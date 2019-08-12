Медовый Спас, пленэр на Сиреневом и праздник фонариков: мероприятия в центрах соцобслуживания с 12 по 17 августа

В центрах соцобслуживания с 12 по 17 августа можно будет посетить интеллектуальный поединок, посмотреть спектакль "Праздник фонариков в Японии" и побывать на мастер-классе по живописи.

- В программе — мастер-классы, интеллектуальные и спортивные соревнования, а также спектакль и дегустация меда, - рассказали в мэрии Москвы.

Пленэр на Сиреневом

Центр социального обслуживания "Троицкий" проведет открытый мастер-класс "Пленэр на Сиреневом". Он будет проходить в рамках программы клуба любителей живописи "Пространство и цвет".

Когда: 12 августа, в 12.00.

Где: городской округ Троицк, микрорайон В, дом 40.

Медовый Спас

Дегустация меда, полезная информация при покупке и литературно-музыкальная встреча "Медовый Спас" ждет гостей филиала "Бутырский" социального центра "Алексеевский". В этот день традиционно начинается сбор меда и его освящение.

Когда: 13 августа, в 13.30.

Где: Огородный проезд, дом 21.

Знания — сила

Проверить знания и продемонстировать свою эрудицию можно в территориальном центре "Южнопортовый" (филиал "Нижегородский"). Там пройдет интеллектуальный поединок "Знания — сила". Победителем станет тот, кто даст больше всего правильных ответов на 20 вопросов.

Когда: 13 августа, в 14.00.

Где: 3-я Карачаровская улица, дом 9, корпус 3.

Физкульт-ура!

Спортивно-игровой праздник "Физкульт-ура!" пройдет в центре социального обслуживания "Ново-Переделкино". А в детском парке "Буратино" подготовили марафоны, эстафеты и турниры.

Когда: 13 августа, в 18.00.

Где: Новоорловская улица, владение 5.

Праздник фонариков в Японии

Спектакль "Праздник фонариков в Японии" пройдет в центре соцобслуживания "Бескудниково". Его представит студия "Возрождение".

Зрители увидят танцующих на японский лад с веерами и фонариками, услышат японские песни и стихи.

Когда: 14 августа, в 12.00.

Где: Дубнинская улица, дом 31.

Своими руками

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству "Своими руками" пройдет в центре социального обслуживания "Алексеевский" (филиал "Останкинский").

Когда: 14 августа, в 13.30.

Где: 2-я Новоостанкинская улица, дом 4.

Встреча Медового Спаса

Православный праздник Медовый Спас организует социальный центр "Московский". У участников будет возможность продегустировать мед нового урожая.

Когда: 14 августа, в 14.00.

Где: город Московский, 3-й микрорайон, строение 2а.

Ретродискотека "Любимая пластинка"

Потанцевать под хиты 80-х можно в сквере по Олонецкому проезду. Ретродискотеку "Любимая пластинка" организуют в центре "Бабушкинский".

Когда: 15 августа, в17.00

Где: Сухонская улица, дом 9.

Праздник "Пришли Спасы — готовь припасы"

В парке "Братеевская пойма" организуют концерт, игры и викторины. Гостей ждет чаепитие и знакомство с традициями Медового Спаса.

Когда: 16 августа, в 15.00.

Где: улица Борисовские Пруды, дом 42.

Праздник в честь Дня флага

Большой праздник, посвященный Дню Государственного флага России, подготовили в Центре социального обслуживания "Сокольники" (филиал "Богородское"). Гостей ждет развлекательно-познавательная программа с участием профессиональных артистов. Мероприятие завершится чаепитием.

Когда: 17 августа, в 13.30.

Где: Бойцовая улица, дом 10, корпус 5.