Панамская болезнь оставит человечество без бананов

Вы все еще запасаете гречку?! А между тем пора формировать стратегический запас бананов, поскольку велика вероятность, что скоро мы забудем вкус этой ягоды. Все дело в победоносном шествии по планете нового штамма «панамской болезни» Tropical Race 4, который беспощадно уничтожает банановые плантации. Впервые грибок обнаружили в 1992 году в Тайване. Благодаря санитарным мерам заразе долгое время не удавалось распространиться за пределы Юго-Восточной Азии и Австралии. Но в 2013 году «панамская болезнь» достигла плантаций в Африке и на Ближнем Востоке.

А на прошлой неделе Колумбийское управление сельского хозяйства и животноводства подтвердило, что лабораторные тесты выявили штамм Tropical Race-4 на плантациях Карибского прибрежного региона. Это объявление сопровождалось объявлением чрезвычайного положения в стране. Латинская Америка является банановой житницей планеты. А для нас это известие неприятно еще и тем, что соседствующий с Колумбией Эквадор является главным поставщиком бананов в Россию. В 2015 году на долю Эквадора приходилось 98,5% всех поставок этих плодов в нашу страну. Это более 1 миллиона тонн ежегодно.

Эксперты предрекают катастрофу мирового масштаба: если для нас это все-таки хоть и популярная, но экзотика, то для жителей целого ряда стран банан это основной источник питания. В том же Эквадоре - крупнейшем мировом экспортере бананов - годовое потребление составляет 73,8 килограммов на душу населения. Для сравнения в России этот показатель в 10 раз меньше. Ситуация усугубляется двумя обстоятельствами. Во-первых, не существует эффективных фунгицидов - химических веществ для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. А во-вторых, коммерческие плантации в подавляющем большинстве культивируют один-единственный сорт бананов под названием Кавендиш. Это значит, что все растения генетически идентичны и одинаково восприимчивы к болезням.

Массовая гибель растений, как минимум, приведет к перебоям в поставках и значительному росту цен на бананы. Похожая история уже происходила в начале ХХ веке, когда из-за предыдущего штамма «панамской болезни» Tropical Race-1, практически полностью был уничтожен Гро-Мишель - единственный на тот момент сорт банана, который экспортировался в США и Европу. Безутешные производители переключились на производство Кавендиша, он уступал предшественнику по вкусовым качествам, но имел иммунитет к «дурной» болезни. Однако и этот сорт оказался уязвим, поскольку страдал точно таким же недостатком, как и Гро-Мишель - он является монокультурой. Бананы размножаются вегетативным способом, а если у культуры нет генетического разнообразия, она восприимчива к болезням и вредителям. В принципе в мире существуют сотни сортов бананов, но для удобства и стандартизации производства компании выбрали один. В таких условиях наступление бананового Армагеддона было лишь вопросом времени.

Но сегодня ситуация значительно сложнее, нежели была в прошлом веке. Поскольку у Кавендиша, в отличие от Гро-Мишель, нет преемника. Сегодня просто не существует сорта, который одновременно обладал бы приемлемыми вкусовыми качествами, был пригоден для крупномасштабного производства, выдерживал длительную транспортировку и имел иммунитет к Tropical Race-4. А поскольку бананы размножаются бесполым путем, выведение такого типа бананов очень трудоемкая и долгая работа.

- В принципе эта задача выполнимая, - говорит Рони Свеннен, профессор Университета Левена (Бельгия).- Есть сорта с другим цветом, формой, урожайностью плодов. Вопрос в том, готовы ли покупатели перейти на новый вкус?