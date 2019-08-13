"Мы пухли от голода, а вы от денег": Резник отчитал потерявшую стыд Бузову за шутку о блокаднице

Ольга Бузова спровоцировала настоящий скандал, разместив в своем блоге видео, на котором сидит в купальнике за столом и облизывает тарелку после еды. Смеясь, артистка называет себя блокадницей. Видео вызвало всенародный гнев. Отреагировал на неподобающее поведение поющей ведущий и знаменитый поэт-песенник Илья Резник.

"Мы пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески", - сетует Илья Резник. Он провел юные годы в блокадном Ленинграде, поэтому не понаслышке знает, что такое голод.

Артист отметил, что российский шоу-бизнес все больше деградирует, потеряв "стыд и совесть". Поэт добавил, что если бы Ольга Бузова попробовала перенестись в те годы и прожить на 125 грамм хлеба в день, то она, возможно, не совершила бы такой поступок. "Бог вам судья", - цитирует его Пятый канал.

buzova86 Бузова облизала тарелку со словами: "Я блокадница!"

Отметим, россияне обрушились с критикой на Ольгу Бузову после того, как она опубликовала видео, на котором с аппетитом облизывает тарелку, а после со смехом заявляет: "Я блокадница!". Подписчики разразились гневной отповедью. Они написали в комментариях, что хотели бы извиниться перед жителями блокадного Ленинграда за поведение Бузовой.

В ответ певица заявила, что публика неправильно интерпретировала ее поведение. Она не планировала никого оскорбить или над кем-то глумиться. "Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и с дедушками. Они жили в блокадном Ленинграде и у нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила", - заявила светская львица.

Поддержала Олю и ее мама. "Ее бабушка - блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах... Мы действительно ни куска хлеба, ни крошки не оставляли никогда на тарелках. То есть пережитый голод действительно сохраняется в генах поколениями", - сообщила Ирина Бузова.

По словам родительницы, ничего предосудительно в поведении дочери она не видит. "В блокаду люди тоже выживали, обладая чувством юмора, если уж на то пошло... Она никого не оскорбляла. Она не выбрасывает еду и облизывает тарелки", - отметила мать артистки.

А вот член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян дал совет артистке. Он считает что Ольге Бузовой нужно быть более внимательной в своих высказываниях.

"Конечно, любая ленинградская семья имеет генетическую память о блокаде, с этим никто не спорит. Но при этом называть себя блокадницей нельзя даже в шутку. Это же не юмор. О Холокосте она тоже будет юморить? И в концлагерях, и в блокадном Ленинграде погибло очень много людей. Помимо генетической памяти нужно иметь еще и чувство такта по отношению к людям, которые пережили ужасы блокады, и к памяти тех, кто погиб от голода в те страшные годы", - сказал эксперт в интервью "КП".

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