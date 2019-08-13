Слишком много несостыковок: брат найденного повешенным в Турции россиянина уверен, его смерть инсценировали

- Я не подозреваю, а точно знаю: брата убили! - сходу заявил Сергей Летуновский.

Родной брат 33-летнего менеджера крупной московской строительной компании Олега Летуновского, друзья и коллеги начали собственное расследование. Полиция Турции, которая на днях прислала родителям умершего туриста отказ в возбуждении уголовного дела, они не верят.

- У него в жизни все хорошо было. Никаких причин для самоубийства, - в один голос твердят друзья.

Повешенным Олега нашли в его номере в гостинице «Armas Kaplan Paradise» 7 июня. Спохватились туриста только в день вылета, когда он не пришел в трансферный автобус. Вскрыли дверь, а там жуткая картина.

Дома в Москве Олега ждали родители и родной брат. О случившемся им сообщил менеджер страховой компании.

- Сказали что он якобы свел счеты с жизнью. Я решил все проверить и в тот же день вылетел в Турцию. Через несколько часов был в этом отеле в Кемере и сразу попросил записи с камер видео наблюдения. Я хотел своими глазами убедиться, что брат был в номере один, что ни с кем не ссорился в этот день. Но записей не оказалось. Сначала мне, а потом и полиции руководство отеля заявило, мол камеры перестали работать еще за неделю до смерти брата, - возмутится Сергей.

На этом странности не закончились. На теле брата мужчина обнаружил следы от побоев. Уже позже патологоанатом в Москве резюмировал, что причинить их мог элекрошокер.

- Раны хорошо видны на фото, которое сделали оперативники на месте происшествия. Кто-то издевался над ним, а потом убил. Меня попросили опознать шнурки, которые сняли с его шеи. Тк вот, они не принадлежат брату, у него таких не было. На коленях Олега были ссадины. А сама поза, в которой его обнаружили, оказалась нетипичной для самоубийства. Нам дали оперативное видео, которое мы потом полицейским в России показали. Они подтвердили наши подозрения, что это просто инсценировка - рассказал Сергей.

Но в Турции уголовное дело по факту смерти туриста так и не возбудили. Сейчас собственное расследование проводит адвокат семьи, которая работает в этой туристической стране.

- Сотрудники отеля явно что-то скрывают. Возможно, причина в том что убийца — кто-то из них, или же они просто не хотят портить репутацию отеля. Мы попросили списки сотрудников и туристов, но нам их предоставить отказались. Думаю, причиной убийства стала какая-то ссора. Брат был острым на язык, мог сказать что-то обидное. Что скрывать, была у него такая черта, - признался Сергей. - Он поехал в это путешествие один и, видимо , вляпался в какую-то историю.

В этот отпуск Олег действительно отправился в одиночку.

Олег Летуновский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- У нас большая компания и мы часто вместе отдыхаем. Этим летом тоже путешествовали. Олег должен был поехать с нами, но не совпали даты отпусков. В итоге, ему пришлось ехать одному, - рассказала Виктория, подруга Олега.

По словам друзей, Олег отдыхом был доволен. Все дни он переписывался с друзьями и жаловался разве что на слишком жаркое солнце.

«Каждый день хожу на массаж: отдых и релакс. Приеду домой, продолжу!» - такое сообщение за день до смерти он отправил другу.

А еще молодой мужчина в Турции купил лекарства для отца, который перенес инсульт.

- Он жизнь очень любил и умирать явно не собирался. У него отличная работа была, в коллективе его уважали . До отпуска пообещали повышение, да и зарабатывал он очень неплохо. В семье у нас тоже все отлично. Никаких ссор не было. Жены и детей у него не было. Но он не парился на эту тему, никуда не спешил, - рассказал брат Олега.

Родственники россиянина уже обратились в посольство нашей страны в Турции. Дипломаты обещали помочь.

- Мы хотим честного расследования , хотим знать что на самом деле там произошло, - пояснил Сергей Летуновский.

ВАЖНО

Помочь разобраться в этой истории могут туристы, которые отдыхали в отеле вместе с Олегом Летуновским. Если вам что-либо известно об обстоятельствах его смерти, свяжитесь с редакцией по почте anastasiya.vardanyan@phkp.ru .