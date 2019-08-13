Тоже богатый, но веселее Абрамовича: Дарья Жукова зажигает в отпуске с новым бойфрендом

После развода с Романом Абрамовичем его бывшая жена Дарья Жукова недолго тосковала в одиночестве. 38-летняя экс-супруга российского миллиардера больше не скрывает свой новый роман, тем более, что ее новый избранник – тоже человек не бедный. 34-летний Ставрос Ниархос – наследник судостроительной компании, принадлежащей богатейшей семьи Греции, которая размерами своего состояния может потягаться с Онассисами. Ставрос и Дарья живут в Нью-Йорке, но каникулы проводят в Европе.

Судя по всему, новый возлюбленный Дарьи, в отличие от ее бывшего мужа, любит активный отдых. Если Роман Аркадьевич в отпуске предпочитает полежать на борту своей гигантской яхты «Эклипс», ну максимум выйти на прогулку с любимым корги, то Ставрос то и дело придумывает для себя и Дарьи новые спортивные развлечения.

dasha Дарья и Ставрос отдыхали на яхте в Италии.

Сначала Жукова и ее избранник отдыхали в Италии, где путешествовали на яхте вместе с другой известной парой – голливудским актером Орландо Блумом и певицей Кэти Перри. Сейчас греческий миллиардер и его подруга переместились в Хорватию, где они катаются на велосипедах и купаются в горных реках. В Инстаграме Дарья поделилась снимком, сделанным во время прогулки по острову Млет.

- Присоединилась к команде электронных велосипедов, - подписала она фото.

dasha Joined a Croatian e-biker gang

В Хорватии Дарья отдыхает вместе с семьей Ставроса. Теперь, кстати, это практически и ее семья. В июле западные СМИ сообщили о том, что Жукова и Ниархос помолвлены. Сейчас пара готовится к свадьбе, которая состоится уже в этом году. Сообщается, что Ставрос сделал предложение руки и сердца Дарье в июне. При этом пара решила скрыть помолвку от широкой публики.

- Они должны пожениться уже в этом году. Пока что они прорабатывают все детали, - сообщил источник из окружения пары изданию PageSix.

dasha Essentials (in that order)

О том, что олигарх расстался со второй женой Дарьей Жуковой, матерью своих двоих детей Аарона и Леи, стало известно в августе 2017 года. После развода олигарху приписывали романы сразу с несколькими звездными красавицами, начиная с балерины Дианы Вишневой и заканчивая актрисой Юлией Пересильд. С Жуковой Абрамович остался в прекрасных отношениях – время от времени они появляются вместе на культурных и благотворительных мероприятиях.

Дарья после развода променяла Москву и туманный Альбион на Америку и поселилась в Нью-Йорке. Бывшая спутница жизни Абрамовича сумела подружиться со всем голливудским бомондом. Среди ее близких подруг - актрисы Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон и супермодель Карли Клосс. Со Ставросом Ниархосом Жукова была знакома много лет, но только в конце 2017 года они стали выходить в свет как пара. К слову, в ранней молодости Ставрос встречался с известной тусовщицей Пэрис Хилтон и даже был помолвлен с ней.