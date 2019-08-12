Собянин поддержал предложение о включении музейных территорий в программу "Мой район"

Сергей Собянин поддержал предложение о включении территорий музеев в комплексную программу создания качественной городской среды "Мой район". Об этом мэр Москвы сказал 12 августа во время встречи с представителями музеев.

- Благодаря реконструкции, реставрации, созданию новых технических возможностей, посещение музеев увеличивается, в прошлом году была рекордная цифра - 23 млн посетителей. Это говорит, что музеи пользуются популярностью не только у москвичей, но и гостей столицы, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Не малое влияние на посещаемость оказало и правительственное решение - бесплатное посещение для школьников. Это около 1 млн человек. К тому же школьные визиты помогает организовывать "Мосгортранс", выделяя автобусы.

Высокую посещаемость подтвердила и директор Дарвинского музея.

- В 2012 году было принято решение сделать третье воскресенье для бесплатного посещения, оказалось, это не очень удобно - в одних музеях наплыв, а в других пусто. Предложили вынести бесплатные дни на рабочие дни, мы выбрали четверг. И вот в прошлый четверг у нас было 12 тысяч посетителей. Посещений стало в целом больше и школьников много. Хотелось бы, чтобы льготы действовали и для детей из Московской области, - сказала Анна Клюкина, директор Дарвинского музея.

Обсуждалась с представителями музеев и одна из главных проблем - место для хранения экспонатов.

- Мы приступили к проектированию в Коммунарке музейного хранилища. Его смогут использовать федеральные музеи и московские. Скорее всего этого пространства будет мало, поэтому мы рассматриваем и другие помещения, которые будут реконструированы и приспособлены под хранилище, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Встреча с представителями музеев проходила на Таганке, а именно в Центре-музее Владимира Высоцкого, директором которого является Никита Высоцкий (сын артиста). О Дне рождения 8 августа помнил мэр Москвы Сергей Собянин, который решил подарить Никите Владимировичу не кофейный сервиз, а грант на 1 млн рублей.

- Могли бы вам подарить стандартный подарок в виде кофейного сервиза, но мы знаем, что вы болеете музеем Владимира Высоцкого, есть много идей, часть реализована, для того, чтобы музей и дальше развивался мы решили выделить грант 1 млн рублей, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По итогам обсуждения Сергей Собянин поддержал предложение о включении территорий музеев в комплексную программу создания качественной городской среды "Мой район".

- Это позволит органично вписать музейные дворы в единые ансамбли городских улиц и парков, создаваемые в рамках программы "Мой район", - уточнили в мэрии Москвы.

На встрече также обсуждался ряд других проектов развития московских музеев:

1. Включение негосударственных музеев в единую систему городской навигации. На улицах города установлены 24 навигационных указателя и 248 дополнительных информационных полей (на ранее установленные указатели);

2. Включение негосударственных музеев в проект "Музеи – детям". В рамках проекта с 2017 года школьники и учащиеся колледжей могут бесплатно посещать 92 музея и выставочных залов. В частности, в новом учебном году школьники смогут бесплатно посетить Еврейский музей и Центр толерантности, Международный музей нумизматики, Музей "Огни Москвы", Дом-музей М.Муравьева-Апостола, Музей техники Вадима Задорожного;

3. Создание межмузейных фондохранилищ. Общая потребность музеев, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в помещениях для хранения музейных собраний составляет около 32 000 квадратных метров. Создается многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс (на территории АДЦ "Коммунарка" около 20 000 квадратных метров);

4. Проект "Московская музейная неделя". Теперь музеи, участвующие в акции, сами определяют дни, в которые они готовы принять посетителей бесплатно;

5. Проект поддержки выставок молодых художников и современного искусства. Всего было отобрано и рекомендовано 56 выставочных проектов к реализации в 2019 году.