Нарву цветов и загоню букет!..

Пенсионерка Людмила Петровна из столичного Выхина развернула свой маленький бизнес несколько лет назад. Хотя на слово «бизнес» она машет рукой. Так, говорит, приработок к пенсии.

- У меня дача под Дмитровом. И там у нас просто замечательные луга, богатое разнотравье, - расхваливает свой товар женщина. - Я вручную собираю травы целое лето, как только начинает цвести. Зверобой, подорожник, тысячелистник, ромашку аптечную... Сушу. Развешиваю и упаковываю в пакетики.

Прайс у Людмилы Петровны такой: 225 рублей за 200 граммов душицы, по 205 - за такой же вес мяты, пустырника, чабреца или зверобоя, шалфей - 245, крапива - 225.

Москвичка с закупочными конторами не сотрудничает - объемы не те. Основной ее рынок - «Авито», по пакетику-два в одни руки, встречи у метро и все такое. На круг в хорошие месяцы получается примерно 10 - 15 тысяч рублей.

- Сезон сбора - с мая по август, - продолжает Людмила Петровна. - Сборы уже высушенных трав я потом храню в трехлитровых банках. Понемногу покупают в течение всего года…

И сегодня так промышляют многие жители Москвы и Московской области. Благо подходящих лугов у нас завались!

Подорожник (семена) - 500 руб.Фото: Александр РОГОЗА

ДЕШЕВЛЕ И БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

Александр Евсиков из Серпухова (ему 61 год) летом проводит семинары для интересующихся «Фито-экотуризм выходного дня». Приезжают люди из Москвы, он их вывозит в разведанные места. В столицу любители фитотерапии возвращаются с огромными охапками душистых трав.

Евсиков встречает меня на железнодорожном вокзале. А пока едем за город на машине, рассказывает, с чего все началось.

- По профессии я медик, работаю педиатром на «Скорой помощи». Мы с родителями жили в совхозе, и бабушка постоянно какие-то травы собирала, сушила. Зверобоем, помню, меня поила… А после мединститута я уже сам интересоваться начал. Травы - те же лекарства. Только намного дешевле обходятся и практически без побочных эффектов.

Правда, Александр Борисович тут же делает паузу. Лекарственные травы хоть и традиционная народная медицина, но при наличии серьезных заболеваний самолечением заниматься не стоит. Не повредит для начала обратиться к фитотерапевту.

Высаживаемся на склоне зеленого холма. Его словно краской обрызгали - желтое, синее, красное, белое. Внизу блестит река Нара. Евсиков входит в цветочное поле, как опытный провизор в родную аптеку. Вот у него тут средство от гипертонии (иван-да-марья), от различных женских болезней (манжетка, она же женская трава), противовоспалительное средство при порезах кожи (тысячелистник), запасы аскорбиновой кислоты и витамина Е (донник), линейка природной косметики (одуванчик), василек луговой - отличное мочегонное и желчегонное средство.

Иван-да-марья - 600 - 700 руб.Фото: Александр РОГОЗА

ПОЛЕЗНО, НО ЛУЧШЕ НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ

- Цветы - это пик развития растения, - объясняет Евсиков, собирая в пакет листья одуванчика. - Поэтому большинство трав собирают как раз во время цветения. В этом году из-за дождей сезон сильно смазан. У нас остается недели две. Потом уже цветов не будет.

Он приседает на тропинке. Там над листьями подорожника торчат небольшие «стрелы». Они обсыпаны мелкими круглыми семенами. Евсиков ловкими движениями шелушит их себе в ладонь и смахивает в рот.

- Полезно для кишечника. Только при гастрите лучше не злоупотреблять, - говорит.

С этого луга Александр Евсиков берет немного. Как заготовитель он сотрудничает только с одной сетью здорового питания, поставляя в нее сборы из четырех-пяти разных трав. В этом сезоне у него необходимые запасы уже сделаны.

Крапива (трава) - 130 руб.Фото: Александр РОГОЗА

- Дома у меня небольшая комнатка под сухие травы. Там их и храню. Для себя, для семьи - собираю, когда надо. Но не в промышленных масштабах. Травы приносят какие-то деньги, но все-таки основное я зарабатываю на «Скорой помощи».

А на его семинары (раз в две-три недели собираются группы от 5 до 10 человек) чаще всего приезжает молодежь от 20 до 30 лет.

- Те, кто ведет здоровый образ жизни, увлекается йогой и решил больше узнать о фитотерапии.

Записаться на экскурсии можно в группе ВКонтакте, которая так и называется - «Фито-экотуризм выходного дня».

Василек луговой (трава) - 200 руб.Фото: Александр РОГОЗА

ВАЖНО

У дорог не собирать!

Вы ведь наверняка знаете, что нельзя собирать грибы вдоль крупных дорог? Они впитывают в себя токсины и прочую бяку. Отравиться можно. С травами то же самое.

- Если это большое шоссе, по которому постоянно носятся машины, лекарственные растения можно собирать только на расстоянии километра, а лучше двух, - говорит Александр Евсиков. - Если это проселочная дорога, отойти от нее стоит хотя бы метров на двести.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

КСТАТИ

«Для новичка главное - найти свой рынок сбыта»

Крупные заготовительные конторы, которые гонят лекарственные травы вагонами в мощные аптечные сети, с мелкими сборщиками не работают. Масштабы не те. На поток поставлена продукция крестьянских хозяйств, засаживающих лекарственными растениями сотни гектаров земель.

Фирмы поменьше ищут поставщиков-частников чаще всего через тот же Авито. «Купим зверобой, душицу, чабрец…»

- Нам не нужны тонны травы, мы обычно берем у одного заготовщика килограмм-два чистого веса, - рассказали мне в одной из таких перерабатывающих фирм. - И нас интересует только ручной сбор. Он чище. Экологичнее. Поэтому и цена нашей продукции на выходе чуть повыше. В принципе есть сложившийся список людей, с которыми мы сотрудничаем уже несколько лет. Но список плавающий. У новичков мы берем совсем небольшие партии, на проверку. Исследуем их «товар» в своей лаборатории, проверяем качество растений. Если нам не понравилось, с этим человеком мы больше работать никогда не будем.

- Сколько может заработать ваш заготовитель за сезон?

- У всех по-разному. Каждый перед собой свои задачи ставит. Есть люди, которые только от нас могут получить 30 - 40 тысяч рублей в месяц. Кроме того, мы принимаем растения круглый год. Так что, если у человека сохранился с лета большой запас, это может стать стабильным доходом. Для новичка главное - найти свой рынок сбыта.