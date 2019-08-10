Экономику России спасут пенсионеры

ВЕТЕРАНСКИЙ МИНИМУМ

Российская рабочая сила несет небывалые потери. Первый квартал этого года - минус 800 тысяч. Второй - еще 600 тысяч. И при этом никакой безработицы.

- Уровень занятости у нас действительно довольно высокий, - говорит «КП» директор Института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. - Больше, чем в среднем по Европе. Но ведь и численность россиян трудоспособного возраста уменьшается.

Что же делать, на какие резервы можно рассчитывать? Ответ есть.

«Дальнейший рост занятых возможен лишь за счет более активного вовлечения в рынок труда населения старшего возраста», - отмечается в исследовании Института социально-экономического анализа и прогнозирования.

Получается, вся надежда на ветеранов (мигрантов в расчет не берем - они закрывают в основном позиции, требующие невысокой квалификации)? Но загвоздка в том, что численность старой гвардии, которая останется в трудовом строю, еще недостаточна. Пенсионная реформа начала действовать только с 1 января этого года и за полгода еще не успела насытить экономику новыми (старыми) кадрами. Это если и произойдет, то только через несколько лет.

Да и вообще, стоит ли уповать на пожилых сотрудников?

Ведь кругом только и слышишь разговоры о возрастной дискриминации, о том, что даже после 45 лет очень трудно найти работу. Как же они пополнят трудовую армию, если их в эту армию не пускают?

- Да, дискриминация существует, - признал Виктор Ляшок. - В старших возрастах уровень безработицы достаточно высок. Есть еще и скрытая безработица, когда люди в принципе готовы трудиться, но сами вакансий не ищут, на учет не становятся. То есть такой ситуации, что пожилые рвутся работать, а им не дают, у нас нет.

Человеку, который всю жизнь работал с напильником, трудно переучиться работе на современных станкахФото: Алексей БУЛАТОВ

ГРУСТНАЯ ДОЛЯ ЧЕЛОВЕКА С НАПИЛЬНИКОМ

Парадокс, но вообще-то это даже в чем-то неплохо, что демографически число рабочих рук уменьшилось. Потому что ситуация в экономике такова, что эти руки просто некуда приложить.

- Дополнительная рабочая сила сейчас не нужна, - считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Надежды на то, что люди, не вышедшие на заслуженный отдых из-за увеличения пенсионного возраста, найдут применение своим силам, не оправдались. А с дальнейшим ростом производительности труда потребность в возрастных работниках будет еще ниже.

У нас снижается потребительский спрос - меньше людей требуется в торговле. Компьютеризация приводит к сокращению численности персонала, обслуживающего товаропотоки. Онлайн-платформы напрямую связывают потребителей и поставщиков - в результате многие посреднические структуры закрываются.

- Помните, сколько было турагентств? - продолжает Сафонов. - А сейчас многие из них без работы: люди сами обращаются напрямую в отели, берут билеты. Сокращается число малых и средних предприятий. В крупных магазинах работают кассовые аппараты самообслуживания. В обрабатывающей промышленности число рабочих мест сокращается ежегодно на 100 тысяч за счет автоматизации процессов. Человеку, который всю жизнь работал с напильником, трудно переучиться работе на современных станках.

С МОЛОДЫМИ ПРОЩЕ

В условиях, когда есть из кого выбирать, конечно, работодатель предпочтет того, с кем у него будет меньше проблем. С молодыми, пусть не с университетской или школьной скамьи, но имеющими лет пять трудового опыта, проще, чем с тертым калачом с 30-летним стажем за плечами. Не только психологически.

- Молодой работник отличается от старшего коллеги готовностью работать за «светлое будущее», - говорит Сафонов. - Он согласен на переработку, на более низкую зарплату в надежде на будущий рост. А люди старшего поколения обременены семьями и болезнями, им уже не так интересен карьерный рост, они чаще требуют соблюдения своих трудовых прав, особенно в том, что касается режима отдыха. И работодатель будет выбирать того, с кем проще договариваться.

Молодой работник отличается от старшего коллеги готовностью работать за «светлое будущее»Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате у нас вырисовывается интересная закономерность.

- На Западе приходят к пику зарплаты и соответственно карьеры к 55 - 60 годам, - говорит Сафонов. - А у нас пик в 40 - 45 лет, потом снижение.

Правда, к отметке 65 - вдруг опять повышение доходов. И существенное. Это, поясняет Виктор Ляшок, из-за того, что в этой возрастной категории в строю в основном остаются топовые руководители и высококлассные специалисты. Штучный товар.

- Проблема в том, что люди за 3 - 5 лет до выхода на пенсию, а иногда и раньше, останавливаются в профессиональном росте, деградируют и не могут составить конкуренцию более молодым сотрудникам. И потом им все кругом виноваты. То, что такие люди в какой-то момент оказываются без работы, печально, но это объективная тенденция. На производстве обновляют оборудование, и пожилой токарь не может работать на станке с программным управлением, не в состоянии научиться - что же прикажете делать администрации? Ситуация тяжелая, но это жизнь. Если человек с 40 до 60 лет ничему не учился, то никакие попытки переучить его успехом не увенчаются. Способность к постижению новых знаний атрофируется, это мозговая химия. Он не может и не хочет учиться - это его беда. Государство должно поддержать таких людей, выделять им социальные пенсии, если получение трудовой пенсии отодвинулось. Это будет дешевле, чем тратить огромные государственные средства на организацию курсов в центрах занятости, в их эффективность я не верю. Поскольку не видел людей, получивших там нужные знания и нашедших после этого высокооплачиваемую работу.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Президент портала «Суперджоб» Алексей ЗАХАРОВ: Не верю, что дедушек можно переучить

- Проблема в том, что люди за 3 - 5 лет до выхода на пенсию, а иногда и раньше, останавливаются в профессиональном росте, деградируют и не могут составить конкуренцию более молодым сотрудникам. И потом им все кругом виноваты. То, что такие люди в какой-то момент оказываются без работы, печально, но это объективная тенденция. На производстве обновляют оборудование, и пожилой токарь не может работать на станке с программным управлением, не в состоянии научиться - что же прикажете делать администрации? Ситуация тяжелая, но это жизнь. Если человек с 40 до 60 лет ничему не учился, то никакие попытки переучить его успехом не увенчаются. Способность к постижению новых знаний атрофируется, это мозговая химия. Он не может и не хочет учиться - это его беда. Государство должно поддержать таких людей, выделять им социальные пенсии, если получение трудовой пенсии отодвинулось. Это будет дешевле, чем тратить огромные государственные средства на организацию курсов в центрах занятости, в их эффективность я не верю. Поскольку не видел людей, получивших там нужные знания и нашедших после этого высокооплачиваемую работу

Если человек с 40 до 60 лет ничему не учился, то никакие попытки переучить его успехом не увенчаютсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЕСТЬ ИДЕЯ

6 часов и отдыхать

Недавно выяснилось, что Россия - одна из самых перерабатывающих стран мира. В том смысле, что наши работники трудятся сверх установленного законодательством времени. Доля сверхурочников насчитывает 64%, подсчитали в Высшей школе экономики. Это четвертый показатель в Европе.

Так, может, запретить такие переработки? Во многих странах по соглашению с администрацией профсоюзы следят за этим, и если кто-то продолжит работать после окончания рабочего дня, может получить взыскание по профсоюзной линии. А у нас если запретить трудоголикам работать сверхурочно, то нужно будет взять еще одного или двух сотрудников, которые закроют фронт работ.

- Думаю, у нас будет сокращаться продолжительность рабочего дня и рабочей недели, - считает руководитель портала «Суперджоб» Алексей Захаров. - Это общая тенденция. В начале прошлого века рабочий день был 14 часов. За последние 100 лет продолжительность рабочего времени сократилась практически в 2 раза. И дальше эта тенденция с ростом производительности труда будет продолжаться. Человеку будет требоваться меньше времени, чтобы произвести некие жизненно необходимые ценности. Если законодательно закрепить не 8-часовый рабочий день, а 6-часовый, то больше людей смогут быть задействованы в трудовом процессе.

Тогда, может, и безработным сотрудникам 50+ перепадут солидные вакансии.