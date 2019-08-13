Собкор Первого канала покидает Нью-Йорк

Российская телеведущая и журналист Жанна Агалакова после 6-и лет работы в Нью-Йорке возвращается в Париж, где также будет возглавлять бюро главного, Первого российского федерального телеканала.

За время работы в Новом свете Агалакова вела репортажи и снимала сюжеты не только в США, но и в Венесуэле, Канаде, Бразилии. Ее прямые включения с Капитолийского холма и башни Трампа, церемонии вручении премии «Оскар» и штаб-квартиры ООН всегда привлекали внимание телезрителей и становились предметом обсуждений.

Жанна не обходила вниманием и жизнь русской Америки: среди прочего ей пришлось побывать и в роли «диктатора» на Тотальном диктанте, пройти в колоннах «Бессмертного полка» в разных городах США.

В Нью-Йорке Агалакову сменит Георгий Олисашвили, ранее возглавлявший ближневосточный корпункт.

Агалакова работает на Первом с 1999 года. Она была ведущей информационных программ, в т.ч. программы «Время». C 2000 по 2002 год вместе с Владимиром Познером вела программу «Времена».