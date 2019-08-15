Аллу Пугачеву оштрафуют из-за забора вокруг дачи

Шумиха вокруг загородной недвижимости Аллы Пугачевой началась с жалобы кировского юриста Ярослава Михайлова. Он накатал в столичную прокуратуру претензию: мол, замок Максима Галкина в деревне Грязь Одинцовского района нарушает принятые законом нормы. Особняк превышает три надземных этажа и допустимую высоту в 20 метров.

- Претензии Михайлова правомерны, - объясняет «КП» юрист Галина Бодрова. - Но так как дом уже введен в эксплуатацию, то это вопрос не к Галкину, а к органам, которые такое разрешение выдавали.

Пока непонятно, как оформлялись документы. То ли администрация муниципального района выдала разрешение на строительство, то ли замок был построен, а потом уже Галкин узаконил особняк через суд. В любом случае самого юмориста упрекнуть не в чем.

Дача поросла плющом.Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Подарила особняк старшему внуку

Зато у чиновников появились новые вопросы к другой недвижимости Пугачевой.

Напомним: у певицы имеется еще и загородный дом в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья. Пугачева построила его в начале 90-х. Трехэтажный особняк площадью 1000 кв. м расположен на участке в 50 соток. Стоимость дома с участком риэлтор Алина Степанова оценивает в 1 млн евро (более 70 млн рублей. - Ред.).

В начале нулевых дача Аллы Борисовны оказалась в центре скандала. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования МПР РФ обеспокоилось банькой Примадонны, построенной в 36,5 м от Истринского водохранилища вместо положенных 55. Пугачеву попросили снести постройку. Борьбу возглавлял и. о. заместителя руководителя ведомства Олег Митволь.

Правда, сегодня чиновников тревожит не баня, а железный забор, который, по их мнению, преграждает другим дачникам доступ к воде.

Этот забор и возмутил чиновников.Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Еще в декабре прошлого года специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу составили протокол об административном правонарушении. Алле Борисовне выписали штраф на 3000 рублей, поскольку забор «преградил доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».

Однако, похоже, этих денег Пугачева не заплатила, и за это на певицу наложили административный штраф в двукратном размере - 6 тысяч рублей. К слову, это самое щадящее наказание по данному нарушению. Есть меры и построже - административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Впрочем, до ареста и принудительных работ дело вряд ли дойдет. Более вероятен другой вариант.

- Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа, - объясняет «КП» юрист Галина Бодрова.

Невидимая калитка

«Комсомолка» решила посмотреть на забор раздора своими глазами.

- Я уже и не помню, когда тут последний раз видел Пугачеву, - рассказывает сосед Примадонны по истринской даче. - Она тут лет десять не появлялась. Как вышла замуж за Галкина, так и перестала сюда приезжать. Тут хозяйничает ее внук Никита. Только вчера его видел. Он парень простой, всегда здоровается, нос не задирает.

- А баню Пугачевой снесли после того старого скандала?

- Нет. Да там кладовка была, а не баня. Непонятно, почему к ней тогда прицепились. Может, пиар какой был.

- Забор Пугачевой вам сильно мешает?

- А чем он может помешать? Там же калитка есть. Ходи - не хочу.

Иду к береговой линии посмотреть на злополучный забор. Калитку можно отыскать, но с трудом, буквально на ощупь. Но она там действительно есть. Может, инспекторы ее не разглядели, поскольку вокруг все заросло зеленью?

- Дачу Алла подарила на свадьбу внуку Никите, - рассказывает охранник поселка. - Не знаю, переписала она на него или нет, но я тут вижу в основном Преснякова-младшего с женой. Недавно, правда, сюда стала ездить Кристина Орбакайте с мужем и дочкой Клавой. Пригодился игрушечный пиратский корабль, который Алла Борисовна построила вместо детской площадки тогда еще для маленького Никиты. Теперь там играет сестра Никиты Клава. И еще качельки родители ей пристроили.

По словам жителей Малых Бережков, даже когда в доме нет звездных хозяев, он не остается без присмотра.

- Там постоянно живет управляющая дома Лена, которая готовит для семьи Никиты и ведет хозяйство, - рассказали «КП» соседи Пугачевой. - И еще дворник у них есть. Он следит за газоном, убирает территорию.

ТЯЖБА

С Заворотнюк требуют еще 1,6 миллиона

В прошлом году «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк наконец-то погасила многомиллионный долг перед банком. Напомним: судебные тяжбы артистки длились шесть лет. В 2012 году Заворотнюк решила купить загородный дом в элитном подмосковном поселке Крекшино. Дом обошелся Анастасии аж в 2 млн долларов. Собственных накоплений не хватило, поэтому Заворотнюк взяла 435 000 долларов в кредит. А потом грянул кризис, Анастасии стало тяжело выплачивать валютный долг. И через шесть лет артистка уже должна была банку почти миллион долларов с учетом процентов.

Казалось бы, расплатившись по счетам, Анастасия может вздохнуть спокойно. Ан нет. Судебные приставы пытаются получить с актрисы еще 1 626 669 рублей. Выяснилось, что Заворотнюк так и не погасила исполнительный сбор - денежное взыскание, которое судебные приставы выставляют должнику, если он не исполняет решение суда в срок.

«Комсомолка» рекомендует

«Комсомолка» рекомендует «Жизнь и удивительные приключения великой певицы» - наиболее полную и достоверную биографию Аллы Пугачевой, выпущенную к юбилею звезды отечественной эстрады! Как застенчивая рыжая девчонка с окраины стала самой популярной женщиной страны?

Покупайте на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.