«Кожа да кости, глаза нет». Мама россиянки, попавшей в ИГИЛ*, расплакалась, увидев фото дочери из Сирии

— Я даже не знаю, где сейчас моя Катюша, жива ли, — не может сдержать слезы пенсионерка Татьяна Шматова. — Еще страшнее представить, где сейчас мои внучата?

На снимке 30-летняя мать троих детей больше похоже на больного подростка. Она ужасно похудела и к тому же смотрит в объектив единственным глазом. Катя успела сообщить маме, что она находится на северо-востоке Сирии, в лагере «Эль-Холь», вместе с тысячами членов семей боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

После операции у Кати начался абсцесс мозга, связи с ней сейчас нет никакой. Фото предоставила ее мама

Она попала сюда будучи без сознания — во время обстрела она была серьезно ранена — в голову попал осколок от снаряда. Когда Катя очнулась, 9-летнего Микаэля, 6-летнего Адама и 4-летней Асии уже рядом не было.

Вскоре взволнованная мама перестала получать сообщения от раненой дочери. Какое-то время с ней держали связь другие девушки из лагеря. Они сказали, что рана у россиянки не затягивается, а наоборот загноилась, в ней даже завелись черви. Сейчас Катя не может нормально ходить, у нее нарушена координация, она все время стонет от боли и время от времени теряет сознание.

Катя всегда была красавицей, «кровь с молоком». Фото предоставила ее мама

ДЕВОЧКУ ПРОГЛЯДЕЛИ

Сейчас убитая горем мать никак не может простить себе, что проглядела тот момент, когда террористы завербовали Катю. Она была настоящей умницей, красавицей, от парней отбоя не было, но «вербовщики» подыскали девушке мужа из числа своих. Они организовали будущим молодоженам встречу в кафе, а потом сообщили, что «сверху» их союз уже одобрили. В последний раз Татьяна видела свою дочь в мае 2013 года, но вести себя странно Катя начала задолго до этого. Несмотря на то, что детство и юность девушки вполне можно было бы назвать счастливым: она росла в полной семье на берегу Черного моря в счастливой и солнечной Ялте. Радикальная смена религии и жизненных ценностей стала для родных настоящим шоком. После окончания вуза она поступила в аспирантуру в Харькове, а окончив учебу, вернулась домой в хиджабе.

Сергея завербовали в 2006 году, Катю на пару лет позднее. Фото из семейного архива

«Суженый» Кати оказался всего на два года раньше нее «завербованным» в ИГИЛ. До этого Сергей успел окончить харьковскую академию МВД. Отец мужчины — суровый моряк — узнав о том, что сын примкнул к террористам, прогнал его из дома и отказался с ним общаться.

В 2008 году молодые скоропостижно сыграли свадьбу, вскоре Катя забеременела, но семью даже при всем желании нельзя было назвать счастливой, или хотя бы просто нормальной. Новый год они не праздновали, музыку слушать в их доме было запрещено, поздравлять детей с днем рождения — "религия" не велела.

ПОБЕГ В СИРИЮ

В остальном все шло благополучно, и через несколько лет родные даже свыклись со странностями в семье Кати и Сережи. У них уже подрастало двое сыновей, муж строил относительно успешную адвокатскую карьеру в собственной фирме, а в один из погожих майских дней Катя пригласила маму и старшую сестру вместе погулять с детьми.

— Только потом я поняла, что это она с нами прощалась, — рассказывает Татьяна. — В тот же день они собрали мальчишек, кое-какие вещи и навсегда уехали.

Татьяна очень надеется, что ей удастся увидеть внуков живыми и невредимыми. Фото из семейного архива

Позже выяснилось, что семья под видом туристов приехала в Турцию, а там пересекла сирийскую границу и примкнула к террористам. В марте 2019 года Сергея убили. Сейчас мама Кати обивает все возможные пороги, чтобы ей помогли найти внуков и вернуть дочь домой. Ей удалось связаться с сирийскими курдами в лагере и договориться, чтобы Катю прооперировали в ближайшей к лагерю больнице города Эль-Хасака, где работают «врачи без границ». Больше женщина пока ничего добиться не смогла, но она не теряет надежды еще хоть раз увидеть дочку и вернуть на родину внуков, оставшихся сиротами в чужой стране.

— Одному богу известно, что с ними могут сделать там, — переживает Татьяна.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация