Двое в масках и с пистолетом забрались в загородный дом бывшей жены Константина Эрнста

Двоих мужчин, которые в минувшую пятницу, 9 августа, устроили настоящий переполох в доме бывшей жены гендиректора Первого канала Константина Эрнста, сейчас ищет полиция. В элитном загородном коттеджном поселке «Никольская слобода» повсюду камеры наблюдения. Но записи мало чем помогли следствию: парочка была в черных масках.

Действовали они дерзко и не только пробрались в чужой дом, но и взяли в заложники человека. Все произошло в третьем часу ночи. В это время в доме Ларисы Синельщиковой, президента телевизионной компании «Красный квадрат», находилась только 22-летняя домработница, которая ухаживала за собаками.

- В дом двое преступников проникли через окно на первом этаже. Они угрожали оружием 22-летней студентке. При себе у них был предмет похожий на пистолет. На руки девушке они надели наручники. Однако преступный умысел на ограбление дома они осуществить не успели. Сработала сигнализация и по вызову приехали сотрудники частного охранного предприятия, - сообщили «КП» собственные источник в правоохранительных органах.

ЧОПовцы первым делом освободили студентку. Девушка не пострадала и отделались легким испугом. А вот задержать преступников им не удалось. До сих пор их личности не установлены. Хозяйку загородного дома пока тоже опросить не получилось. Как удалось выяснить «КП», Лариса Синельщикова вместе с детьми находится в Греции.

«Комсомолке» удалось дозвониться до ее помощницы.

- Лариса Васильевна в отпуске и это все испортило ей настроение. Мы уже несколько дней вынуждены общаться с полицией и на это очень много времени уходит. К счастью, никто не пострадал. Девушка, которая находилась в доме жива и здорова. Она во время отпуска просто выгуливала собак, - рассказала «КП» Ольга.

Антонина Кирьнова, студентка академии имени Скрябина с журналистами не общается. Давать интервью будущему ветеринару запретили следователи.

Тем временем полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». «Комсомолка» следит за ходом расследования.