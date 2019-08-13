Собачья верность: Александр Домогаров-младший снимает фильм об овчарке, два года ждавшей хозяина в аэропорту

ПОД ТЕНЬЮ ПАЛЬМЫ

За год до премьеры советской драмы «Белый Бим Черное Ухо» и за 33 года до голливудского «Хатико» в «Комсомольской правде» вышла небольшая заметка Юрия Роста «Два года ждет». Эту историю на шестой этаж редакции принес Вячеслав Валентэй - человек героической судьбы, летчик, фронтовик, побывавший в плену у немцев, бежавший из концлагеря Дахау. В 1976 году - командир гражданского Ил-18, каждую посадку которого в аэропорту «Внуково» встречала беззаветно преданная собака по кличке Пальма. Восточноевропейская овчарка со светлыми подпалинами и необычайно умной мордой.

Это была не его собака. Хозяин Пальмы улетел на точно таком же самолете, на борт животное не пустили - были проблемы с глазом и порванным ухом, потому и справок не выдали. Он улетел и не обещал вернуться. Больше они не виделись никогда. Но кто бы смог объяснить это преданному животному? Пальма поселилась в будке на аэродроме и выскакивала на каждый приземляющийся

Ил-18, Валентэй ухаживал за собакой, а редакция «Комсомолки» получила за это время двадцать мешков (это не гипербола, а цитата Юрия Роста) писем от читателей с разорванными историей сердцами; съемочные группы снимали про Пальму сюжеты, а «Киевнаучфильм» в 1988 году выпустил картину «На привязи у взлетной полосы».

Спустя 43 года после резонансного материала в «КП» компания «Марс Медиа» приступила к съемкам фильма «Пальма». И режиссер Александр Домогаров-младший уверен, что к советским и голливудским фильмам его дебют никакого отношения иметь не будет.

- Конечно, опасаюсь, что пойдут вопросы про реальных героев, окружавших Пальму, - признается режиссер. - Мол, а где они? Но мы, сразу поясню, не снимали документальный фильм. История Пальмы взята за основу. Через нее мы рассказываем про отца и сына. Что касается того советского фильма 1988 года, мы даже передаем ему творческий привет: у нас статья «КП» будет под заголовком «На привязи у взлетной полосы», то есть мы поменяли реальный заголовок «Два года ждет» на название той картины. Это дань уважения.

Вот так летчик Лазарев (Виктор Добронравов) с сыном Колей (Леонид Басов) ждут Ил-18 с хозяином Пальмы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОВСЕМ НЕ «ХАТИКО»

- Он собак мучает! - врывается в разговор Ян Цапник и коварно мстит за то, что его привезли на смену в 7 утра. Актер играет хозяина собаки Игоря Польского. - Напишите об этом!

- Собак не мучаю, артистов - да, - улыбается Домогаров-младший. - Бывает. Кстати, овчарка Лиля, играющая Пальму, просто звезда! Делает все быстро, схватывает на лету, гораздо быстрее некоторых актеров. У нее очень странные, необычные для овчарки уши, в еще глаза - они всегда грустные, как будто все время чего-то ждет... На отношениях с Пальмой в картине строится все. Отец узнает сына. Ребенок познает друга.

Вместо «Внуково» - один из подмосковных аэродромов. Вместо Пальмы - собака Лилия. Вместо уехавшего навсегда хозяина - вернувшийся виновато скукоженный человек с портфелем. Акакий Акакиевич в горчичной замшевой куртке. Не способный на поступок и малодушно предающий собаку, готовую умереть на аэродроме.

Тот самый летчик Валентэй стал прототипом Вячеслава Лазарева (Виктор Добронравов). Именно он заменяет Пальме хозяина. И встает перед выбором - отказаться от Пальмы ради карьеры на международных линиях или остаться с ней. И не забыть про сына. Ведь внезапно Лазарев оказывается самым близким человеком для Коли (Леонид Басов), и с ребенком тоже надо найти общий язык. Так незаметно для себя собака, которую бросили, вдруг становится поводырем - ведет сурового и не очень разговорчивого летчика-отца к сердцу сына, которому так не хватает тепла. Именно зверь максимально очеловечивает всех вокруг себя. И, что гораздо более важно в этой ситуации, встречается с хозяином. Он возвращается, чего в жизни не было (в реальности тот лишь передал письмо Валентэю, объяснившись, что собака его и он не заберет ее). А ведь этой встречи ждал весь Советский Союз.

- Игорь Польский - это вообще один из любимых героев! - признается режиссер, имея в виду персонажа Яна Цапника. - Еще когда я читал историю, сразу представлял это. Что это будет? Как? От «Хатико» нас отличает то, что хозяин Пальмы сам оставил ее. Хозяин Хатико умер. В «Белом Биме» - заболел, собака это чувствует. А у нас выбор со стороны хозяина был (он писал письма, но так и не прилетел во «Внуково». - Авт.). И, как мне видится, очень современный. Я ассоциирую с этим наше время: человек может вот так взять и отказаться от преданного ему живого существа.

В прокат «Пальма» выходит в 2020 году.

Режиссер Александр Домогаров-мл. мечтал снять именно несостоявшуюся встречу Пальмы с хозяином.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А КАК ИГРАЕТ СОБАКА

Ведущий дрессировщик агентства Animal Art Александра Степанова: «У Лили уже более 20 фильмов в биографии. Она переквалифицировалась в актрисы весьма поздно, сейчас ей восемь лет. Обычно собак с детства начинают приучать к этой профессии. Но она отлично справляется, у нее крайне выразительная морда, очень печальные глаза, что безоговорочно работает в кадре. Режиссер максимально четко формулирует, что он хочет увидеть в кадре, а мы с Лилей стараемся по возможности выполнить. Для этого у нас есть разные предметы типа шариков или вкусняшек - например, она любит курочку вареную. Что касается питания, то в течение дня Лиля ест сухой специальный корм для немецких овчарок. Как правило, работа с актерами начинается еще до съемок, чтобы собака успела привыкнуть. Поэтому мы заранее познакомили Лилю с мальчиком Леней Басовым, чтобы она приняла его и была готова к работе».

ИЗ АРХИВА "КП"

Полный текст легендарной заметки из "Комсомольской правды" за 1976-й год, тронувшей сердца миллионов людей в СССР:

Два года ждет

Юрий РОСТ

Вот такая история произошла в московском аэропорту Внуково года два назад. Шла посадка на самолет «ИЛ-18», отлетающий куда-то на Север. Люди суетливо семенили за дежурной, спеша первыми сесть на тихие места в хвосте. Лишь один пассажир не спешил. Он пропускал всех, потому что летел с собакой. (подробности)

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Шесть лет назад 12 августа от нас ушел лучший журналист России, легендарный обозреватель «Комсомольской правды» Василий Песков. Вчера в «КП» собрались его друзья и коллеги - вспомнить замечательного человека и профессионала и презентовать новую книгу - Пескова и о Пескове. Она называется «Таежный тупик. Документальная повесть с предысторией и продолжением» и содержит в себе не только полный вариант лучшего газетного сериала ХХ века о семействе отшельников-староверов Лыковых, но и материалы о самом авторе, чья жизнь тоже была похожа на увлекательный сериал.

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