Элитные школы: где учатся дети российских звезд

Как бы высоко ни расположились звезды, когда дело касается детей - они такие же, как мы: тоже ходят на родительские собрания, волнуются из-за домашки и участвуют в утренниках. Конечно, школы для своих питомцев они подбирают особенные. Даже страшно представить, сколько там нужно сдавать «на шторы»... Зато в этих дорогих школах на детей звезд обращают не так много внимания. Там их займут на весь день: покормят, погуляют, свозят на экскурсии, и прямо в школе они позанимаются в секциях и кружках. Большинство гимназий находятся на Рублевском и Новорижском шоссе - неподалеку от загородных домов знаменитостей. В классах часто около 20 человек, дети усиленно учат иностранные языки, среди учителей имеются кандидаты наук и доценты, а физкультуру ведут мастера спорта. Чтобы попасть сюда, дети проходят собеседование, а родители перечисляют кругленькие суммы.

Ломоносовская школа (Москва и Подмосковье)

Здесь учатся сыновья артистки Екатерины Климовой, наследники певиц Ирины Дубцовой и Анны Седоковой, телеведущего Владимира Соловьева, актера Михаила Пореченкова, внук Надежды Бабкиной.

С начальной школы здесь начинаются занятия с носителями языка, билингвальные (двуязычные) уроки,. На выбор 25 спортивных секций, 39 творческих студий. Ученик на больничном может принять участие в уроке дистанционно. В стоимость входит пятиразовое питание, занятия в кружках и секциях, экскурсии, учебники и развивающая литература.

В школе гордятся, что их педагоги - авторы более 300 развивающих пособий для детей. «Нам повезло со школой. Они с удовольствием идут на занятия, в школе индивидуальный подход не только к детям, но и к родителям. Если, например, я не смогла прийти на родительское собрание, то учителя со мной отдельно обсудят вопросы, которые касаются моих детей», - рассказывает «КП» Екатерина Климова.

- Цена обучения: 1 млн 442 тыс. руб. за учебный год. По сравнению с минувшим учебным годом стоимость увеличилась на 90 тыс. руб.

Стас Михайлов, когда позволяет гастрольный график, посещает важные мероприятия в школе дочери Иванны. Фото: instagram.com/stas_mihailoff

«Лидер» (Подмосковье)

Младшая дочь актера Игоря Лифанова Алиса идет в этом году в первый класс «Лидера». Школа находится на территории закрытого поселка Княжье Озеро в Истринском районе Подмосковья, где живет артист. Здесь же учатся дочки певца Стаса Михайлова, актера Михаила Трухина и других знаменитостей. «Ребенок должен учиться и одновременно успевать жить полноценной жизнью!» - говорит «КП» о своих требованиях к организации учебного процесса Игорь Лифанов.

В этой частной школе с углубленным изучением английского языка 150 мест, дети учатся до обеда, потом отдыхают, гуляют, играют, а после обеда - кружки, факультативы, дополнительные занятия с педагогами. Здесь, как и во всех частных школах, усиленная охрана.

Есть рекомендации по приобретению качественной школьной формы. Цены для младших школьников: сарафан для девочки стоит 1790 руб., жилет для мальчика - 1350 руб., брюки - 1450.

- Цена обучения: 90 тыс. руб. в месяц.

В этом году дочь Ани Лорак София идет во второй класс. Фото: instagram.com/anilorak

Павловская гимназия (Подмосковье)

Здесь учатся дети певиц Ани Лорак, Славы, Светланы Лободы, Зары, шоумена Александра Реввы и другие звездные наследники. Учебный год в гимназии 10 месяцев.

Помимо основной программы обучения, в стоимость включены все учебные материалы и комплект парадной формы, образовательные экскурсии и путешествия, профильные предметные курсы и консультации по профориентации, кружки, консультации психолога.

В учебном плане, кроме углубленного изучения английского языка, также интегративное изучение отдельных дисциплин, исследовательская и проектная деятельность школьников.

Кормят детей продуктами органического производства, упор на правильное питание с индивидуальным подходом. Гимназия расположена на 10 га, есть спортивный комплекс, бассейн олимпийского размера, стадион с открытым полноразмерным футбольным полем, теннисные корты, театрально-концертный зал на 550 мест, три хореографических зала, информационный центр, художественная студия.

- Цена обучения: 1 млн 475 тыс. руб. за учебный год.

Михаил Галустян (1) с женой (4) и дочками Эстеллой (6) и Элиной (8), жена Гарика Мартиросяна Жанна (2) с сыном Даниэлем (7) и дочкой Жасмин (3), Ксения Бородина (5) с дочкой Марусей (9). Фото: instagram.com/victoriagalustyan

Гимназия им. Е. М. Примакова (Подмосковье)

В этом учебном заведении учатся дети Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Ксении Бородиной, Анны Банщиковой. В гимназии билингвальная среда, поэтому ученики одинаково свободно говорят и на русском, и на английском.

В гимназии с 5-го класса действует система четырех домов по четырем сторонам света: север, юг, запад и восток. Между домами проходят спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования (как в «Гарри Поттере»!). Успехи каждого гимназиста приносят дому баллы. После уроков дети проходят тренинги, участвуют в соревнованиях, обсуждают новости, помогают друг другу. Так школьников учат работать в команде и соперничать.

- Цена обучения: 700 тыс. руб. за учебный год.