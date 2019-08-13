«Хоронили в закрытых гробах»: Что общего между тайной перевала Дятлова и Чивруайской трагедией

Трагедию, произошедшую зимой 1973 года на Чивруайском плато в горах Кольского полуострова, называют «вторым перевалом Дятлова». В январе там погибли 10 студентов из Куйбышева. Как и в 1959 году родственникам ничего не объяснили, отделавшись общей формулировкой о несчастном случае.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова – неизвестно до сих пор.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек

Любопытно, что и в 1959 году, в 1973-ом эксперты установили причиной гибели туристов - переохлаждение. Однако двоюродный брат погибшего Анатолия Пирогова Виктор Ворошилов уверен - от родственников скрыли правду.

- Из этого случая сотворили тайну, как и в случае с перевалом Дятлова, - уверен Виктор. - Говорят, что ребята не рассчитали свои силы и погибли в непогоду, но это же только предположения. Никто ничего не доказал. Хоронили ребят в закрытых гробах.

На съемках программы был и родной брат-близнец Анатолия Владимир Пирогов.

Судмедэксперт Эдуард Туманов осматривает место гибели Игоря Дятлова.Фото: Евгений САЗОНОВ

Известный судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов объяснил, что более точно определить причину смерти туристов помогли бы акты вскрытия трупов. Но, по словам Виктора Ворошилова, все документы следствия засекречены и добиться чего-то от правоохранительных органов пока невозможно.

Мы надеемся, что эта программа не останется незамеченной и прокуроры Мурманской области помогут родственникам поднять архивы и поставить точку в этом загадочном деле. И тогда станет ясно, можно ли проводить параллели между трагедией на перевале Дятлова и Чивруайском плато.

Смотрите сегодня программу "Пусть говорят" в 19.50 на Первом канале.

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