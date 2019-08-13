С моря можно привезти амебу, выедающую мозг

Соленая морская вода по умолчанию считается более безопасной, чем пресная стоячая - в последней, мол, чего только не разводится за купальный сезон. Однако, глобальное потепление сделало свое черное дело, и на морских пляжах теперь плескаться тоже опасно. И дело не в риске утонуть или наступить на морского ежа. Ученые предупреждают о распространении опасных бактерий, обитающих в основном в теплых водах.

«Пожиратель плоти»

Этим летом были зафиксированы несколько смертельных случаев заражения опасными микроорганизмами Vibrio vulnificus, амебой Naegleria fowleri и паразитом Cryptosporidium.

Новую угрозу любителям пляжного отдыха представляет Vibrio vulnificus, известный также как «пожиратель плоти». Как утверждают ученые, из-за изменения климата бактерия появилась в местах, где ранее не встречалась. Вообще-то она обитает в океанических водах, температура которых превышает 13° С, а теперь заглянула в курортные заливы.

Заразиться бактерией можно двумя способами: если отведать недостаточно хорошо проваренные/прожаренные морепродукты, а также через ранки и ссадины на теле при купании.

Бактерия поражает сухожилия и мягкие ткани, из-за чего у пациентов развивается некротический фасциит - воспаление сухожилий с некрозом (отмиранием). В результате пациентам приходится удалять омертвевшие ткани и даже ампутировать конечности. В более тяжелых случаях, инфекция попадает в кровь и распространяется по всему организму. Это грозит летальным исходом.

Для того, чтобы предотвратить заражение Vibrio vulnificus необходимо избегать открытой воды лиц с ранами, царапинами, не употреблять в пищу морепродукты в сыром или нехорошо обработанном виде. Наиболее подвержены инфекции лица со сниженным иммунитетом и заболеваниями печени.

Vibrio vulnificus под микроскопом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подайте ваши полушария!

Еще один экзотический паразит Naegleria Fowleri или амеба, питающаяся мозгом, обитает в теплой воде и питается исключительно бактериями. Ее можно встретить на дне водоемов, среди зарослей ила, куда она спускается в поисках пищи.

Инфекции, вызванные Naegleria Fowleri, встречаются нечасто. Тем не менее они очень опасны и приводят к смерти. Заражение происходит во время плавания в водоеме. Амеба попадает в нос откуда по обонятельному нерву мигрирует в головной мозг, где вызывает воспаление головного мозга или амебный менингоэнцефалит.

Мозг - прекрасная среда для обитания амебы. Там также тепло и влажно, как и в водоемах. А вот бактерий там нет, и в поисках пищи амеба начинает атаковать нервные клетки. Иммунная система пытается защитить клетки мозга. Все это приводит к воспалению, отеку, а также повышению внутричерепного давления. Больного беспокоят лихорадка, тошнота, рвота, изменение обоняния (в результате поражения обонятельного нерва), затем присоединяются судороги и галлюцинации.

Амеба Naegleria Fowleri.

Исход этого заболевания трагичен по нескольким причинам. Амеба быстро разрушает вещество головного мозга. Ранние симптомы этого заболевания можно принять за проявления вирусного или бактериального менингита. Диагностического теста, который позволит быстро определить возбудителя не существует. В результате это приводит к потере драгоценного времени, в период которого больному еще можно помочь.

Более того, в настоящее время не существует препаратов против амебы, доказавших свою эффективность. Поэтому собираясь купаться в теплом водоеме, а особенно нырять, не забудьте зажим для носа. Это предотвратит попадание паразитов в головной мозг.

Паразит из бассейна

Еще один паразит, обитающий в открытых водоемах и даже бассейнах – cryptosporidium. Заразиться этой бактерией можно, случайно проглотив воду в бассейне, реке или озере. Паразит настолько устойчив, что ему удается выжить даже в хлорированной воде и находиться в ней в течение 10 дней и больше.

Cryptosporidium вызывает тяжелую диарею, которая может длиться до 3 недель. Около 35% случаев заболевания за 2009 – 2017 годы были связаны с плаванием в бассейне. Однако это не единственное место, где можно подхватить инфекцию. Бактерия может попасть в организм и из некачественной воды, через немытые овощи и фрукты, а также сырое молоко. От человека к человеку инфекция передается фекально-оральным путем, то есть через немытые руки, а также предметы гигиены и личные вещи зараженного.

Для того, чтобы избежать вспышек инфекции cryptosporidium специалисты рекомендуют не плавать в бассейне тем, у кого диарея (понос) была менее двух недель назад. А также не глотать воду из бассейна, водоемов, чаще мыть руки, особенно после посещения туалета, при уходе за больным и после общения с домашними животными.