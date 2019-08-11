2019-08-11T02:29:28+03:00
Звезды

Ты ли это, Лео? Папарацци сняли Ди Каприо и его пузико

Актер отдыхает с 22-летней возлюбленной в Италии [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Поклонники привыкли видеть Ди Каприо на экране стройным и подтянутым. Фото: Инстаграм.Поклонники привыкли видеть Ди Каприо на экране стройным и подтянутым. Фото: Инстаграм.
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Леонардо Ди Каприо проводит отпуск в Италии: 44-летний актер отдыхает в компании своей 22-летней возлюбленной Камилы Морроне. Пара провдит время на шикарной яхте, на палубе которой их то и дело снимают папарацци. Накануне фотографы подловили Лео купающимся: актер нарядился в синие купальные трусы и нырял в море с борта посудины.

Внешний вид звезды мирового экрана озадачил его поклонников: на папарационных снимках актер выглядит отнюдь не таким подтянутым, каким мы привыкли видеть в фильмах. Лео заметно поправился и обзавелся солидным пузиком.

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New pics of Leo in Porto Cervo, Sardinia #dicaprio #leodicaprio #leonardodicaprio
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После 35 лет Ди Каприо не раз был вынужден бороться с лишним весом. Особенно тяжело ему пришлось перед съемками фильма «Выживший». Лео тогда устроил себе длительный отпуск и сильно набрал вес. А в «Выжившем» он должен был играть изможденного охотника, поэтому круглые щеки и животик исполнителя главной роли привели режиссера картины Алехандро Гонсалеса Иньярриту в полное отчаяние. Он поставил перед Лео условие: сесть на жесткую диету и сбросить все лишнее. Ди Каприо пришлось подчиниться, и в фильме он снова был стройным.

На фоне своего курпулентного возлюбленного Камила Мороне выглядит совсем худышкой: 22-летняя модель – обладательница сногсшибательной фигуры, она рекламирует купальники и нижнее белье. Влюбленные катаются вместе на водном мотоцикле, загорают на палубе яхты и нежатся в джакузи. Судя по всему, эффектной шатенке удалось покорить сердце самого завидного холостяка Голливуда. Недавно прошел слух, что пара обручилась. Поговаривали даже, что Камила беременна – именно поэтому Лео и решил сделать ей предложение. Но, судя по ее подтянутой фигуре, новость о беременности не имеет под собой оснований.

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Папарации подловили Лео и его возлюбленную Камилу на яхте.
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С Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо закрутил роман в конце 2017 года. Экзотическая красавица с американо-аргентинскими корнями идеально вписывается в стандарты Лео: на 20 лет младше, модель и начинающая актриса. А еще она – падчерица мэтра киноэкрана Аль Пачино. Камила родилась в Аргентине, но ее родители довольно быстро перебрались в США. Ее мать и отец были моделями и благодаря эффектной внешности не сидели без работы – родители девочки снимались в рекламе и в сериалах. Супруги развелись, а спустя год мать Камилы Люсия познакомилась с Аль Пачино. Ей тогда было 30, голливудскому небожителю – 66, но любви, как известно, все возрасты покорны. Пара вместе уже 10 лет, и хотя скреплять отношения узами брака Аль Пачино, похоже, не торопится, он вполне счастлив со своей Люсией. К слову, актер ни разу не был официально женат, хотя у него есть трое взрослых детей. Камилу Аль Пачино воспитывал с десятилетнего возраста. Неудивительно, что сейчас девушка пробует свои силы не только в модных фотосессиях, но и на съемочной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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