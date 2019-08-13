2019-08-13T21:38:44+03:00
Звезды

Волочкова объяснила, почему не позвала на свадьбу Цымбалюк-Романовскую

Поклонники балерины обсуждают «любовника» звезды
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В российской блогосфере появились сообщения о свадьбе Анастасии ВолочковойВ российской блогосфере появились сообщения о свадьбе Анастасии ВолочковойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Пока Анастасия Волочкова отдыхает в Греции, в российской блогосфере появились сообщения о ее свадьбе. Мол, балерина собралась под венец с журналистом Денисом Сорокиным и вычеркнула из списка гостей бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.

vitalinaromanovskayavitalinaromanovskaya
С Виталиной Цымбалюк-Романовской Анастасия Волочкова даже не знакома
2582 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Самое забавное, что с пианисткой и невестой Прохора Шаляпина Анастасия Волочкова, с ее слов, даже не знакома. Поэтому удивительно, откуда всплыло ее имя.

- Люблю красоту - и ничего не могу с собой поделать, - выложил в своём блоге фото балерины журналист Сорокин. - А по поводу того, кто кого позвал или не позвал на свадьбу, хочется сказать одно: занимайтесь своей жизнью и не обсуждайте других! Все те, кого не ждали, как известно, всегда идут лесом, - пошутил в Инстаграме приятель артистки.

denissorokin555denissorokin555
Люблю красоту - и ничего не могу с собой поделать. А по поводу того, кто кого позвал или не позвал на свадьбу, хочется сказать одно: занимайтесь своей жизнью и не обсуждайте других! Все те, кого не ждали,, как известно, всегда идут лесом)))
75 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам Анастасии, она не понимает, почему пресса приписала ей роман с журналистом. Мол, Сорокин женат, у него растёт дочь.

- Спасибо, подняли настроение, рассмешили, - сказала в эксклюзивном интервью «КП» Анастасия Волочкова. - Хотя мой настоящий возлюбленный уже не знает, как реагировать на такие слухи. Его это напрягает.

denissorokin555denissorokin555
Анастасия не понимает, почему пресса приписала ей роман с журналистом
87 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним: артистка уже около года встречается с таинственным кавалером, но имя и лицо его скрывает.

- Моему возлюбленному 38 лет, он никогда не был женат, у него нет детей, - говорит «КП» Анастасия. - Я счастливая женщина, потому как люблю и любима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24