2019-08-13T21:20:26+03:00
Звезды

Певец «Дельфин» потерял сознание в звукозаписывающей студии

По словам врачей, у него поднялось давление
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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А впереди у артиста большой летний концерт в Санкт-ПетербургеА впереди у артиста большой летний концерт в Санкт-ПетербургеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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47-летнему певцу Андрею Лысикову, более известному, как «Дельфин», стало плохо на студии звукозаписи в центре Москвы. Музыкант потерял сознание, на место прибыли медики. Врачи предложили госпитализацию, но у артиста же скоро концерты. Директор артиста Владимир Тепляков пока не дает никаких комментариев.

- Поднялось давление, мы оказали помощь. В больницу артист ехать отказался, - сообщают источники в «скорой помощи».

Еще днем, судя по сообщениям в соцсетях, певец посетил фотовыставку «Московский олдскул» на ВДНХ.

- Кадры, запечатлевшие становление рэп и хип-хоп культуры в СССР и пост-советской России и их основателей, среди которых был Дельфин и команда Da Boogie Crew, - одна из последних записей в Инстаграме Дельфина.

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Певец Дельфин потерял сознание в звукозаписывающей студии
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А впереди у артиста большой летний концерт в Санкт-Петербурге на набережной порта Севкабель.

- Центральной декорацией станет Финский залив в лучах закатного солнца, - сообщал фанатам Дельфин.

Этот концерт должен был стать завершающим для летнего сезона, вот только пока выступление артиста под вопросом.

Андрей Лысиков более известен под одноименному сольному проекту – «Дельфин», ранее российский поэт и музыкант играл в хип-хоп трио «Мальчишник», группе «Дубовый Гаайъ». Последнее время он гастролирует по городам России (Ярославль, Ростов-на-Дону, Воронеж), одно из последних выступлений на Нашествии-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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