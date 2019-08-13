Кто делит кандидатов на выборах на второй и первый сорт

В 2019 году в 16 регионах пройдут выборы высших должностных лиц или, как чаще их называют, губернаторов. Результаты закончившегося периода выдвижения, а затем и регистрации кандидатов достаточно красноречивы. Если на прошлых выборах губернаторов в этих же 16 регионах выдвинулось 109 человек, то в 2019 году 163. Увеличилось и количество зарегистрированных кандидатами: на прошлых выборах губернаторов по тем же регионах их было 72, а в 2019 – 77 человек. Свой эффект сыграла и такая мера по смягчению законодательства на выборах губернаторов как разрешение участвовать в них самовыдвиженцам. Мы наблюдаем резкий рост политической активности партий, как парламентских, так и непарламентских.

Казалось бы, все эти выводы носят очевидный характер и однозначно следуют из приведенных выше цифр. Между тем, совсем недавно появился доклад организации "Голос", которая эти цифры не упоминает вовсе, но провозглашает совершенно противоположные выводы, резко критикуя Центральную избирательную комиссию и ее членов. Несмотря на рост как количества выдвинувшихся, так и количества зарегистрированных от парламентских и непарламентских партий парадоксальным образом эта организация приходит к выводу о "деградации партийной системы". Несмотря на резкое расширение количества участников губернаторских выборов за счет появления самовыдвиженцев, эта организация провозглашает, что эта мера "не привела к расширению избирательных прав граждан" и, даже более того, "на текущих выборах не может применяться". С чем же связано такие противоречащие реальным цифрам выводы?

Дело в том, что в своем докладе "Голос" проводит деление на "административных" и "неадминистративных кандидатов". При этом первая категория, к которой, по неизвестной причине, они относят как все парламентские партии, так и целый ряд непарламентских. Все они для "Голоса" являются кандидатами второго сорта, организация их отметает и даже не пытается анализировать реальные цифры выдвинувшихся и зарегистрированных. Не видят они и противоречия в том, что зарегистрированного представителя оппозиционной партии "Яблоко" им тоже подспудно приходится зачислять в "административного кандидата".

Основным предметом обсуждения их "доклада" становятся случаи с теми, которых они называют "неадминистративными кандидатами" и которых они и считают кандидатами первого сорта. При этом не упоминается тот факт, что значительное количество этих "неадминистративных кандидатов" лишь симулировали попытку участия в выборах: 41% от общего числа выдвинувшихся – почти сразу после выдвижения заявили о снятии своей кандидатуры, вовсе не пришли на заседание избирательных комиссий или не сдали ни одной подписи в свою поддержку. Надо ли говорить, что такой псевдоанализ "Голоса" можно квалифицировать лишь как глубоко безграмотный и предельно ангажированный.

Вспомним, что какие-то десять лет назад организация "Голос" пыталась претендовать на лидирующее положение в сфере наблюдения за выборами и даже имело свою собственную сеть наблюдателей в день выборов. Сейчас российское гражданское общество с полными, подтвержденными законами правами осуществляют наблюдение через систему общественных палат, а работающие с ней более чем 2000 общественных организаций обеспечивают квалифицированный и ежегодно обучаемый корпус наблюдателей более чем в 150.000 человек. По опыту их работы в день голосования еще в прошлом году стало очевидно, что "Голос" обладает лишь мизерным количеством реальных наблюдателей, в сотни раз меньшим, чем упомянутые выше реальные общественные наблюдатели. Не удивительно, что эта организация раз за разом отказывается назвать точное количество своих наблюдателей ограничиваясь работой своих "координаторов по регионам". На прошлых региональных довыборах автор этой статьи лично наблюдал наличие лишь одного или двух их наблюдателей на целый регион, да и то часто приехавших из другого региона.

Можно предположить, что, не обладая собственной сетью из мало-мальски приличного количества наблюдателей, организация "Голос" решила следовать стратегии привлечения к себе внимания хотя и безграмотными, расходящимися с действительностью, зато скандальными "докладами". Однако качество этих "докладов" таково, что может обмануть лишь тех, кто готов принимать их на веру без чтения.