые включают в себя как медицинский аспект реабилитации, так и социальную, трудовую и другие виды реабилитации.

Соблюдение этих принципов способствует восстановлению здоровья пострадавшего и его возвращение к труду. Это основная задача Фонда, поясняют в ФСС.