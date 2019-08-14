2019-08-14T19:30:17+03:00
Наука

Стало ясно, чем пахло от Клеопатры

Ученые воссоздали духи, которыми наверняка пользовалась царица древнего Египта
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Клеопатра благоухала днем и ночью.Клеопатра благоухала днем и ночью.
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Мирра — смола африканских деревьев семейства бурзеровых (Burseraceae), кардамон, корица и оливковое масло составляли основу аромата духов, которыми умащала себя Клеопатра — царица древнего Египта. В этом убеждены ученые Гавайского университета в Маноа (University of Hawai i at Mаnoa), которые недавно воссоздали древнеегипетский парфюм (Eau de Ancient Egypt).

- Эти духи были самыми дорогими в то время, эдакими Chanel No. 5 древнего мира, - заверил профессор Роберт Литтман (Robert Littman), руководивший «реконструкцией». Клеопатра наверняка ими пользовалась. Как и многие другие знатные и богатые дамы.

Воссоздать аромат помогли раскопки, которые гавайцы вот уже 10 лет ведут в Египте. Копают там, где когда-то находился город Тмуит, основанный более 6500 лет назад.

Во время раскопок были обнаружены руины то ли парфюмерного магазина, то ли мастерской парфюмера, среди которых нашлись флаконы и амфоры с остатками духов, изготовленных еще до нашей эры.

Сосуды с остатками древних духов, найденные во время раскопок в Египте.

Сосуды с остатками древних духов, найденные во время раскопок в Египте.

Остатки ничем не пахли — весь аромат давно выветрился. Но химический анализ выявил вещества, входившие в состав содержимого сосудов и их соотношения. А инструкции по изготовлению духов из сохранившихся древнегреческих рецептов позволили воссоздать правильную смесь.

- Очень приятный, - отозвался о реконструированном аромате профессор Литтман. - Последний раз люди наслаждались им более 2 тысяч лет назад.

Духи Клеопатры создавали пряный ореол, были гуще современных. Скорее всего их втирали в кожу, а не наносили легкими прикосновениями.

По одной из легенд, Клеопатра как-то пропитала духами паруса корабля, на котором плыла к возлюбленному — Марку Антонию. Чем возвестила о своим приближении. Возлюбленный учуял царицу еще до того, как ее увидел. Духи скорее всего были те самые, воссозданные ученым из Гавайского университета.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Клеопатра - последняя царица эллинистического Египта, известная своей любовной связью с римским полководцем Марком Антонием. При ней страна была покорена римлянами. Египет стал римской провинцией.

В 30 году до нашей эры — после вторжения римских войск - Клеопатра покончила с собой, чтобы не стать пленницей. Вместе с ней расстались с жизнью и ее служанки.

Смерть Клеопатры. Такой ее увидел художник Жан-Андрэ Риксан.

Смерть Клеопатры. Такой ее увидел художник Жан-Андрэ Риксан.

Роль Клеопатры в кино исполнила Элизабет Тейлор. Но была ли реальная царица столь же красива? Однозначного мнения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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