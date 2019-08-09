Шаманы республики Тыва призывают россиян соблюдать правила дорожного движения.

Поддержали идею внимательного отношения к знакам и шаманы народов Севера.

Трактовка знаков природы – одна из главных обязанностей шамана, который все делает на благо своего края и народа. В современном мире нас окружает множество символов, которые в зависимости от окружающей среды воспринимаются по-разному и означают разное.

Это стало основой идеей социального ролика кампании «Однозначно». Свои сообщения природа передает разнообразными способами, но дорожные знаки – это выверенные символы, над которыми работали инженеры и специалисты, понимающие возможности дороги и варианты выживания человека при столкновении на том или ином участке.

Эти мысли, оформленные в социальный ролик «Знаки», стартующий по федеральным телеканалам с 16 августа, пришлись по душе шаманам республики Тыва и других.

Шаманы выразили готовность оказать поддержку кампании, сделать все, чтобы водители, пешеходы и пассажиры внимательно относились к сообщениям на дорожных знаках. Один из представителей шаманского сообщества даже провел специальный ритуал, чтобы водители придерживались верной скорости и обращали внимание на дорожные знаки.