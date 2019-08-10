Корреспонденты «Комсомолки» открыли необитаемый остров посреди Москвы-реки

Про Бобровый остров среди моих знакомых давно ходили легенды. Якобы летом он заселен бомжами, и если кто-то к ним приплывает, назад не возвращается. В гуще елок, тополей и вязов есть озеро, вода в котором чище, чем слеза у Софии Ротару. Рыба сама выныривает на берег, стоит только развести костерок. А уж бобров на этом острове больше, чем комаров. В общем, пришло время все эти слухи проверить.

ЛОДОЧКА, ПЛЫВИ

Я подошел к мужикам на ближайшем причале (они стояли на палубе парохода и покуривали), посулил пол-литра. Но те сказали, что переправить не могут (даже за литр).

Я добрел до лодочной станции. Там мне сказали, что нужно искать Максима (мол, за одну тысячу рублей переправит). Я нашел, но тот уперся рогом. Не хочу, говорит, из-за вас в тюрьме сидеть. В полиции небось тоже газеты читают. Сразу возникнут вопросы: а как он без лицензии пассажирскими перевозками занимается? Короче, не надо было ему говорить, что я корреспондент.

Начал звонить по объявлениям «лодка напрокат». Но там в основном дают как минимум на десять дней (цена вопроса в среднем 1200 рублей в сутки).

Вернулся опять к причалу. Сел на краешек и грущу. До острова - рукой подать. Меньше ста метров. А дотянуться не могу. Можно, конечно, вплавь. Да нынче погоды стоят не те.

Через пару часов лодка нашлась. Один хороший знакомый согласился дать во временное пользование.

Чтобы бобры меня не побили, вместе со мной в путешествие отправился фотокорреспондент «КП» Миша Фролов. Мы надули наш двухместный «Титаник» и тронулись в путь.

Поначалу я воображал себя Христофором Колумбом, но когда нам навстречу выплыл большой пассажирский корабль «Благодать» (в нашей ситуации название очень спорное), известный испанский мореплаватель превратился во мне в жалкого несчастного мамонтенка. Мишка поспешил сообщить, что он не умеет плавать. И попросил грести чуть-чуть поактивнее.

Судно прошло в двадцати метрах от нас, пустив в нашу сторону несколько волн. Мы качались на них, как во время шторма. И даже хватили левым бортом немного воды.

Остров приближался, как в фильме ужасов.

Бобров на этом острове больше, чем комаров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛИСИЦА ВИДИТ НАС, ЛИСИЦУ МЫ ПЛЕНИМ

Первое, что мы увидели на берегу, это две пустые бутылки из-под пива. Они были воткнуты в землю горлышком вниз и напоминали мишени.

Затащив лодку на берег, мы побрели найденной тропинкой сквозь заросли. И довольно быстро вышли на поляну, в центре которой стояли пять столов с перевернутыми на них стульями. И здесь же, рядышком, целая гора дров и большой мангал.

Вот тебе и необитаемый остров.

Я подумал, что дальше за деревьями нам явится продуктовый магазин. Но нет. Вместо него мы наткнулись на озеро, заваленное бревнами. Может, бобры постарались? Кстати, их присутствие ощущается на любой стороне острова. Стволы деревьев обгрызены. Кроме этого, пару раз мы слышали странный свист и решили, что, кроме бобров, свистеть тут некому.

- Смотри, лиса! - заорал я как резаный, испугав всех - и Мишу, и лису, и даже самого себя.

Она стояла на противоположном берегу и с интересом разглядывала нас. Однако мой крик ее спугнул. Секунда - и исчезла.

На лодочной станции мужики рассказывали, что зимой с этого острова лисы постоянно прибегают к ним за кормежкой. По льду.

Как выяснилось, спугнул я не только хищницу, но и пару цапель. Они, словно вертолеты, набрали сначала высоту и только потом разлетелись в разные стороны.

Судя по мусору, люди на Бобровом острове бывают часто. Здесь можно делать все что угодно. Полиции нет. Прохожих тоже. Природа! И при этом сигнал сотовой связи отличный.

Никаких бомжей на дикой территории мы не нашли. Лес, валежник. Лужайки. Муравейники. Бурьян. Берег почти везде недоступен для швартовки (либо слишком крутой, либо мешают деревья с корягами). Есть несколько удобных местечек. В одном из них со стороны Южного грузового порта на пригорке даже положили щиты вместо лестницы (с прибитыми поперек рейками), а в качестве перил натянули толстый морской канат.

- Предлагаю вернуться на Большую землю, - произнес Миша, когда уже весь остров был исхожен вдоль и поперек.

- Готовьсь! - скомандовал я капитанским голосом. - Как там под кормой? Все чисто?

Мишка терпел мои причуды стойко и мужественно. Как и подобает настоящему путешественнику.

Журналист Павел Клоков (под впечатлением от живой природы): - Выплывают расписные комсомольские челны!Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Официально Бобровый остров называется «островом, образовавшимся после спрямления русла реки Москвы». Находится в 117 метрах от Нагатинской набережной, в 392 метрах от Южного порта, в 254 метрах от парка «Нагатинская пойма» и в 383 метрах от набережной Печатников.

Раньше в этих местах были луга и несколько озер. В XIX веке ниже по течению построили Перервинскую плотину, и из-за нее уровень воды в связанных между собой водоемах повысился. Местность затопило. Однако один кусок земли остался. Позднее грузовой порт использовал его как промплощадку. В частности, складировал стройматериалы. Некоторые из них до сих пор валяются там (плиты, рельсы, разные железяки, бочки, песок). В 1968 году в результате Нагатинского спрямления здесь потекла Москва-река. И открылось движение судов.

Куда еще ходят сталкеры

- Недостроенный телецентр (Шаболовка, 35). 14-этажное здание начали строить в конце 80-х как объект Военно-космических сил. Но после отдали его ВГТРК. Сталкеры любят посещать это место. Однако делают это незаконно, так как дом принадлежит телецентру и охраняется.

- Подземелье на Солянке. Под бывшим Соляным двором есть подземные коридоры, хорошо известные диггерам. У них высокие своды и даже есть система вентиляции. В 90-е здесь собирались представители криминального мира. Позже столичная молодежь облюбовала помещения под сквоты. Сейчас подземный город закрыт для свободного доступа. Попасть туда можно только по спецпропускам.

- Железнодорожная линия в Лосином Острове. На северо-востоке Москвы в небезызвестном национальном парке есть заброшенный участок ж/д путей, который некогда обслуживал ракетно-артиллерийское управление. Рельсы в некоторых местах затоплены. Найти дорогу можно рядом со станцией МЦК «Белокаменная». Место также пользуется популярностью у сталкеров и обычных туристов.