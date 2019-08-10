Супермодель в отпуске: Ирина Шейк с мамой и дочкой загорает на Ибице

После расставания с голливудским актером Брэдли Купером Ирина Шейк с головой погрузилась в работу и в воспитание дочки. Окружение супермодели уверяет, что ей не до новых романов – и, похоже, это действительно так. Даже отпуск Ирина проводит не новым поклонником, а с мамой и с двухлетней дочкой Леей. Звездное семейство отдыхает на испанском острове Ибица.

Папарацци подловили супермодель на пляже: Ирина была в модном салатовом бикини и в платье-сетке. Модель привезла маму и дочку на причал, где они погрузились на яхту и отправились на морскую прогулку. Ирина учила дочку плавать: манекенщица спускалась в открытое море вместе с Леей и показывала ей, как нужно держаться на воде. Для страховки малышку поддерживал надувной круг в виде единорога.

Папарацци подловили Ирину, ее маму и дочку Лею на пляже.Фото: EAST NEWS

Маленькая Лея растет такой же модницей, как и ее мама. В этом году Ирина стала «лицом» модного дома Burberry, и теперь вещи в знаменитую британскую клетку носит не только она, но и ее дочка. Судя по всему, малышка Лея больше похожа на отца: она светленькая и голубоглазая, каким в детстве был и сам Брэдли Купер.

О разрыве супермодели и актера стало известно весной этого года. Пара рассталась сразу после того, как Купер закончил промотур своей ленты «Звезда родилась», где он очень убедительно сыграл любовь с Леди Гагой. Поклонники уверены, что именно роман с Гагой и разрушил отношения Ирины и Брэдли. Впрочем, существуют и другие версии развития событий. Источник из окружения звезд рассказал, что инициатором прекращения их отношений стала Ирина. Хотя поклонники считали эту пару идеальной, их разрыв был неизбежен. Голливудский актер и русская супермодель оказались настолько разными, что конец их романа был делом времени. Тем не менее, Ирина всерьез надеялась построить с Купером семью. А когда не дождалась предложения руки и сердца, сама предложила Брэдли расстаться.

Супермодель купалась в модном салатовом бикини.Фото: EAST NEWS

- Ирина искренне возлагала большие надежды на их совместное будущее и верила, что, как только у них родится дочка, они найдут время пожениться. Но этого так и не случилось. Она ждала большего от Брэдли во всех отношениях. Но она была несчастна, потому что он слишком много времени уделял работе, - рассказал инсайдер.

Так или иначе, Брэдли теперь живет в Лос-Анджелесе, а Ирина перебралась в Нью-Йорк, где у нее есть квартира. Тем не менее, Купер старается проводить с дочкой много времени. Недавно он также ездил с Леей на отдых. Теперь настала очередь Ирины отправиться в отпуск.