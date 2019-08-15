Отправят ли Порошенко в тюрьму

Пятый президент Украины Петр Порошенко с членами семьи покинул Киев в начале августа. Эксперты рассуждали о бегстве бывшего главы незалежной от 14 (!) уголовных дел. А тот взял да вернулся.

Ситуация непонятная. Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что по всем делам Порошенко идет как свидетель. А босс Главного бюро расследований Юрий Труба заявляет, что тому предъявлены конкретные обвинения.

В чем же обвиняют экс-президента Украины и могут ли его посадить? Об этом «КП» поговорила с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.

Госизмену доказать трудно

- Порошенко - обвиняемый или свидетель?

- Если глава Бюро расследований Труба возбуждает уголовные дела, значит, он знает, о чем говорит. А глава генпрокуратуры выгораживает своего бывшего шефа. Впрочем, пока генпрокурор - Луценко, продвигать дела сложно.

- До того как в сентябре появится новое правительство и новый генпрокурор, Порошенко в суд не поведут?

- Вопрос - примут ли решение лишить его депутатской неприкосновенности и задержать? Скорее всего, он останется на свободе. У власти нет решимости его посадить - власть не жесткая. Но если Труба решит довести дела до суда, даже Зеленский не помешает. Такого, чтобы позвонили из офиса президента - и в Бюро расследований подали назад, сейчас не будет.

- Самое серьезное обвинение в адрес Порошенко?

- Госизмена - когда он отправил моряков в Керченский пролив, чтобы ввести в стране чрезвычайное положение. Но это непросто доказать. Порошенко всегда сможет заявить, что выполнял долг главнокомандующего. Хотя юрист Портнов, который это дело инициировал, прав: это была попытка Порошенко удержаться незаконным путем у власти еще на время, отложив выборы.

Эх, газ, еще газ

- Экономические обвинения более реальны?

- Да. Если арестуют тех ребят, которые, как у нас говорят, «мародерствовали на армии» - Свинарчука и прочих. И предложат им выбор: сдать Порошенко либо получить по полной. Вот это - способ заиметь доказательства о причастности его к воровству на поставках в войска. А еще идет разбирательство по поводу «Роттердам плюс». Там схема, по которой обогащался олигарх Ахметов. Когда никакой газ не покупали в Роттердаме на бирже, а выдавали за него другой газ. И включали в конечную цену расходы на логистику. Такое не могло быть без союза с Порошенко. Процесс пошел, начались задержания. Есть документы. Но без подписи Порошенко. Потому он, наверное, решил, что пока ему ничего не угрожает.

- И когда лед тронется?

- Осенью Порошенко начнет заседать в Раде - и дальше все будет зависеть от того, попросили американцы Зеленского не трогать предшественника или нет.

- А они попросили?

- У американцев нет одной воли. Там несколько групп влияния. Есть влияние демократов через Сороса, Байдена. У них остались свои рычаги воздействия, в том числе на самого Зеленского. И есть команда, согласующая свои действия с Трампом. Но мне кажется, Порошенко не нужен Трампу.

А КАК У НИХ?

- Экс-президент Бразилии Лула де Силва отбывает срок в 8 лет и 10 месяцев по обвинению в коррупции и отмыванию денег (обвинение требовало 13 лет).

- Бывшая глава Южной Кореи Пак Кын Хе была арестована в марте 2017-го по обвинению в участии во взятках и вымогательстве. Суд признал ее виновной по 16 пунктам обвинения и приговорил к 24 годам заключения, которые она отбывает в одиночке площадью 6,6 кв. м.

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

Сергей МАРКОВ:

Сажают там, где идет трансформация государства

- Исход с уголовными делами - одно из двух правил для лидеров стран, проходящих период глубокой трансформации после обретения независимости. Другое правило - относительно гладкий переход с гарантиями для экс-руководителя в демократически развивающихся странах. Тут самые яркие примеры - Россия с Ельциным, имевшим все блага и гарантии после отставки, и Украина до госпереворота, где Кравчука, Кучму и Ющенко никто не трогал. В Молдавии до вмешательства спецслужб Румынии тоже все было нормально.

Если нет иностранного вмешательства в дела страны, то смена руководства в европейской части бывшего СССР происходит более-менее нормально. В азиатских странах есть «восточная» специфика, как, впрочем, и в Грузии, несмотря на ее декларативную приверженность западным ценностям. И Грузия в отношении прежних своих лидеров чаще показывает себя как страна азиатская.

А ЭТИХ УЖЕ ПРИГОВОРИЛИ

Кочаряна хватали трижды

Второй президент Армении Роберт ­Кочарян.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй президент Армении Роберт Кочарян в июле 2018-го был арестован по решению ереванского суда. Человеку, руководившему закавказской республикой 10 лет, предъявили обвинение в разгоне акций протеста в марте 2008-го. Обвинялся Кочарян и в «узурпации власти». Дальше начался какой-то анекдот. Месяц спустя его освободили на основании конституционной нормы о неприкосновенности бывших глав государства. Но в декабре 2018-го взяли снова, арестовав заодно его имущество. В мае 2019-го 64-летнего Кочаряна освободили под поручительство двух известных армянских политиков Саакяна и Гукасяна, который внесли за экс-президента залог. Но через месяц... отправили за решетку в третий раз!

Януковича осудили заочно

Наутро после свержения четвертого президента Украины Януковича против него возбудили уголовное дело по факту «массового убийства мирных граждан» в феврале 2014-го.Фото: Евгения ГУСЕВА

Наутро после свержения четвертого президента Украины Януковича против него возбудили уголовное дело по факту «массового убийства мирных граждан» в феврале 2014-го (позже выяснилось, что убивали по приказу иных людей. - Ред.). В марте 2014-го в генпрокуратуре Украины открыли уголовное производство в отношении Януковича за... «попытки и призывы к свержению конституционного строя на Украине». Вскоре экс-главу незалежной обвинили в том, что в 2010-м он неконституционным способом изменил конституцию Украины и... захватил власть! Дальше - больше: обвинения в присвоении и растрате имущества, взяточничестве, создании ОПГ, госизмене... Экс-президент даже участвовал в судебных слушаниях по видеосвязи. В январе 2019-го Оболонский райсуд Киева признал его виновным в госизмене и приговорил к 13 годам тюрьмы (заочно).

Мишико бежал из Грузии

Лидер «революции роз» Михаил Саакашвили.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер «революции роз» Михаил Саакашвили, переставший быть президентом Грузии в 2013 году, покинул страну, когда уголовные дела по его душу пошли косяком.

В марте 2014-го Саакашвили вызвали в грузинскую генпрокуратуру, чтобы допросить по поводу помилования им четырех человек, осужденных по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. В июле 2014?го Мишико обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиции в 2007-м,

разгроме ТВ-компании «Имеди» и «отжатии» собственности у известного миллиардера Бадри Патаркацишвили. Потом Саакашвили предъявили обвинения в растрате бюджетных средств, заподозрили в организации избиения грузинского парламентария Валерия Гелашвили и, наконец, обвинили в убийстве того самого сотрудника Объединенного банка Грузии Гигрвлиани...

Атамбаев отстреливался от спецназа

Четвертый президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четвертый президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, шесть лет руководивший страной, покинул свой пост в ноябре 2017-го. Год и 9 месяцев спустя к его дому в селе Кой-Таш пришел киргизский спецназ, чтобы задержать бывшего главу государства, который трижды не являлся на допросы.

Как свидетель он проходит по делу об освобождении уголовного авторитета, как обвиняемый - по делу об узурпации власти и коррупции, в чем его обвинили депутаты киргизского парламента.

Атамбаев отстреливался из наградного оружия, по периметру работала и его охрана, около полусотни человек получили ранения, 6 спецназовцев оказались захвачены теми, кто защищал с оружием в руках мир и покой бывшего лидера среднеазиатской республики. В итоге Атамбаев сдался силовикам.