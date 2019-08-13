2019-08-13T15:44:13+03:00
Общество

Проще всего в России трудоустроиться продавцом: список самых востребованных профессий

Но эксперты советуют не обольщаться - в обозримом будущем многие из этих специалистов станут не нужны
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Продавец является самой востребованной рабочей профессией в РоссииПродавец является самой востребованной рабочей профессией в РоссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Продавец-кассир является самой востребованной рабочей профессией в России - такой вывод сделали во ВНИИ труда, опросив более 27 тысяч организаций по всей стране. На втором месте профессия повара, на третьем — педагога профессионального обучения. Дальше идут юрист, специалисты по соцработе и закупкам, сообщают РИА "Новости". Всего работодатели назвали 1075 профессий, третья часть которых не значится в специальном справочнике.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, среди продавцов-кассиров большая текучка в силу специфики профессии: сложные условия труда, материальная ответственность, большая интенсивность. Многие не выдерживают долго на одном месте. К тому же заработки не компенсируют затраты сил и времени.

- Рейтинг рабочих профессий отражает состояние рынка труда, который как и экономика всей страны находится в стагнации, - считает Сафонов. - Потребность в продавцах-кассирах связана также и с тем, что торговые сети продолжают расширятся как в больших городах, так и в малых.

Однако вскоре эта профессия и вовсе может исчезнуть.

- Сейчас мы видим, как крупные сетевые компании переходят на систему касс самостоятельного расчета и за этим будущее, - продолжает Сафонов. - И многие товары уже приобретают через интернет и доставляют через логистические центры. Профессия продавца в том виде, который мы видим сегодня, уйдет в небытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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