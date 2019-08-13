Париж очистят от свинца после пожара в Нотр-Даме
Спустя четыре месяца после пожара в соборе Парижской Богоматери французские экологические организации забили тревогу. После возгорания в Нотр-Даме в апреле уровень свинца в окружающей среде резко повысился. В среду попало около 400 тонн свинца, который покрывал крышу и шпиль собора.
Местная префектура провела очистку парижских улиц практически сразу после пожара. Но она оказалась неэффективной, потому что ближайшие к Нотр-Даму кварталы очищали обычной водой.
- Власть обязана была знать о присутствии большого количества свинца в кровле и шпиле собора, - заявил глава экологической организации Robin des Bois Жаки Бонман. - С самого начала она не приняла мер предосторожности, чтобы проинформировать всех жителей на запад от собора, что не надо оставаться на балконах и глазеть на пожар. Надо было к нему относиться как к ядовитому пожару.
Свинец крайне ядовитый металл, он оказывает отравляющий эффект на костный мозг, кровь, центральную нервную систему и почки человека. Приводит к психическим расстройствам.
Теперь обеспокоенные парижские власти готовят новую серию «антисвинцовой уборки».
В ближайшее время примыкающие к Нотр-Даму улицы промоют специальным химическим чистящим средством под сверхвысоким давлением. После этого на дорогу, ограждения, фонарные столбы и скамейки нанесут особый гель, который поглощает свинец. Состав должен будет полностью высохнуть и только после этого его удалят в течение недели. После этих мер близлежащие к собору улицы вновь проверят на содержание свинца.
Уже сейчас известно, что до 23 августа несколько улиц острова Сите и ближайшие станции метро будут закрыты. Автобусные маршруты, проходящие через этот район, будут изменены. Ремонтные работы в самом Нотр-Даме также приостановлены. Планируется, что они возобновятся с 19 августа, если это решение одобрит трудовая инспекция.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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