Россия в объективе

Лучшие снимки III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» выберут спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой, актриса театра и кино Ирина Безрукова, фотографы Максим Мармур, Антон Ланге и Алексей Зотов, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева, эксперт-урбанист Юлия Зубарик, редактор «КП Сергей Черных. По приглашению руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова они вошли в жюри конкурса.

Уже сейчас на конкурс поступило более 2100 снимков от 415 участников из 251 города России и 15 стран: США, Аргентины, Германии, Италии, Ирландии, Австрии, Нидерландов, Франции, Беларуси и других.

Заявить свое участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация» можно до 8 сентября. Для этого нужно загрузить до 5 авторских снимков на сайт www.ruscivilization.ru.

Награждение победителей состоится осенью 2019 года на одной из популярных выставочных площадок Москвы.

Подробности на сайте конкурса www.ruscivilization.ru.