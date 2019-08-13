Электромобили в Москве: бесплатная зарядка и парковка как бонусы за чистый воздух

По данным агентства "Автостат", по состоянию на 1 января 2019 года в автопарке нашей страны насчитывается 3600 электромобилей. Это капля в море - менее 0,01% (!) от общего количества легковушек. Практически каждый пятый (735 экземпляров) зарегистрирован в Приморском крае, который по этому показателю превосходит Москву и Московскую область вместе взятые, где всего 546 электромобилей.

Пусть и медленно, но количество электромобилей год от года только растет. Одни выбирают их за технологичность и полное отсутствие вредных выбросов в окружающую среду, другие - в приоритет ставят экономию: бензин-то дорожает.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

По мнению экспертов, и россияне массово пересядут на безбензиновых коней — в ближайшие10-15 лет. Но подготовка к нему если не по всей стране, то в Москве точно в разгаре. В социальных сетях горожане обсуждают появление все новых "зеленых заправок".

- Вчера поставили на Ленинградском шоссе, сегодня - на Павелецкой. Такими темпами скоро бензиновые АЗС переплюнут, - удивляются автомобилисты Москвы, на тематических форумах.

По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ), в ближайший год количество зарядных станций в России вырастет в два раза. Сейчас в Москве и Московской области их более двухсот.

И если раньше устанавливали их только на парковках и обычных АЗС, то в этом году в Москве новая тенденция. Оборудование для зарядных станций начали массово скупать застройщики. Первая такая станция открылась во дворе 22-этажной высотки на улице Братиславской. Пока дело это добровольное. Но в Мосгордуме подумывают внедрить опыт Санкт-Петербурга, где давно законодательно обязали застройщиков оборудовать парковки такими станциями.

Владельцы электромобилей, двумя руками за нововведение. По их мнению, зарядок в Москве и области катастрофически не хватает.

- Почему нас так мало? Все же просто. Люди боятся покупать электромобили из-за мизерного количества зарядных станций. Вот вам пример. В Амстердаме с населением менее миллиона человек сейчас работают 20 тысяч станций, - возмутился один из первых владельцев электромобиля среди москвичей, Валентин Широбоков.

Свою первую электро "ласточку" он, инженер по профессии, купил в далеком 2006-м. С тех пор Валентин сменил уже три модели. Уверяет, что на топливе за это время сэкономил полмиллиона рублей (раньше на бензин тратил три тысячи рублей в месяц). Для поиска зарядный станций Валентин, как и другие владельцы электромобилей использует специальное мобильное приложение или сайт www.plugshare.com.

- На зарядку уходит примерно 30 минут. Процесс не быстрый, но скучать не приходится, всегда можно встретить коллегу. Это для нас что-то вроде клуба по интересам - время на общение с другими владельцами электромобилей, -объяснил Валентин.

МОСКОВСКАЯ ЗИМА НЕ ТАК СТРАШНА

Портрет среднестатистического московского владельца электромобиля выглядит примерно так: мужчина с высшим образованием от 35 до 45 лет, семьянин с доходов выше среднего. Автоледи в этой компании немного. Но все-таки есть!

Уже больше года жительница подмосковного города Люберцы Анна Пелевина рассекает на одной из самых популярных в России модели электромобиля "Nissan Leaf". Машина - подарок мужа.

- Я про это чудо-техники раньше и знать не знала. А вот супруг перед покупкой два месяца читал отзывы. И не прогадал. Своей малышкой я очень довольна. Когда впервые села за руль, была приятно удивлена полному отсутствию шума мотора. Еще отличается сцепление с дорогой. При движении со скоростью выше 100 километров в час появляется ощущение полета, - рассказал Анна. - Ну и внимание других автомобилистов радует. Таких машин как у меня мало. Люди интересуются, что за модель, говорят, что тоже такую хотят.

Электромобиль семья Пелевиных изначально приобретала для движения только по городу. Но сейчас каждые выходные они ездят на дачу в Тверскую область.

Уже больше года жительница подмосковного города Люберцы Анна Пелевина рассекает на одной из самых популярных в России модели электромобиля "Nissan Leaf". Машина - подарок мужа.

- Это 160 километров от нашего дома в Люберцах. Теоретически можно доехать на одном заряде. Но мы не рискуем и заезжаем в Солнечногорск. Сначала считали сколько денег экономим на покупке топлива, а потом перестали. Думаю, еще пару лет и машина, которую мы купили за 800 тысяч рублей полностью окупится, - хвастается автоледи.

Сразу после покупки электромобиля Пелевины написали заявку в администрацию района и спустя несколько месяцев рядом с их домом установили зарядную станцию. Но автоледи честно признается: случаи, когда машина глохла из-за кончившегося заряда все-таки были.

- Пару раз было, что я неверно рассчитала заряд. Выручали друзья - брали на трос. Кстати, в это время движения аккумулятор автоматически заряжается, - рассказала Аня.

Машиной Аня пользуется круглый год. Говорит, истории про о том что электромобили не переносят русских морозов - миф.

- Зимой аккумулятор немного быстрее разряжается. Вместо летних 160 км на одном заряде можно проехать примерно 100. Но этого расстояния лично мне вполне достаточно, - заявила автоледи.

Анна вместе с мужем ждут не дождутся развития сети зарядных станций в регионах. Тогда на своем электромобиле они смогут путешествовать по стране.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Какие льготы положены владельцам экологически чистых автомобилей?

Можно бесплатно парковаться на улицах Москвы. Причем специальное разрешение для этого брать не нужно. Все марки электромобилей занесены в специальный список, который есть в ГИБДД.

В Московской области для владельцев электромобилей отменен транспортный налог. На территории Москвы плата сохраняется.

Можно бесплатно пользоваться зарядными станциями. Правда есть и платные ЭЗС, но их мало.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

"Не надо денег, просто не мешайте"

- Для более активного развития электромобильной отрасли надо реализовать программу масштабной государственной поддержки владельцев, которые реально заботятся об экологии. И тут даже не надо тратить деньги государства, надо просто не мешать. Нужно отменить хотя бы на 5 лет таможенные пошлины на электромобили. Это в разы снизит их стоимость. Полностью упразднить транспортный налог и разрешить бесплатное передвижение по платным дорогам и выделенным полосам для общественного транспорта. На территории Москвы и области необходимо законодательно обязать застройщиков резервировать места на парковках для электромобилей и устанавливать зарядные пункты. Кроме того, стоит обязать АЗС, ТЦ, бизнес центры и любые другие общественные и коммерческие учреждения устанавливать зарядные пункты, - отметил Станислав Макухин, руководитель информационно-аналитического портала"Зеленая Точка Старта".

А КАК В АРЕНДУ?

Из 15 каршеринговых компаний в Москве только YouDrive предоставляет в аренду электромобили. Это модели BMW i3. Час езды - тысяча рублей, сутки - 12 тысяч. Это значительно дороже машин с традиционным бензиновым двигателем. Зато деньги на заправку тратить не нужно и вредных выбросов воздух - нет.

Взять электромобиль в аренду в столице можно и у официального дилера Tesla. Клиентам предлагаются лифтбеки Model S и кроссоверы Model X.

Аренда Model S на три дня обойдется в 120 тысяч рублей, за неделю придется заплатить 220 тысяч, за месяц – около 400 тысяч рублей. Тарифы для Model X рассчитываются в индивидуальном порядке.