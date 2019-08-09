2019-08-09T22:11:49+03:00
Общество

Владимир Якушев, глава Минстроя России: «Мы проходим непростую реформу. Но продажа жилья гражданам должна быть прозрачной»

Страна встречает День строителя
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В преддверии Дня Строителя Владимир Якушев поздравил лучших специалистов отрасли.В преддверии Дня Строителя Владимир Якушев поздравил лучших специалистов отрасли.
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Накануне Дня строителя, который отмечается каждую вторую субботу августа, глава Минстроя России Владимир Якушев встретился с лучшими специалистами отрасли и вручил ведомственные награды.

Так, четверо приглашенных в Министерство строительства и ЖКХ были удостоены Почетного знака «За заслуги в области строительства». Эту награду получили исполнительный директор компании «Домостроительный комбинат» Виктор Шалов (Липецкая область), производитель работ «СанТехСтрой» Александр Аникин (Воронежская область), директор предприятия «НПК «Титан» Владимир Глущенко (Курская область), начальник управления инженерных систем и сооружений «Московской государственной экспертизы» Михаил Рахамимов (Москва).

Также Владимир Якушев вручил благодарности Минстроя РФ специалистам, имеющим «высокие производственные достижения». Среди награжденных – производитель работ «Жилищной инвестиционной компании – НК» Сомбила Гарифуллина (Татарстан), начальник участка компании «Прокатмонтаж» Алексей Григорьев (Челябинская область), электросварщик производственного комплекса «Рудстрой» Игорь Кобыленков (Белгородская область), техник компании «Ростовгражданпроект» Наталья Корнеева (Ростовская область) и замдиректора – начальник управления механизации и строительства «Трест Магнитострой» Вадим Шевцов (Челябинская область).

– Есть цель – продажа жилья гражданам должна быть прозрачной, и мы должны найти механизмы, которые позволят нам избавиться от обманутых дольщиков, – уверен Владимир Якушев.

– Есть цель – продажа жилья гражданам должна быть прозрачной, и мы должны найти механизмы, которые позволят нам избавиться от обманутых дольщиков, – уверен Владимир Якушев.

«В этом зале собрались профессионалы высочайшего уровня. Каждый из вас обладает заслуженным авторитетом среди коллег. Благодаря вам строительная отрасль демонстрирует уверенный рост», – обратился Якушев к награжденным.

По окончании торжественной части мероприятия министр отметил на вопросы журналистов. В настоящее время строительная отрасль переживает ряд серьезных реформ. Но, по данным Владимира Якушева, в первом полугодии 2019 года объемы жилищного строительства выросли на 3,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

ОБ ЭКСРОУ-СЧЕТАХ

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются деньги покупателей квартир. Строительные компании не могут пользоваться этими средствами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

- Мы переходим на совершенно другой принцип финансирования. Это связано с тем, чтобы финансирование было более прозрачным, чтобы у нас не появлялись обманутые дольщики. Мы не можем сказать, что у нас все гладко и здорово. Мы прекрасно понимаем, что это серьезные вызовы, – отметил глава Минстроя.

У компаний, которые занимаются жилищным строительством, возникают определенные сложности при переходе на новую схему строительства, связанную с введением эскроу-счетов.

- Говорить, что отрасль чувствует себя комфортно, значит слукавить. Любая реформа – это напряжение, интеллектуальные штурмы, перестройка бизнеса. Мы проходим очень непростую реформу. Но есть цель – продажа жилья гражданам должна быть прозрачной, и мы должны найти механизмы, которые позволят нам избавиться от обманутых дольщиков, – пояснил Владимир Якушев.

О ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

- Мы должны внести изменения в ряд законопроектов, для того, чтобы в дорожном строительстве и строительстве линейных объектов был наведен порядок, — отметил министр. - Есть моменты, где всё отрегулировано, а есть моменты, где регулирования нет совсем. Необходимо найти золотую середину.

ИПОТЕКА НА ЧАСТНЫЕ ДОМА

- Минстрой разработал и направил на согласование в другие министерства программу развития индивидуального жилищного строительства. Для того, чтобы банки стали выделять финансирование на строительство домов, должны появиться определенные стандарты… Мы умиляемся малоэтажной застройке в западных странах: ах, какие красивые домики, тротуарчики, газоны. Все эти домики построены по стандарту. И если человек, не дай Бог, не выполнит свои обязательства перед банком, который выдал деньги на его покупку, дом можно будет продать и эти деньги вернуть.

Программа развития ИЖС как раз предлагает стандартизацию – по квадратным метрам, по используемым материалам, этажности.

- Тогда у нас появится рынок домов, отвечающих стандарту с полным набором услуг и сервисов, которые необходимы человеку для комфортного проживания, – уточняет министр.

О КАДРАХ

- На начало 2019 года в строительной отрасли было занято 6 млн. 390 тыс. человек. За каждым строящимся объектом стоит как минимум более десяти отраслей экономики, потому что нам нужны строительные материалы, транспорт, энергетика и т.д... Строительство – драйвер, локомотив развития экономики страны в целом, – резюмировал Владимир Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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