2019-08-12T23:17:15+03:00
Общество

Роскачество рассказало, как по этикетке выбрать вкусную вареную колбасу: пять важных моментов

Какие «Е» разрешены ГОСТом и на что обращать внимание, чтобы купить натуральную, качественную колбасу из мяса, а не из сои
Анна КУКАРЦЕВА
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Бутерброд с вареной колбасой и чай. Что может быть вкуснее?Бутерброд с вареной колбасой и чай. Что может быть вкуснее?Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стандартно на этикетке вареной колбасы должны быть обычные для всех продуктов сведения: состав, способ упаковки (под вакуумом или в модифицированной атмосфере), масса, дата производства и срок годности, пищевая ценность (количество калорий, состав белков, жиров и углеводов). Но есть важные моменты именно для вареной колбасы. Если вы будете их знать, то сможете выбрать вкусную и качественную колбасу просто по этикетке.

1. Правильный состав.

Вареные колбасы, конечно, бывают разные. Но вот рецепт «Докторской» по ГОСТ: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон).

Другие виды вареных колбас также могут включать в себя черный перец, чеснок, шпик. Или же, например, исключать говядину и тогда получится свиная вареная колбаса.

2. Чего быть точно не должно.

По ГОСТу не должно быть мяса курицы, растительных (соевых, пшеничных и пр.) белков, клетчатки и крахмала.

3. Сначала — мясо, потом вода.

Обращайте внимание на перечисленные ингредиенты. На первом месте всегда то, чего в продукте больше всего. То есть сначала на этикетке колбасы всегда должно быть мясо. Важно, чтобы вода была лишь на третьем месте (обычно ее соотношение к другим ингредиентам примерно один к трем).

4. Разрешенные и запрещенные добавки.

Государственный стандарт допускает использование различных добавок, чей буквенный код Е» с цифрами так пугает в составе.

Разрешены:

* фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, в том числе в виде посолочных смесей (поваренной соли);

*антиокислители Е300, например, та же аскорбиновая кислота, Е301, Е304, Е306: используются, чтобы избежать прогоркания (появления специфического неприятного вкуса и запаха в готовом продукте);

* регуляторы кислотности, например, Е331 – лимонная кислота, Е262, Е325, Е326, Е330: помогают предотвращать развитие нежелательной микрофлоры в продукте;

* стабилизаторы и регуляторы кислотности (пищевые фосфаты) Е339, Е451, Е450, Е452: повышают вязкость и плотность фарша;

* усилитель вкуса и аромата Е621 (глутамат натрия).

Нежелательны:

Например, Е120 (кошениль; карминовая кислота) и Е252 (нитрат калия) могут оказывать канцерогенный эффект, провоцировать аллергию. Обычно их добавляют в копченые колбасы, но могут быть и в вареных «с дымком».

Е536 (ферроцианид калия) также стоит избегать. Считается, что это вещество малотоксично, но все же потенциально опасно. Его могут использовать в качестве эмульгатора производители, вырабатывающие колбасные изделия не по ГОСТу. Кстати, его могут добавлять и в обычную поваренную соль, чтобы она не слеживалась.

5. Цвет — не слишком яркий.

- Что касается внешнего вида этих изделий, они должны быть упругими, без полостей. Цвет изделия должен быть от розового до светло-розового, консистенция не должна содержать комочков и явных цветовых пятен – это говорит о нарушении технологии производства, – пояснила Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества.

ВАЖНО: температура в холодильнике, из которого вы берете колбасу, должна быть от 0 °С до 6 °С включительно. Кстати, продукты, упакованные без вакуума, - меньшего срока годности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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