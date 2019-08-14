У королевы Великобритании есть четыре квартиры в Москве

Звездным редактором свежего выпуска британской версии журнала Vogue стала Меган Маркл (приглашение знаменитостей на разовую редакторскую работу - распространенная практика, призванная усилить интерес к изданию). И вполне логично, что весь номер заполнен интервью с теми, кто интересен в первую очередь ей самой.

В частности, в журнале опубликовано интервью внука Елизаветы II принца Гарри и известного британского антрополога Джейн Гудолл. Гарри признался, что отцовство заставило его взглянуть на мир по-другому. Гудолл на это заметила, что детей не должно быть слишком много, поскольку планета уже сейчас перенаселена и ее ресурсы истощаются. А затем спросила, какие на этот счет планы у принца и его жены.

- Максимум двое! - тут же ответил Гарри, имея в виду количество детей. - Люди считают, что весь мир принадлежит только им. Однако я всегда думал о том, что мы здесь всего лишь гости. И конечно же, мы должны позаботиться о том, чтобы оставить что-то хорошее на этой планете для следующего поколения. Каждому из нас важно это помнить.

В мае 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом Гарри обмолвился, что у его брата Уильяма другой взгляд на сей счет. Уже сейчас в его семье трое детей, и, судя по всему, Уильям и Кейт Миддлтон не собираются на этом останавливаться, полагая, что хороших принцев и принцесс должно быть много.

Ну а пока Гарри считает детей, как своих, так и чужих, его бабушка считает... квартиры в Москве. Оказалось, королева Великобритании Елизавета II владеет в Москве элитной недвижимостью. Если говорить конкретнее, то речь идет о доме № 10 в 1-м Обыденском переулке - здесь всего 12 квартир, но сразу четыре из них принадлежат английской королеве. Звучит удивительно, но именно так значится в Росреестре. Общая площадь столичной недвижимости - более 800 кв. м, кадастровая стоимость - почти 600 млн рублей. Район, где расположены эти квартиры, считается одним из самых престижных в Москве, его еще называют «Золотой милей». В пешей доступности от дома - храм Христа Спасителя, Кремль и Москва-река. «Это малоквартирный дом клубного типа, - рассказывают в агентстве недвижимости. - Территория огорожена, есть круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Возле дома наземная парковка, внутри подземный паркинг, есть своя детская площадка».

Королева Елизавета действительно владеет квартирами в Москве, которые любезно «сдает» канадским дипломатам. Но сама, скорее всего, об этом не знает.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как гласят документы, Елизавета II приобрела четыре квартиры в Москве еще в 2002 году. В элитной недвижимости проживают сейчас сотрудники посольства Канады. Казалось бы, где связь?

- Королева является монархом Британского Содружества наций, в которое в том числе входит и Канада, - объяснили в пресс-службе посольства Великобритании в Москве.

Вот эта улица, вот этот дом... Апартаменты в 1-м Обыденском переулке - это, конечно, не дворец, но жить в принципе можно. Фото: Google Maps

А в посольстве Канады добавили, что Елизавета II действительно является главой государства, поэтому недвижимость записана именно на нее. В документах Росреестра Елизавета II указана как «Ее Величество королева, правящая в Канаде». И формально тут все верно: Канада - одно из 16 государств, где, помимо Великобритании, королева возведена на престол. Официально весь ее титул звучит так: «Елизавета II, Божьей милостью Королева Соединенного Королевства, Канады и других королевств и территорий, Глава Содружества, Защитница Веры».

Получается, мы вряд ли увидим королеву, выходящую из подъезда дома в 1-м Обыденском переулке. Елизавета II в Москве была лишь однажды - в октябре 1994 года. Теоретически она могла бы приехать снова, но в ее преклонном возрасте это вряд ли реально - сейчас августейшей особе уже 93 года. Большую часть времени она проводит дома, в Букингемском дворце. К слову, недвижимость в Москве - лишь малая толика того, чем владеет королева. У нее есть Сандрингемский дворец на востоке Англии, замок Балморал в Шотландии. Но главный актив - это вышеупомянутый Букингемский дворец, который построили еще в начале XVIII века. В нем 775 комнат, так что «скромные» апартаменты в России ее вряд ли впечатлят.

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Королева Елизавета II оказалась владелицей четырех квартир в 1-м Обыденском переулке. В доме №10 всего 12 квартир, а это значит, что треть дома полностью принадлежит Ее величеству Королеве, правящей в Канаде. Да-да, именно так ее имя значится в Росреестре. (подробности)