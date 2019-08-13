47-летнему певцу Андрею Лысикову, более известному, как «Дельфин», стало плохо на студии звукозаписи в центре Москвы. Музыкант потерял сознание, на место прибыли медики. Врачи предложили госпитализацию, но у артиста же скоро концерты. Директор артиста Владимир Тепляков пока не дает никаких комментариев.

- Поднялось давление, мы оказали помощь. В больницу артист ехать отказался, - сообщают источники в «скорой помощи».

Еще днем, судя по сообщениям в соцсетях, певец посетил фотовыставку «Московский олдскул» на ВДНХ.

- Кадры, запечатлевшие становление рэп и хип-хоп культуры в СССР и пост-советской России и их основателей, среди которых был Дельфин и команда Da Boogie Crew, - одна из последних записей в Инстаграме Дельфина.

dolphinmusic Певец Дельфин потерял сознание в звукозаписывающей студии

А впереди у артиста большой летний концерт в Санкт-Петербурге на набережной порта Севкабель.

- Центральной декорацией станет Финский залив в лучах закатного солнца, - сообщал фанатам Дельфин.

Этот концерт должен был стать завершающим для летнего сезона, вот только пока выступление артиста под вопросом.

Андрей Лысиков более известен под одноименному сольному проекту – «Дельфин», ранее российский поэт и музыкант играл в хип-хоп трио «Мальчишник», группе «Дубовый Гаайъ». Последнее время он гастролирует по городам России (Ярославль, Ростов-на-Дону, Воронеж), одно из последних выступлений на Нашествии-2019.