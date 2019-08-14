«Исдох» ли русский баттл-рэп: Что изменилось за два года с «исторического» баттла Оксимирон-Гнойный

14 августа 2017 года в ютубе случилась «историческая ***(фигня)» — так рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) оценил проигранный Славе КПСС (он же Гнойный, он же Соня Мармеладова, он же Валентин Дядька, он же Птичий Пепел, в миру — Вячеслав Машнов) баттл. И это исчерпывающая формулировка. Потому что за сутки вербальную матерно-метафорическую дуэль посмотрели порядка 10 миллионов раз. На сегодняшний день у часового видеоролика более 42 миллионов просмотров — сравнимо с населением Испании. Или Украины.

В 2017 году Руслан Белый еще судит баттлы, а вскоре может сам принять участие в них.Фото: YouTube

Новость о баттле вышла на первую строку «Яндекса», подвинув и политику, и экономику. Абзацы текста рэперов расшифровывали, цитировали и анализировали культурологи, литературоведы, звезды шоу-бизнеса и спорта. Иван Ургант позвал Оксимирона в эфир Первого канала, за Гнойным начали гоняться развлекательные телеканалы ТНТ и СТС. «КП» разбирается, чем все это закончилось и «исдох» ли русский баттл-рэп, как заявил тогда победитель.

«Успех» Гнойного

По результатам битвы Слава КПСС (Гнойный) победил 5-0. Мало кто ожидал такого убедительного разноса. Но уличный хабаровский гений накидал оппоненту — выпускнику Оксфорда — целый вагон панчей (ударных строчек) и фактически деконструировал образ Оксимирона, пройдясь беспощадным лезвием слова по всем ранам соперника, и скинул его с пьедестала. Конечно, все ждали, что новый король удачно конвертирует результаты бойни. Но Слава так не думал. Он как лидер объединения «Антихайп» и левак продолжил пропагандировать борьбу с дешевой популярностью, пошлостью в русском рэпе и играть в постмодерн, специфически трактуя это понятие. Если ученые интерпретируют это слово как историческое состояние общества или определенную социальную философию, то Гнойный присвоил ему бытовой вектор значения: теперь с его подачи постмодерном или постиронией считается все, что высмеивает, низводит до пародии мейнстрим, тренды и масскульт. Грубо говоря, Шнур и Слепаков — это плохо, потому что на потребу и творчески дешево, а вот «Антихайп», выпустивший за семь лет 48 альбомов (!) группы «Ежемесячные», — это круто, аллегорично, андеграунд и нонконформизм. Однако новым футуристом, скинувшим с корабля истории Шнурова, баттл-рэперу Славе стать пока не удалось. Тонкую грань постмодерна отличить от заумно-примитивного стеба с массой скрытых отсылок к литературе и философии могут немногие. Поэтому аудитория Гнойного не ширится, как у идеологических оппонентов, стадионов он не собирает. А кушать надо. Поэтому Гнойный, распинавший Оксимирона за пафос и продажность, согласился прийти в вокальное шоу «Успех» (СТС), куда, к примеру, отказался идти рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов). И сел за соседнее кресло с Филиппом Киркоровым. А потом и в клипе у него снялся. Для любого рэпера это был бы, выражаясь на сленге, зашквар — то есть западло. Но только не для Гнойного. Он и этот шаг обратил в постмодерн: смотрите, мол, я пришел поиметь шоу-бизнес и еще заработал на квартиру в Питере. Easy!

Слава КПСС на троне.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Слава против всех Шоу Успех.

И если новые герои баттл-рэпа готовы выступать или бесплатно, или за сотню тысяч рублей, то Слава теперь оценивает свой труд в 2-3 миллиона рублей. Только за такую сумму он снова готов выйти в круг. Концерты дает все реже: в конце прошлого года рэпер отменил гастрольный тур по России и СНГ, уволив концертного директора Станислава Смольянинова — того, который чуть раньше подтвердил, что клип «Соболев Diss Challenge» Гнойный снял по заказу Кремля, за что получил гонорар, близкий к двум миллионам рублей.

Слава КПСС в телешоу «Успех».

Чем дальше, тем больше фраза Гнойного с того самого баттла «лучше я сдохну *** (рифмуется с вонючим) ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой» становится пророческой.

«Биполярочка» Оксимирона

Проигранный поединок плохо сказался не только на репутации Оксимирона, но и на психике. Рэпер, уже имевший в медицинской карте запись «маникально-депрессивный психоз», выпустил после поражения трек-исповедь «Биполярочка», где признался, что «шапка Мономаха тяжела», «ждал год, чтобы отдать трон», «потерял себя» и полностью облысел из-за журналистов (прости нас, Мирон!). Но до больницы Скворцова-Степанова — питерский аналог Кащенко — рэпер все же не доехал. Он через полгода слетал в Лос-Анджелес, чтобы забаттлить на английском языке с американо-ливанским коллегой Дизастером. Выпустил несколько совместных треков, в том числе с группой «Би-2», и вернулся на родную площадку Versus Battle, которую представлял в битве с Гнойным. Вернулся в качестве ментора — наставника нового проекта, «фабрики звезд» рэп-баттла, Fresh Blood (об этом ниже).

Выступление Оксимирона в Олимпийском.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На баттлы в России после разгрома от Гнойного Оксимирон не выходил. И альбомов не выпускал. Тем не менее, рэпер продолжает успешно выступать — даже в конце того самого зловещего 2017 года Оксимирон собрал в «Олимпийском» 22 тысячи человек — и раскручивать свой лейбл Booking Machine. Согласно списку «Форбс», доход рэпера за два года упал с 1,3 миллиона долларов (84,6 миллионов рублей) до 600 000 долларов (39 миллионов рублей в год). От него по-прежнему ждут новых треков, хоть и пеняют на то, что увлекся собой, а не увлек за собой. Хотя и такие амбиции рэпер сохранил. В преддверии протестов 10 августа на площади Сахарова он призвал людей выйти на «первый в его жизни» митинг.

Домашняя площадка Гнойного развалена

Исторический баттл был битвой центральных рэп-площадок России. Гнойный представлял Slovo SPB, Оксимирон — Versus Batttle. И во втором раунде Мирон развернуто упрекнул организатора враждебного ему Slovo SPB Дена Чейни (Денис Чудиновский) в том, что тот украл у краснодарского филиала бренд с именем площадки, отделился и втихаря зарегистрировал на себя в Питере (площадка SLOVO была создана в Краснодаре в 2012 году как франшиза, после чего филиалы открылись во многих городах страны).

«Ну ты и Дениска, нехороший человек – редиска! Когда мы с ним тусили, я кошелек держал очень близко», — эта фраза Оксимирона фактически стала пророчеством. Ведь спустя пару лет улюлюкащий за спиной Гнойного человек в кепке со сломанным носом — Берсерк (бывший боец Дмитрий Михайлов) — схлестнется с некогда другом Чейни в досудебной битве за Slovo SPB. Вкратце: и Чейни, и Берсерк владели правами на питерскую площадку, крепко дружили семьями. Но потом вмешались деньги. В январе этого года Берсерк объявил, что Чейни «отжал» у него площадку, несогласованно выводил деньги с их общих счетов (около 12 миллионов рублей за 2018 год), недоплатил ему порядка 3 миллионов рублей, подделывал подписи в договорах, оформляя ИП и проект на себя, звонил и угрожал матери Берсерка, требуя долги. Чейни назвал все это «фейком», вспомнил пьяные загулы Берсерка и условный срок за избиение и грабеж, укрытие 100 000 рублей из «общака», снятые на налоги 170 тысяч рублей, которые не ушли по назначению, а еще якобы героиновую зависимость бывшего друга. Иск из участников разборки до сих пор никто не подал.

Основатели Slovo SPB Ден Чейни и Берсерк (в кепке) + Оксимирон — еще друзья.

Площадка Slovo SPB заморожена: Чейни собирался обсуждать возрождение с Гнойным, Берсерк сказал, что сам возродит эту платформу, вызвав кровного друга на баттл.

Интересно, что еще до разборок у проекта была договоренность с ТНТ. Представители Comedy Club Production спонсировали третий сезон Slovo SPB. И даже были попытки снять пилотные версии баттлов для телевидения. Но, видимо, без мата это потеряло шарм.

VERSUS собирает всех звезд (кроме Оксимирона)

После ряда крупных баттлов обитель Оксимирона Versus Battle запустила четвертый по счету сезон проекта Fresh Blood — только в новом формате. Если раньше это была площадка по поиску молодых талантов, то в этом году главный организатор Ресторатор (Александр Тимарцев) устроил шоу в стиле «Фабрики звезд» и «Дома-2»: полу-реалити с круглым столом, полу-докьюментари с совместными выездами на лимузине, мастер-классами и шоппингом. И, конечно, с баттлами. За главный приз в миллион рублей рубились и новички, и прошедшие отбор звезды рэп-баттла: Пиэм (Владислав Саркисян), Paragrin (Григорий Рябков), Браги (Дмитрий Чайко) и другие. Интеграция рекламы в одном выпуске шоу стоила порядка 250 000 рублей. А главная фишка Fresh Blood в том, что из баттловиков составили две противоборствующие команды — «Злые Голуби» и «Тигры». Наставником, а точнее ментором первой стал Оксимирон, второй — Смоки Мо (Александр Цихов). Участники резвились, как могли: крутили сальто, играли на гитаре, переодевались, показывали друг другу пятую точку, имитировали пьяное состояние. Неожиданно для всех победил Palmdropov (Кирилл Анатольев) — не брезгующий выпивкой паркурщик из Владимира, мастер каламбура и игры слов.

Две недели назад Ресторатор сделал анонс нового сезона Versus — Playoff, это битва лучших из лучших участников проекта за всю историю. Общий призовой фонд — 1 миллион рублей. 16 участников начнут баттлиться уже 18 августа.

К слову, идею лиги всех звезд успешно реализовала самая, на настоящий момент, мощно развивающаяся баттл-площадка России — RBL или Russian Battle League (организатор — Антон «Забэ» Забаев). Там проходят полуфиналы сезона All Stars.

Новые жанры: BPM, bad bars, комплиментарка, танцевальный и даже с Павлом Волей

Помимо аккапельных баттлов, то есть без музыки, популярностью пользуются и битвы под бит (проекты 140 BPM BATTLE, «Рвать на битах» и др.), где рэперы демонстрируют мастерство читки под быстрый музыкальный ритм. Есть и особые форматы баттлов: bad bars — это когда участники бьют друг по другу нарочито гиперболизированными панчами, зачастую доведенными до абсурда («Какой ты уличный, если у тебя никогда не было зимней кепки с ушами?!» или комплиментарный баттл — участники должны соревноваться в облизывании словами.

Организаторы свежей перспективной площадки «Кубок МЦ» МЦ Похоронил (Сергей Голиков) и Halloween (Тимур Легай) пошли еще дальше и анонсировали танцевальный баттл. С участием Гнойного! А еще протестирован стендап-баттл, в котором оппоненты зачитывают репризы, фрагменты монологов и импровизируют без рифмы. На одном из таких ждут участия звезд ТНТ Руслана Белого и Павла Воли.

А ЧТО ЕЩЕ? СТРИМЫ

Даже самые крупные баттл-площадки, несмотря на доход от рекламы, не готовы платить космические деньги участникам. Поэтому финансовой альтернативой рэп-баттлам стали стримы — прямые трансляции, которые ведут рэперы или те, кто увлечен этой культурой. Ведущий просто включает камеру на ноутбуке, запускает картинку с дивана в эфир, открывает чат для комментариев зрителей и собирает «донаты» — добровольные пожертвования. Тема для обсуждения любая: хоть вышедший баттл, хоть жизнь, хоть любое событие из мира рэпа. Вышеупомянутый организатор RBL Забэ единоразово собрал во время стрима на своем канале «Нищий хайп» 1 127 393 рублей за три с половиной часа! Ничего не предвещало денежного дождя, как вдруг два жертвователя с никами Грек и Чех начали соревноваться в щедрости и присылать на карту ведущего то по 20, то по 50, то по 60 тысяч рублей. Деньги собирались на развитие RBL.