Хороша и спереди, и сзади: Сальма Хайек выложила в Инстаграм сногсшибательные снимки в бикини

Сальма Хайек отдыхает в своей родной Мексике: голливудская звезда наслаждается отпуском на берегу океана. В Инстаграме актриса делится атмосферными снимками – солнце, пляж, голубые волны. И, конечно, красавица Сальма в бикини. В свои 52 года актриса может похвастаться сногсшибательной фигурой, так что она, не стесняясь, выкладывает фотографии, которые запечатлели ее со всех сторон.

Во время отпуска Сальма предпочитает активный отдых: она занимается дайвингом, много гуляет и плавает в океане. Казалось бы, искушенную звезду трудно удивить (помимо того, что Сальма – мировая знаменитость, она еще и замужем за одним из самых богатых людей планеты), и все же один из эпизодов ее путешествия привел актрису в полный восторг: на пляже она застала купание лошадей – и сама искупалась вместе с ними. Необычным видеороликом Сальма поделилась в Инстаграме.

- Люблю неожиданные вещи, которые случаются со мной, - призналась она.

Глядя на изящную и миниатюрную Сальму (рост брюнетки — всего 1 метр 57 сантиметров), сложно поверить в то, что ей 52 года. Актриса словно живет по собственным биологическим часам, которые продлили ей запас молодости. В 41 год Сальма родила дочь Валентину (сейчас девочке 11 лет), и с тех пор ни капельки не изменилась.

За свою долгую карьеру в Голливуде Хайек немало заработала, и до сих пор за каждый фильм ей платят по нескольку миллионов долларов. Но ее гонорары ничто по сравнению с доходами супруга. Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. 56-летний Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 23 миллиарда, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов.

salmahayek I love unexpected encounters Me encantan los encuentros inesperados. #encounter #horse

Сальма не раз рассказывала, что многих удивляет их брак: мол, мексиканка вышла замуж за миллионера. И хотя Хайек уже давно носит статус суперзвезды, высшее общество считало их женитьбу мезальянсом.

- Он лучший муж в мире. Рядом с ним я становлюсь такой, какая есть на самом деле. Он не пытается загнать меня в рамки, как-то ограничить, - рассказывала актриса в одном из интервью. - Не собираюсь рассказывать вам, как мы познакомились. Это очень романтическая, удивительная история, но она принадлежит только мне.

Сальма признается, что позднее материнство пошло ей на пользу – она стала ответственной матерью, какой она, наверное, вряд ли смогла бы быть в самый пик своей карьеры.

- Думаю, что я стала лучшей матерью, какой только могла, потому что родила ребенка поздно. При этом я действительно устаю, не буду лгать… Сейчас Валентина – подросток, очень творческий, умный, смешной и своенравный, - говорит Сальма.