Новая жизнь на Луне: Почему лунный грунт прячут от мира, а ученые и спецслужбы ведут на него охоту

Астронавты «Аполлонов» дарили лунные камни направо и налево. Теперь спецслужбы ищут «сувениры» по всему миру. А в России лунный грунт всегда хранили за семью печатями. Что нашли ученые в инопланетной пыли? Читайте в нашем расследовании.

Тихоходки против пришельцев

Израильский зонд «Берешит» разбился 11 апреля при попытке сесть на Луну. Ну, разбился и разбился, все посочувствовали. Через полгода руководство проекта заявило, что на зонде были тихоходки – очень мелкие организмы, которые в состоянии выжить при любой температуре и радиации, и совершенно не нуждаются в воздухе. Тихоходки попали на зонд «случайно», уверяли израильтяне. Пока общественность удивлялась, как такое возможно, глава миссии Нова Спивак признался: не случайно. Это был эксперимент. Тихоходки выжили. Земляне заселили Луну! И сиди теперь, гадай: зачем было скрывать тихоходок с апреля? Зачем обманывать, что попали туда случайно? А может, и зонд не разбился?

Израильский зонд «Берешит» не смог совершить успешную посадку на луну и снимок аппарата на лунной поверхности остался фантазией дизайнера. Фото: SpaceIL

Сейчас вы убедитесь, что секретности и подтасовок, связанной с Луной, предостаточно. Но через многочисленные «дыры» в информационном заборе неплохо видно, что именно скрывают.

Токсичные подарки

Американка Лаура Мюррей подала на НАСА в суд. Дело крайне необычное. Отец Мюррей дружил с первым человеком на Луне, Нилом Армстронгом, да так дружил, что «жене, детям не расскажу, а тебе откроюсь», еще и оба - члены какого-то секретного элитарного клуба. Вернувшись с Луны, Армстронг подарил другу пузырек с лунной пылью. Видимо, предупредив, что трепаться о подарке не стоит – во всяком случае, про него никто, кроме своих, не знал. Лауре тогда было десять лет. Теперь она собирается продать сувенир, но боится, что НАСА отнимет пыль, как это случилось с жительницей Калифорнии Джоан Дэвис, которая в свое время была замужем за астронавтом. В 2011 году та попыталась продать лунные сувениры, но на встречу с покупателем явились агенты НАСА и все отобрали.

Астронавт Нил Армстронг в мае 1969 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совсем недавно в суд обратилась и некая Нэнси Ли Карлсон, у которой тоже отняли лунный грунт, да еще и унизили. Карлсон купила камни на аукционе, они были завернуты в странный мешок, чем и привлекли внимание. Оказалось, в НАСА просто выкинули этот мешок на свалку, что неудивительно для этой организации: в свое время на помойке нашли компьютер корабля «Аполлон», а в этом году всплыли подлинные видеозаписи похождений Армстронга на Луне, их тоже, оказывается, списали и выбросили.

Все истцы ссылаются на закон 2012 года, согласно которому астронавты вправе привозить из космоса сувениры и распоряжаться ими, как хотят. Но одно «но»: в законе сделано исключение для лунного грунта. Владеть им может только государство. Похоже, НАСА спешно принялось собирать по всей стране лунные камни, которые или разошлись по рукам в романтическую эпоху первых полетов, или утеряны по недосмотру. Зачем? Что в них такого?

Комната не для всех

В России лунный грунт, который привезли советские роботы или который мы получили в подарок от американцев, по рукам не ходит и на свалку его не выкидывают. Охраняют по полной программе.

Лунный грунт на лотке в приемной камере лаборатории Академии наук СССР, 1972 год. Фото Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАС

На многочисленных передвижных выставках, рассказал корреспонденту «КП» сотрудник исследовательского института, пожелавший остаться неизвестным, демонстрируют муляжи. Где хранится основная часть грунта, не разглашается. Теоретически есть возможность посетить некую комнату на окраине Москвы, рассказал сотрудник, там хранится немного подлинного грунта. Но только теоретически. Формально комната носит статус музея, однако проникнуть туда можно только по личной рекомендации. Фотографировать строго запрещено.

1970 год. Исследование лунного грунта, доставленного автоматической станцией "Луна-16", в приемной лаборатории Академии наук СССР. Фотохроника ТАСС

- Это небольшое помещение, но нашпиговано интересностями до потолка, - говорит собеседник, который бывал в этом полусекретном месте.

Он дал нам контакт, но телефон на другом конце провода упорно молчит. Россия охраняет тайну лунного грунта намного тщательнее, чем американцы.

Коллекционер светящихся камней

Самая поразительная история, связанная с лунными камнями, случилась в 2002 году. Корреспонденту «КП» удалось добыть новые детали, которые представляют те события в совершенно ином свете. Но по порядку.

Стажер НАСА Тэд Робертс подавал огромные надежды и слыл «будущим американской космонавтики», но он украл сейф с лунным грунтом, сел в тюрьму, и освободился лишь недавно. Сейчас он ездит по стране с лекциями, его преступлению посвящены книги и фильмы, но его жизнь сломана. Зачем он пошел на криминал – непонятно, несмотря на то, что все участники событий живы, а само преступление документировано по минутам.

Официальная канва такова: как-то Робертс заметил, что сейф с лунным грунтом охраняется так себе. Код от комнаты был написан на бейдже, которым сотрудник НАСА размахивал перед кем ни попадя, и считать его не составляло труда. Робертс с сообщниками выкрал сейф прямо целиком. Они отвезли его в мотель и принялись вскрывать. Тут-то всех и повязала ФБР. Компашку сдал покупатель, минеролог-любитель из Нидерландов Аксель Эммерман. Фигура Эммермана показалась нам особенно интересной. Товар оценивался в миллион долларов. Зачем любителю тратить такие деньги? Ну, понятно, коллекционеры – люди странные, могут дорого дать за безделушку. И все-таки мы решили присмотреться к Эммерману повнимательней.

Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году американской миссией "Аполлон - 15".Фото: EAST NEWS

Неожиданно в Сети наткнулись на переписку Минералогического сообщества Антверпена (это любительский клуб, куда входит и Эммерман) с офицерами НАСА. Минерологи говорили: Эммерман герой (с этим трудно не согласиться, помог раскрыть преступление) и заслуживает награды. Подарите ему хотя бы маленький лунный камешек из килограммов спасенных! Но представитель НАСА Джон Холтерман ответил неожиданно резко: мы, конечно, благодарны и понимаем, что большинство людей равнодушно прошли бы мимо. Но все лунные камни – собственность народа США. Если приедет в Штаты, я угощу Эммермана хорошим вином. И это все?

Наверное, у голландцев тоже где-то под сердцем забурлил этот вопрос, они продолжили бомбардировать американцев письмами, в результате НАСовцы прислали Эммерману почетную грамоту, а чуть позже назвали именем Эммермана астероид. Но камня не дали.

Мы написали и Эммерману, и Холтерману в НАСА. Ответов не получили. Личный сайт Эммермана давно не существует. Но следы деятельности этого действительно незаурядного человека в Сети остались. Как следует из переписки – и подтверждается другими признаками, Эммерман – хотя и любитель, но выдающийся, обладающий колоссальными знаниями о космосе. Мы написали ему письмо с вопросом, что бы он стал делать с камнями? Ответ обещал стать сенсацией...

Окончание следует.

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