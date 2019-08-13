В Подмосковье полицейские при задержании сломали руку журналисту ВГТРК

Отправляясь на день рождения к знакомой вечером 16 июля продюсер ВГТРК Максим Сечко даже не мог предположить, что сможет вернуться домой только через несколько суток. Виной тому вовсе не бурное веселье. До места празднования 52-летний мужчина даже не добрался. У подъезда его дома в посёлке Сосны мужчину встретили соседки и наряд сотрудников полиции.

— Я только открыл дверь подъезда, как на меня сразу указали пальцем женщины. Они еще приговаривали «вот этот кидал» или «точно похож на этого». Я вообще не понял, что происходит и о чём речь, — рассказывает Максим kp.ru. — «Это он кидал банки с 8 этажа на детскую площадку и машины,» — продолжили обвинять женщины.

Максим Сечко

Максим отреагировал резко, обвинения посчитал неуместными. Полицейские попросили предъявить документы, но паспорт мужчина с собой не взял. Оперативники предложили подняться в квартиру.

— В подъезде один из полицейских меня толкнул, я не выдержал и толкнул его в ответ. Одно дело попросить показать документы, а другое обращаться как с зэком. Завязалась драка, их двое, я один. Не знаю, чем они меня били, но я почувствовал сильную боль в руке. Они вытащили меня на улицу и посадили в машину. Рука стала быстро опухать и посинела. Несмотря на это меня ещё час продержали в наручниках в отделении. От наручников боль становилась только сильнее. — вспоминает Максим.

Вечером Максима всё-таки доставили в травматологию ЦКБ Одинцово, но найти у мужчины перелом врачам не удалось, диагностировали ушиб. Мужчину вернули в полицейский участок, где в ожидании суда он провёл почти сутки.

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— Меня обвинили в том, что я в состоянии опьянения оскорбил сотрудников полиции. Но я даже не помню, когда в последний раз употреблял алкоголь, настолько давно это было. Я готовлю передачи на канале «Россия 1» о здоровом образе жизни, питании, занимаюсь йогой, медитациями. Алкоголь меня вообще не интересует. Да и вообще меня изначально задерживали по выдуманному бросанию банок с окна, а потом об этом забыли. Типа просто ошиблись. — удивляется Максим.

В том же отделении той же самой больницы Максим получил совершенно другой диагноз: перелом руки в 2 местах

Несмотря на это ему присудили ещё 2 суток административного ареста. Вернувшись домой после нескольких дней отсутствия, Максим был настолько измотан, что смог обратиться в больницу лишь на следующий день. В том же отделении той же самой больницы он получил совершенно другой диагноз: перелом руки в 2 местах. На этот раз мужчине наложили гипс.

— Посетив врача, я заехал в отделение к начальнику полиции, чтобы разобраться в ситуации. Но понимания вновь там не встретил. Мне стали угрожать, что найдут видео, как я кидаю эти злосчастные банки. И я сказал ищите. Потому что никаких банок я не кидал. — говорит Максим.

52-летний Максим Сечко - продюсер ВГТРК, готовит сюжеты о здоровом образе жизни и правильном питании в передаче "Утро России" на телеканала Россия 1. Так же Максим занимается музыкальным продюсированием различных передач на ТВ. После данного инцидента Максим намерен обратиться в суд, потому что не желает оставлять сотрудников безнаказанными.