Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия

«ДЕНЕГ НЕ ОСТАВЛЯЮТ, ТОЛЬКО МУСОР»

При виде «Сапсана» рейса Москва - Петербург автор «Москва - Петушки» Венечка Ерофеев сильно бы обалдел.

Влез бы похмельный Венечка со «Слезой комсомолки» за пазухой в символ нашей эпохи, и где-то в Твери его, изумленного («вы тут в XXI веке совсем того?!»), скрутили бы санитары... Не вынесла б трансцедентальная душа!

И я. Купил билет в Питер. Аж за неделю. Последний. Опаздываю. Бегу. Влетаю в вагон... И так вдруг захотелось обратно. Словно влетел я не в «Сапсан», а в чужую вселенную.

Татьяне Толстой с ее ранимой писательской душой повезло - она сюда не попала.

«Пыталась купить билет в Питер на «Сапсан». Не смогла: все билеты скупили китайцы», - ругалась она в соцсетях, не зная, как полезно иногда прокатиться по России в вагоне, где один русский. Ты.

Толстую по-ерофеевски понесло.

«В минувшем году китайцев в Питер приехало в два раза больше, чем в позапрошлом, - писала она. - Китайский туризм неприбылен для России, а то и вредоносен. Китайская турмафия так все организовала, что доходы валятся ей, а не в наш бюджет: автобусы китайские, отели китайские, гиды китайские...

А если, - фантазировала Толстая, - где-то в Сибири выстроить копию Петербурга... Биржа, пара Ростральных колонн за мостом. Летний сад... Еще Эрмитаж - и будет с них. Устанут. А в Эрмитаже, конечно, копии всех картин... 10 - 20 залов, потом ноги сами отваливаются... На автобус - и домой. Можно даже несколько таких Петербургов построить. Работу координировать: Петербург-1 переполнен - везем товарищей в Петербург-7».

«А почему бы и нет», - завороженно подумал я.

В этот момент мы с добрыми, шумно-галдящими китайскими союзниками подъезжали к Бологому, и я вспомнил, как мои дальневосточные друзья твердили то же самое.

Дескать, все вранье!

То, что китайский туризм выгоден, - вранье. А то, что наше родное правительство радостно отчитывается - на 20% вырос поток китайских отдыхающих и достиг 1,3 миллиона туристов в год (а это значит, в бюджет рвется цунами поднебесных денег), - обычное русское очковтирательство.

- Почти никаких денег не оставляют, только мусор, - твердили мне на Байкале.

- Никакого дохода. Что они есть, что их нет! - ворчали во Владивостоке и Хабаровске.

А российские туроператоры послали Путину челобитную:

«В последние годы на рынке туризма сформировались замкнутые китайские этнические теневые структуры, которые получают возможность уклоняться от декларирования объемов деятельности, проводить расчеты в зарубежных юрисдикциях. Такое положение не оставляет места на рынке добросовестным отечественным компаниям, лишает российских граждан и государство доходов».

И смотрел я на милую, жующую что-то страшное китайскую бабушку и думал - да ладно. Ну какая с этой бабулькой угроза?

Оставит же она копеечку-другую все равно... Бабушка добрая, видно - из деревни, улыбается. «Нихао» («привет» по-китайски) говорит.

- Ну нихай, нихай, - вздыхаю, - посмотрим...

Покормив в китайском ресторане, туристов строем ведут за сувенирами в ангар, где детские пластиковые часики стоят... 10 тысяч рублей!Фото: Артем КИЛЬКИН

НИХАО-ЩЕЛК-ЩЕЛК!

«Сапсан» выплюнул союзников на петербургский перрон, и те, легко заполнив вокзал, взяли метро и двинулись на Дворцовую площадь. На Невском китайская река чуть разбавилась европейцами, посветлела, но потом снова кристаллизовалась в Китайскую стену - очередь у Зимнего дворца.

Чтобы (если верить Толстой) испортить эрмитажный паркет, потому как «табун китайцев разрушит и каменный мост».

Но, с другой стороны, представьте, сколько билетов в Эрмитаж купят те раскосые ребята, когда в него втиснутся!

Отели в городе распроданы. Еле нашел в центре один, похожий на «Сапсан». Ну то есть заходишь на завтрак и стоишь, как береза в зарослях бамбука. И соображаешь - черт, я ж не умею есть палочками.

И выходит, что улицы Питера, потрескивающие от миллиардов юаней, прекрасны и хороши! Ты идешь по берегам Фонтанки и радуешься за чиновников Ростуризма - впечатление, что центр города сдали в выгодную аренду Китаю, а местных жителей арендаторы оставили для красоты.

Вот Александрийский столп (щелк), вот Адмиралтейство (щелк), а вот бледный абориген-петербуржец, дитя дождей и хандры, несчастный потомок Достоевского (нихао-щелк-щелк).

То есть если зафиксировать эту картинку и отправить в Кремль, снабдив ее цифрами об увеличении турпотока, то авторы этой китайско-русской затеи (об этой прохиндиаде чуть позже) достойны ордена.

Да! Если бы не одно но.

Покормив в китайском ресторане, туристов строем ведут за сувенирами в ангар, где детские пластиковые часики стоят... 10 тысяч рублей!Фото: Артем КИЛЬКИН

«ЖИРНАЯ ВОДА»

Найти юани, которые по идее должны оседать в карманах петербуржцев, пока не удавалось.

Мой родственник, сдающий тут в аренду недвижимость, пожал плечами:

- Не имел дело с китайцами. С немцами, англичанами - сколько угодно. А китайцы не покупают у русских, только у своих. Потому неизвестно, что им вообще принадлежит.

Мой приятель, торгующий сувенирами, тоже скептичен:

- Они редко покупают. Бегут мимо нас. У них свои точки - нам деньги не оставляют...

Ну а депутат Госдумы Виталий Милонов пригласил меня к себе в город Пушкин и, поедая мороженое с грибами (советую даже не представлять, что это!), говорил мне...

В этот момент мы вальяжно прогуливались по Царскому Селу, мимо русских заведений: «Борщевня», «Рюмочная» - и Милонов ворчал:

- Ни разу там не видел китайцев. Хотя казалось бы, приехал в Россию - отведай борща! Идут по городу строем, кто-то из них попытается зайти, но гид кричит: нельзя! И чуть ли не насильно ведет в китайскую едальню, которая - обидно! - была когда-то хорошим питерским рестораном. А теперь, если туда и зайдет русский, то его будто специально обслужат так, что больше он не придет.

В этот момент мы дошли до главного царскосельского музея - императорского дворца, где привычной стеной стояли наши восточные друзья, а посреди них бесновался Пушкин. «Поэт» служил здесь аниматором, но беззастенчиво громко жаловался на жизнь, косясь на тысячу китайских улыбок.

- Сделайте с ними что-нибудь! - пританцовывал он от гнева. - Они кричат, плюются. Их так много, что наши люди по пять часов стоят в очередях с детьми. Ну сделайте для них отдельный вход, наши люди в очередях падают в обморок!

Потом руководитель петербургской ассоциации гидов-переводчиков Виктория Баргачева скажет:

- У китайцев столько денег, что они легко коррумпируют низовой персонал гостиниц и музеев. Нашим фирмам, например, приходится покупать билеты в Эрмитаж и Царское Село у китайцев, потому что по своим каналам они давно у музейщиков их выкупили!

- И вот что интересно, - задумчиво сказал мне один из местных отельеров. - Китайцы в Италии - лучшие клиенты. Они не скупясь покупают товары за десятки тысяч евро в фирменных магазинах. Хотя там большой туристический налог, а у нас его нет. В России же они работают по китайской поговорке: «Жирная вода не должна уходить другим». Словно стоит задача - все потраченное вернуть на родину. В итоге они истощают нашу городскую инфраструктуру, не дают развиваться местным бизнесменам и подчинены одной цели - заместить весь турбизнес города. Большая часть лодок на Неве и каналах уже принадлежит им, российские лодки не обновляются. И если так дело пойдет, Питер скоро всем нам будут продавать китайцы.

- Но как они это делают? - спрашиваю.

Улыбается.

Хотя простой же вопрос!

Налоговая, миграционная, антимонопольная, Роспотребнадзор, прокуратура, с удовольствием штрафующие и сажающие русских предпринимателей за копейку, на него должны ответить давно. Но молчат.

Эй, там, наверху! Вы в курсе, что тут вопрос на добрый миллиард долларов?!

Китайские туристы уже сами стали такой же достопримечательностью в Москве, Петербурге и Владивостоке, как русские соборы, на фоне которых они делают селфи.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДЕШЕВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ БЕДНОТЫ?

Китайское нашествие началось с малоприметной бумажки. 20 лет назад Россия и Китай подписали невинный договор о безвизовых групповых турпоездках. Документ предполагал, что тургруппа (от 3 до 50 человек) прибывает в Россию не более чем на 14 дней, зато без лишних формальностей - одна виза выдается сразу на весь коллектив.

Полтора десятилетия договор «дремал». Туризм шел ни шатко ни валко. Пока у России не упал рубль и то, что китайцу в Москве обходилось в три юаня, теперь стало два. Это китайцы смекнули, и на Москву, Питер, Владивосток, Иркутск обрушилась лавина.

Но лавина была одного неприятного свойства. Выяснилось, что для китайского туристического рынка Россия - третьесортная страна. Средний класс (чья численность - население двух РФ) поехал в более комфортные США и Европу скупать Гуччи и Версаче. А Россия стала дешевым развлечением для жителей деревень, пенсионеров и городской бедноты.

Но самое неприятное - китайский бизнес быстро понял, как использовать межгосударственный договор. И придумал иезуитскую схему.

«ВОЗЯТ КАК АРЕСТАНТОВ И ГРАБЯТ»

В Китае путевка в Россию не стоит почти ничего. Там даже доплачивают (!) туристам, лишь бы те вписались в группу. Главное - найти какого-нибудь горемыку, кто помнит советские времена и культ СССР.

- А дальше начинается цирк! - рассказывает гендиректор одной из петербургских турфирм Константин Яхонтов. - Поскольку на такие предложения клюют люди малообеспеченные, пожилые, ими легко манипулировать. Их переправляют в Россию и беззастенчиво грабят - возят как арестантов по подпольным сувенирным лавкам, где цены раза в три выше, по подпольным кафе с жуткой дешевой едой.

- Причем, если в китайском магазине группа не оставит запланированную сумму денег, - рассказывает знакомый питерский предприниматель, - их просто не выпускают из магазина. Идут на всевозможные уловки - гид может заплакать, мол, если группа откажется покупать, у него не будет денег на лечение смертельно больной мамы... Или - что у фирмы не хватит денег вернуть туристов домой. Рассказывают, что желающих сбежать в город выпускают из автобуса за 100 юаней. И получается, старички просто обязаны раскошелиться и вернуть деньги в Китай, какой-нибудь шанхайской фирме, которая через подставных русских владеет питерскими магазинами, кафе, автобусами и перепродает билеты в Эрмитаж по безумным ценам. Этот безналоговый конвейер работает на таких оборотах, что, когда китайская туристка на Стрелке Васильевского острова, поскользнувшись, упала в воду и утонула, ее соотечественник-гид заявил группе: едем быстро, в магазин надо успеть. Русский водитель автобуса чуть не дал ему в морду и сам вызвал спасателей.

Но, по словам Виктории Баргачевой, самое противное, что китайские гиды рассказывают туристам о России так, что у русских сжимаются кулаки.

- Они ходят по Эрмитажу и говорят, что русские цари вывозили картины из других стран, обворовывая европейские народы, - говорит Баргачева. - А в китайском зале музея (усмехается) лучше их вообще не слушать. Там Россия - империалистическая держава, грабившая Китай и отнявшая его территории. Мы - туповатые завоеватели, не знающие, как распорядиться захваченным добром. А когда туристы начинают жаловаться на качество еды или сервиса, эти мошенники отвечают: так вы ж в России! Здесь нет нормальной еды, все дорого, а русские не любят работать.

ГИДЫ И ГАДЫ

Федеральные власти терпеливы. Они с конфуцианским хладнокровием наблюдают, как целая отрасль уходит в налоговую тень. Местные конкуренты не выдерживают и идут к китайцам в младшие партнеры, не понимая, почему русских проверяют все и дерут с них три шкуры, а китайцы почти не платят налогов и становятся все мощнее.

- Надо разрушить их монополию. На свободном рынке они потеряют силу, - горько воскликнул директор одной из российских турфирм.

Впрочем, по словам замглавы комитета туризма Санкт-Петербурга Наны Гвичии, власти пытались проверить китайский бизнес и даже организовали «карательный рейд». И, конечно, нашли в кассах много неучтенных денег!

- Но по нашим законам - штраф тысяча рублей. И все, - вздохнула Гвичия.

Вздохнула от имени всего питерского правительства, которое откровенно устало от поднебесных фокусов. А вечно раздираемое спорами местное Заксобрание единогласно (!) приняло проект закона о запрете гидов-иностранцев.

- Гид - ключевая фигура в их теневом бизнесе, - говорит Константин Яхонтов. - Если водить туристов по Питеру станет российский человек, их система летит к чертовой матери... Кстати, такие схемы Пекин у себя в отличие от Москвы давно запретил и считает преступлением...

P.S. Законопроект о запрете гидов-иностранцев, который внесли в Госдуму петербургские власти, забуксовал. Как говорят в ассоциации гидов - из-за прокитайского лобби. Против законопроекта высказался даже… депутат Милонов.

P.P.S. Проект нового соглашения с Китаем о безвизовых групповых турпоездках одобрил премьер Дмитрий Медведев. Право безвизового въезда увеличивается до 21 дня.

Чень Чжиган владеет в Питере крупнейшим китайским рестораном. Но признает - турсистему надо менять.Фото: Владимир ВОРСОБИН

НА ПОСОШОК

Полмиллиона за кусок янтаря? Очуметь!

Главного китайца Петербурга Чень Чжигана я нашел в маленьком Чайна-тауне, что у речного порта.

- Всем нам надо это перетерпеть, ради развития отношений России и Китая, - говорил он мне с одной из миллиарда видов обаятельно-мудрых китайских улыбок.

Мы сидели в музее русско-китайской дружбы, где на видном месте под стеклом сиял членский билет Ченя в «Единой России». И тут как-то веришь в городские слухи - Чень Чжиган в Питере может решить все...

- Да, пока турбизнес здесь выстроен криво, - кивал он. - Но на каком-то этапе серый оборот дает стимул к развитию.

- А по-моему, тут просто мафия, - ворчу я.

Чень, словно с высоты китайских тысячелетий, улыбнулся моей горячности.

Здесь, на Васильевском острове, где тихо растут «закрытые» магазинчики и парикмахерские, укоренилось его главное детище - самый большой в Европе китайский ресторан «Цинь» - четыре яруса, две тысячи мест.

Сюда вереницей едут автобусы с «пленными» туристами, которым, впрочем, везет - здесь их кормят хорошо. Чень дорожит маркой.

Затем клиентов ведут в специальный павильон-ангар. Нам с коллегой из питерской «КП» удалось пробраться через охрану этого гигантского магазина.

- Очуметь! - захохотал я у витрины...

- Чень, - говорю я. - Там пластиковые детские часы «Ну, погоди!» стоят 10 тысяч рублей, а кусок янтаря (который скорее просто смола) 500 тысяч! Когда я взял какую-то мелочь, у них на кассе была паника - забыли, как выбивать чек. Я даже не о налогах. Вам, Чень, своих соотечественников не жаль?

- Жаль, - говорит. - Но я павильон сдаю в аренду. Хотел сам торговать. Делал выгодные цены на лучший янтарь... Ни одного туриста. Сейчас (морщится) там работают питерские игроки. Хозяева россияне, а не китайцы. Серый рынок!

- Надо вообще отменить визы, - вдруг сказал мне непостижимый Чень. - Как это сделали Белоруссия, Армения. Их не захватили (улыбается) миллиарды китайцев. Наоборот, вместо пожилых малоимущих «пленников» к вам приедут обеспеченные самостоятельные туристы, исчезнут конторы-паразиты...

- Так вы сами на сером рынке, Чень! - изумился я. - Вы первый, кто пострадает. Кто к вам поедет без «пленников»?

- Я гражданин России, много лет плачу налоги. Даже если пострадаем от уменьшения турпотока - пусть. Но это будет справедливо, - сказал задумчиво Чжиган. - Туристический рынок давно надо менять. Мы сделаем ресторан еще лучше, будем конкурировать по-новому. Работать как раньше уже нельзя. И все это понимают.