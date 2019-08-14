Медовый Спас, от подделок спаси нас

Эксперты периодически проверяют мед и также периодически выясняют, что как минимум треть проверенных марок - фальсификат. Впервые о проверке меда «Комсомолка» писала десять лет назад, но, увы, ситуация не улучшается. Треть проверенного пять лет назад Россельхознадзором меда оказалась с вредным веществом (метаболиты нитрофурана). А два года назад Роскачество проверило мед по 160 показателям и выяснило, что треть марок из 70 не соответствует ГОСТу.

В этом году в Башкирии массово гибли пчелы из-за того, что опыляли поля, обработанные пестицидами. Значит, в мед тоже могли попасть вредные вещества? Все это так или иначе пугает. Поэтому вместе с экспертами мы попытались ответить на самые распространенные страхи.

1. В нем полно вредных веществ из-за пестицидов

Частично правда.

Например, нитрофураном обрабатывают поля от вредителей, и это вещество может попасть в мед. Так в меде появляются метаболиты нитрофурана, пять лет назад найденные Россельхознадзором. Как правило, такой мед бывает из регионов Центральной России.

Между тем проверка Роскачества три года назад показала, что следы инсектицида содержатся лишь в одном образце из 70.

2. И много антибиотиков

Увы, это правда.

Пчелы тоже болеют: их поражают вирусы, бактерии и даже плесневые грибы. Для лечения используют антибиотики, которые при нарушении технологии могут перейти в мед: воск накапливает продукты их распада, впоследствии насыщая ими мед.

Поэтому в инструкции по применению антибиотиков в пчеловодстве указано, за какой период до откачки меда следует прекратить использование препарата. Хотя теоретически обработка пчел антибиотиками происходит за 2 - 3 месяца до медосбора, фактически это соблюдается не всегда.

3. Пчел кормят сахарным сиропом, и такой мед неполезный

Частично правда.

Раньше мед фальсифицировали примитивным способом, просто добавляя в него сахарный сироп, рассказывают эксперты Роскачества. Сейчас некоторые производители используют более хитрый способ для удешевления производства: глюкозно-фруктозный сироп из кукурузы, зерновых культур, риса, сахарного тростника или свеклы. Глюкоза и фруктоза всегда содержатся в меде, поэтому, выпуская продукцию по ТУ, можно практически полностью разбавить мед сладким сиропом.

И да, такой мед менее полезный. Увы, определить разбавленный таким хитрым способом продукт можно только в лаборатории.

4. Жидкий мед более целительный

Не факт.

Считается, что прозрачный жидкий мед - самый полезный, потому что свежий. Поэтому многие производители специально нагревают его, чтобы убрать кристаллизацию. А при нагревании меда свыше 60 градусов в нем начинает выделяться токсичное вещество.

Так что помните: кристаллизация, то есть образование крупинок - признак качественного меда, а вот слишком жидкий мед - не всегда хороший.

КСТАТИ

Сколько можно съесть

В меде содержатся полезнейшие витамины группы В, энзимы, фруктоза, глюкоза и сахароза. Благодаря этим веществам мед усваивается почти мгновенно и фактически на все 100 процентов. Тем не менее врачи, несмотря на всю пользу меда, не рекомендуют больше 3 - 4 чайных ложек в день, то есть 60 граммов. Детям - меньше, то есть 15 - 20 граммов в день, или одну-две чайные ложки.

ДЛЯ СПРАВКИ

Эксперты говорят, что самый полезный мед - полифлорный, то есть луговой, горный, разнотравье и пр. И желательно из нежарких регионов России: Амурской области, Перми, Хабаровска. Там мед качают только один раз, и в нем сохраняется вся польза короткого лета. Мед с юга более аллергенный, ведь в него может попасть пыльца амброзии.

А вот монофлорным, то есть собранным с одного вида цветов, по ГОСТу может быть только мед трех видов: гречишный, липовый и подсолнечный. Тем не менее и другие монофлорные сорта существуют и хороши своим точечным воздействием. Например, липовый, малиновый - от простуды. Пустырниковый, донниковый успокаивают нервы. Акациевый - самый гипоаллергенный. Гречишный - кроветворный, его рекомендуют после операции для восстановления.

Кстати, не задумывались, как пчеловоды определяют, с какого растения пчела принесла им мед? Этикетки на рынках зазывают: «акациевый», «боровой матки», «липовый» и т. п.

На самом деле определить это точнее всего можно по пыльцевому анализу: в лаборатории смотрят, пыльца каких растений присутствует в меде. Но чаще всего так не заморачиваются. Определяют или по цвету-вкусу (некоторые сорта меда можно так выделить, например, гречишный, малиновый и т. п.) или указывая растущие вокруг пасеки растения. Но это, конечно, крайне неточно. По большей части красивые названия - элемент маркетинга.

МЕЖДУ ТЕМ

И тут - китайское качество!

- Обвинять какой-то регион в неправильном меде не стоит, - рассказал «КП» президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. - Проблема в том, что на российском рынке сейчас очень много перекупщиков. Они могут торговать медом, например, из Китая, выдавая его за российский. Случаев фальсификации меда масса. Туда подмешивают соевую муку (для густоты), крахмал, даже мел! .

Выход: покупать мед не у перекупщиков, а у пчеловодов. Требовать обязательно протокол исследований и документ от поставщика, в котором будет прописано, из какого региона приехал мед.