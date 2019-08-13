Волочкова объяснила, почему не позвала на свадьбу Цымбалюк-Романовскую

Пока Анастасия Волочкова отдыхает в Греции, в российской блогосфере появились сообщения о ее свадьбе. Мол, балерина собралась под венец с журналистом Денисом Сорокиным и вычеркнула из списка гостей бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.

vitalinaromanovskaya С Виталиной Цымбалюк-Романовской Анастасия Волочкова даже не знакома

Самое забавное, что с пианисткой и невестой Прохора Шаляпина Анастасия Волочкова, с ее слов, даже не знакома. Поэтому удивительно, откуда всплыло ее имя.

- Люблю красоту - и ничего не могу с собой поделать, - выложил в своём блоге фото балерины журналист Сорокин. - А по поводу того, кто кого позвал или не позвал на свадьбу, хочется сказать одно: занимайтесь своей жизнью и не обсуждайте других! Все те, кого не ждали, как известно, всегда идут лесом, - пошутил в Инстаграме приятель артистки.

denissorokin555 Люблю красоту - и ничего не могу с собой поделать. А по поводу того, кто кого позвал или не позвал на свадьбу, хочется сказать одно: занимайтесь своей жизнью и не обсуждайте других! Все те, кого не ждали,, как известно, всегда идут лесом)))

По словам Анастасии, она не понимает, почему пресса приписала ей роман с журналистом. Мол, Сорокин женат, у него растёт дочь.

- Спасибо, подняли настроение, рассмешили, - сказала в эксклюзивном интервью «КП» Анастасия Волочкова. - Хотя мой настоящий возлюбленный уже не знает, как реагировать на такие слухи. Его это напрягает.

denissorokin555 Анастасия не понимает, почему пресса приписала ей роман с журналистом

Напомним: артистка уже около года встречается с таинственным кавалером, но имя и лицо его скрывает.

- Моему возлюбленному 38 лет, он никогда не был женат, у него нет детей, - говорит «КП» Анастасия. - Я счастливая женщина, потому как люблю и любима.