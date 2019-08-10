Не верьте в сказку про Золушку, станьте феей для самой себя

Что такое красота? Какие ассоциации возникают у вас, когда вы произносите это слово? Молодость, стройная фигура, правильные черты лица (прямой нос, большие глаза, чувственные губы), тонкая талия, большая грудь, широкие бедра, длинные ноги, сияющая кожа, густые, пышные, длинные волосы… Верно? А еще наверняка вам кажется, что красота коррелирует со счастьем и успехом. Теперь подумайте, много ли у вас знакомых, которые бы соответствовали всем вышеперечисленным критериям сразу?

У меня нет. При этом я встречала немало женщин, которые не обладают этими признаками, но которых я считаю по-настоящему красивыми, успешными и счастливыми. Как такое возможно? Дело в том, что в них есть что-то притягивающее взгляды. Они излучают внутренний свет, благодаря которому и становятся прекрасными. Но что же нужно делать, чтобы засиять изнутри? Мало кому из нас везет родиться красавицей — в привычном, классическом понимании этого слова. И я не выросла высокой длинноногой блондинкой с третьим размером груди. Моя внешность — это не дар свыше, а плод моих собственных планомерных и целенаправленных усилий, и я этим очень горжусь.

Мне никогда не нравилась сказка про Золушку, потому что там в жизнь главной герои ни вмешивается фея, пусть и с добрыми намерениями. К сожалению, на этой сказке воспитано не одно поколение женщин и образ Золушки прочно закрепился в подсознании. Многие из нас до сих пор думают, что, если быть доброй, скромной, покорной и трудолюбивой, все проблемы решатся сами собой, придет прекрасный принц и сделает тебя принцессой, а затем и королевой. Но в реальной жизни фея с волшебной палочкой и принц с хрустальной туфелькой появляются крайне редко. Возможно, кому-то и везет, но поверьте, таких случаев — один на миллион. Как правило, красивые и успешные женщины делают себя сами — и я из их числа.

Тина Канделаки: «Красивые и успешные женщины делают себя сами — и я из их числа»

Замечательно, если у женщины есть муж, который ее полностью обеспечивает. Но, к сожалению, никто не даст гарантий, что так будет продолжаться вечно. Потому, что женщина сегодня должна сама за себя отвечать — и за финансовое благополучие, и за внешний вид. Итак, в наше время любая женщина способна стать феей — но не для некой посторонней Золушки, а для самой себя. Сидеть сложа руки и ждать, пока жизнь наладится и ученые изобретут эликсир вечной молодости, — это не про настоящий день и не про современную успешную женщину. Помните, что природные данные определяют многое, но не все.

КСТАТИ

Чтобы превратиться из Золушки в фею, надо наконец-то найти время и уделить внимание себе. Как часто мы откладываем это «на потом», убеждая себя: «у меня нет времени», «на это нужно много денег», «все равно не поможет». Так вот, никаких «потом»: чем раньше мы начнем действовать, тем лучше будет результат! А то ведь «потом» может никогда и не наступить.

Посмотрите на себя в зеркало: темные круги под глазами, слишком бледная кожа, легкие морщинки, ой, вот и прыщик над губой… Многие недостатки, которые вы видите, легко исправимы. Ведь сейчас столько косметических средств способных подчеркнуть вашу красоту и спрятать то, что не должны видеть окружающие. Совсем недавно, например, появилась инновационная марка по уходу за кожей лица и тела Ansaligy. Ее создателям удалось найти эффективные решения для сохранения молодости и красоты, а пользоваться этой косметикой можно в любом возрасте. Кремы, лосьоны, масло для кожи, патчи — полная линейка средств для ежедневного ухода Подробности на официальном сайте.