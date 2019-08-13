Экс-возлюбленная Мела Гибсона Оксана Григорьева в 49 лет снялась обнаженной на коне

Голливудский актер Мел Гибсон и русская пианистка Оксана Григорьева расстались в 2010 году. С тех пор Оксана живет одна и воспитывает 9-летнюю дочь Люсию, которую она родила от Гибсона. Но мечты о славе на сцене она не оставила: время от времени Оксана выступает и даже записывает новые клипы. На днях певица выложила на Youtube свою новую работу – музыкальное видео «Pissed». Клип снял русский режиссер Алексей Фигуров, который уговорил 49-летнюю Григорьеву на смелый эксперимент: в видео она предстает совершенно обнаженной, сидя верхом на коне.

В свои годы Оксана сохранила на зависть стройную фигуру, и в клипе она то и дело предстает в провокационных образах. Обнаженная красавица на лошади – классический сюжет, напоминающий о британской Леди Годиве. В другой сцене Оксана танцует у бассейна в алом платье, больше похожем на комбинацию чем на вечерний наряд.

На днях певица выложила на Youtube свою новую работу – музыкальное видео «Pissed». Фото: кадр видео.

С тех пор, как она колесила по мировым кинофестивалям вместе с Мелом Гибсоном, Григорьева практически изменилась. А вот ее дочка Люсия очень подросла. «Это моя лучшая подружка», - часто пишет Оксана в Инстаграме. Неизвестно, общается ли девочка со своим звездным отцом: после расставания Гибсона с Григорьевой папарацци то и дело снимали Мела на прогулке с его русской дочкой. Но сейчас Мел больше занят своей новой семьей: в 2017 году наездница-акробатка Розалинда Росс родила ему сына Ларса Джерарда. Розалинда младше Мела на 35 лет, но, похоже, она нашла к нему подход – пара по-прежнему вместе.

В клипе 49-летняя Оксана снялась обнаженной на коне.

А вот с Оксаной Григорьевой Мел расстался, когда их дочке Люсии был всего год. Вся Америка смаковала подробности разрыва голливудской звезды и русской пианистки, рассматривала в таблоидах снимки выбитого зуба Оксаны и слушала истеричные аудиозаписи Мела, в которых он обещал убить свою бывшую возлюбленную и «закопать ее под розовым кустом». Гибсон и Григорьева расстались в 2010 году, после этого пара долго судилась из-за алиментов и опеки над их общей дочерью Люсией. Эта история здорово подорвала имидж Мела в Голливуде и серьезно сказалась на его и без того расшатанной психике. Потребовалось несколько лет, чтобы актер восстановил свою репутацию, начал сниматься и снова стал появляться на красных дорожках.

oksanasmusic Behind the scenes with very talented Andrey Kalugin, working on the upcoming new video called PISSED С очень талантливым хореографом и танцором Андреем Калугиным. Для нового видео PISSED

А ведь как многообещающе все начиналось: ради русской певицы Мел бросил жену и семерых детей и отдал экс-супруге при разводе половину своего многомиллионного состояния. Вскоре Григорьева и Гибсон родили дочку Люсию, но уже через год совместной жизни объявили, что не сошлись характерами. После чего Оксана стала требовать у актера 15 миллионов долларов, а когда переговоры зашли в тупик, заявила, что Мел ее избивал. Актер в свою очередь настаивал, что он ни разу не ударил бывшую подругу, правда, после того, как она предъявила фотографии и аудиозаписи, пошел на попятную.

oksanasmusic Санта Барбара - это местечко куда я уезжаю всякий раз когда мне нужно зарядиться позитивной энергией. В этот раз - с моей любимой дочуркой #каникулы #любовь #жизнь #энергия #доброта #kindness #love #kindness #family #daughter #happy #lovinglife

После нескольких утомительных судебных разбирательств актер согласился пойти на мировую и выплатил своей «экс» компенсацию в 750 тысяч долларов, а так же взял на себя обязательства по содержанию дочки ($20 тысяч в месяц) и оставил за Григорьевой дом, в котором она жила с ребенком.

oksanasmusic Good morning from my last trip to Hawaii

Своего старшего сына Сашу Оксана тоже родила от звезды – от британского актера Тимоти Далтона, сыгравшего в 80-х годах Джеймса Бонда. В этом году Александру исполнилось 22 года, по этому случаю Оксана тепло поздравила первенца в Инстаграме.

oksanasmusic My son...my love ...

Уроженка Саранска Оксана Григорьева (в девичестве Чернуха) переехала в Лондон в 20 лет – она работала моделью и переводчиком. На британском кинофестивале, где она была переводчиком Никиты Михалкова, она и познакомилась с Тимати Далтоном.

Старшего сына Сашу Григорьева родила от британского актера Тимоти Далтона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной расставания Григорьевой и Далтона, по слухам, стал её роман со шведским бизнесменом Петером Бломквистом. Оксана переехала в США, где пыталась зарабатывать на жизнь музыкой. В Голливуде случай свел ее с Мелом Гибсоном - и красавица из Саранска не упустила свой шанс.