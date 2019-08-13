Что вы не знали об арбузах: ученые расшифровали их геном и открыли защитные свойства от рака

Арбуз входит в пятерку чаще всего покупаемых в мире ягод и фруктов. Он уступает только бананам и помидорам, которые по научной классификации, как и арбузы, относятся к ягодам. А популярности не бывает без мифов. Чтобы выяснить истинную правду об арбузах, мы встретились с директором Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаидой Медведевой.

Миф 1: эти ягоды - просто сладкая вода

По вкусу, возможно, и так. Но на самом деле помимо воды и фруктового сахара (фруктозы) арбузы содержат много ценного вещества - каротиноида ликопина. Именно он придает мякоти красный цвет. Причем, в арбузах ликопина даже больше, чем в помидорах.

Это вещество способствует снижению вредного окислительного стресса и снижает риск развития атеросклероза.

- Ликопины обязательно должны присутствовать в рационе, поскольку наш организм самостоятельно вырабатывать их не может, - говорит Зинаида Медведева. - Томаты содержат в среднем 104 мг ликопина на кг, а в арбузах порядка 144 мг на кг, то есть почти на 40% больше. Однако есть особенность. Для лучшего усвоения ликопина нужны жиры. Поэтому, скажем, из томатной пасты с растительным маслом организм получит ценного вещества больше, чем просто из арбуза. Сладкой ягодой можно завершить трапезу.

Уличная торговля полосатой ягодой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кроме ликопина арбузы содержат много витамина А - около 11% дневной нормы в 100 г. А также немало витамина С - порядка 13% на 100 г.

Миф 2: их польза для здоровья сильно преувеличена

Конечно, арбузы не панацея и заменить лекарств не могут. Однако ученые и врачи выделяют несколько серьезных доказанных полезных эффектов:

- Арбузы способствуют снижению давления, препятствуют возникновению гипертонии, а также снижают риск инфаркта и инсульта. За эти эффекты отвечают главным образом упомянутые вещества-липокопины.

- У любителей арбузов снижается риск заболеть раком. Ученые поясняют: благодаря сочетанию высокой концентрации витамина С и антиоксидантов арбуз помогает бороться с так называемыми свободными радикалами, избыток которых повышает риск возникновения опухолей.

- Ягода позитивно влияет на пищеварение.

- Недавно стало известно, что арбузный сок может помочь снизить болезненные ощущение в мышцах после тренировок, возникающие из-за выделения молочной кислоты.

- Благодаря витаминам А и С арбуз улучшает состояние кожи, в том числе снижает неблагоприятные эффекты от солнечного излучения.

Миф 3: арбузы можно есть без ограничения

- Конечно, во всем надо знать меру, - качает головой Зинаида Медведева. - Даже самый полезный продукт может нанести вред, если вы начнете есть его килограммами. Врачи советуют с помощью арбузов именно разнообразить свой фруктовый рацион, а не сидеть на них одних. В день рекомендуется съедать около 400 граммов фруктов. Из этой дневной нормы 100 - 200 г могут приходиться на арбуз.

Выбрать вкусный арбуз - ответственная задачка. Пусть и нехитрая.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Миф 4: отрицательная калорийность

В Интернете часто встречаются утверждения, что арбуз обладает отрицательной калорийностью. То есть дает организму энергии меньше, чем затрачивается на его переваривание. А значит, полезен худеющим.

- Все это большой миф. Продуктов с отрицательной калорийностью вообще не существует, подчеркивает директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание». К тому же невозможно составить здоровый рацион на основе одного продукта. Даже такого замечательного как арбуз.

КСТАТИ

Можно встретить также точку зрения, что у арбузов высокий гликемический индекс, поэтому их любители рискуют не то что не похудеть, а набрать вес. «Это утверждение тоже мало соответствует действительности, - поясняет Зинаида Медведева. - Если у человека нет сахарного диабета или других нарушений, вызывающих проблем с углеводным обменом, то 6 г сахара, приходящиеся на 100 г арбуза, никакой опасности не представляют».

А вот тем, у кого углеводный обмен нарушен, от арбуза стоит воздержаться. В официальных рекомендациях для диабетиков и пациентов с преддиабетом арбузы в запретном списке.

Миф 5: арбузы стары как мир, и свежих новостей о них нет

Как бы не так! «В 2012 году ученые из Китая, США и Европы опубликовали расшифрованный геном арбуза, - рассказывает наш эксперт. - Это открытие может в скором времени радикально изменить виды и сорта арбузов».

Во всем мире сейчас активно развивается «модификация» арбузов. Например, в Японии в продаже все чаще стали появляться квадратные арбузы, которые удобнее паковать в ящики для транспортировки. А в некоторых европейских магазинах продаются арбузы с желтой, а непривычной нам красной мякотью.

- Расшифровка генома позволяет ученым выводить новые сорта, обладающие определенными, заранее заданными свойствами, - поясняет Зинаида Медведева. - Думаю, в ближайшее десятилетие на наших прилавках появится множество новых сортов арбузов, обладающих превосходным вкусом и другими полезными свойствами».

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Кроме привычного употребления арбуза можно наслаждаться им и другими способами.

Например, попробуйте порезать на кусочки и пожарить вместе с шашлыком на гриле, - предлагает Зинаида Медведева.

Или измельчите арбуз в блендере и поставьте в морозильник. Вскоре у вас получится сорбет, который будет таким же вкусным и полезным, как арбуз, но при этом прекрасно заменит более калорийное и сладкое мороженое.

Еще можно разнообразить овощные салаты, добавляя туда кусочки арбуза. Подсушенные косточки тоже можно класть в салат или есть, очищая, так же, как семечки подсолнечника.