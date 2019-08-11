2019-08-11T03:05:01+03:00
Звезды

Вот это ягодка: 46-летняя Наташа Королева станцевала в бикини на пляже

Певица похвасталась аппетитными формами
Ирина СУХАНОВА
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Наташа Королева прилетела на несколько дней во Вьетнам. Фото: кадр видео.Наташа Королева прилетела на несколько дней во Вьетнам. Фото: кадр видео.
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Пышные формы Наташи Королевой давно не дают покоя ее поклонникам: мужчины, обожающие женщин с округлостями, признаются, что певица в этом плане – их идеал. На отдыхе во Вьетнаме артистка решила подразнить сильный пол и продемонстрировала фигуру в купальнике, опубликовав видео в своем Инстаграме. В ролике Наталья станцевала на пляже в синем бикини, показав себя со всех сторон.

В начале видео певица лежит в гамаке, в позе, позволяющей с наиболее выгодного ракурса полюбоваться ее декольте. Артистка рассказала, как ей понравилось во Вьетнаме, и поблагодарила эту страну за гостеприимство. А затем, от избытка чувств, принялась кружиться по пляжу. Видеоролик 46-летняя артистка сопроводила хэштегами #ягодка и #символюности.

Вообще-то во Вьетнам Королева прилетела на гастроли: артистка дала концерт, ради которого она потратила на дорогу почти сутки. Ей пришлось провести 12 часов на самолете, затем еще несколько часов на автомобиле и плыть на катере до острова, на котором расположен парк развлечений Винперл. Вместе со своим музыкальным коллективом она поселилась на двухэтажной вилле, и там же отметила день рождения одного из своих музыкантов. Коллеги Королевой устроили вечеринку у бассейна, на которой танцевали в купальниках. Вечер закончился коллективным купанием. По словам Королевой, ей очень понравилось во Вьетнаме.

Певица станцевала на пляже. Фото: кадр видео.

Певица станцевала на пляже. Фото: кадр видео.

- Долгий перелет компенсирует красота, которая поражает. Это невероятно сказочно, — написала певица в Инстаграме.

В далекую страну Наталья отправилась без своего мужа Сергея Глушко. Когда подписчики спросили исполнительницу, почему она не взяла с собой Тарзана, она ответила, что ее муж не выдержал бы такого длинного перелета.

До того, как отправиться во Вьетнам, певица отдыхала с супругом и с сыном в Сочи. 17-летний Архип приехал на черноморское побережье вместе со своей девушкой. Избранницей сына певицы стала участница "Дома-2" Мария Слугина. Девушка, зарабатывающая на жизнь модельным бизнесом, старше Архипа на пять лет. Судя по всему, Наталья Королева - очень демократичная мама и полностью одобряет выбор сына. Что думает по этому поводу отец молодого человека Сергей Глушко, неизвестно. Впрочем, Тарзан работает стриптизером и раздевается на сцене, так что он давно доказал, что у него очень широкие взгляды.

koroleva__starkoroleva__star
Сколько впечатлений и положительных эмоций подарили мне и моим ребятам #бандакоролевой эти 2 дня !!! Спасибо Вьетнам за гостеприимство и тёплый приём!!! #ягодка #наташакоролева #символюности #вьетнам #москва #алматы #краснодар #киев
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ИСТОЧНИК KP.RU

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