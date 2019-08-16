Пьер Ришар: Пока не старый, мечтаю порыбачить на Камчатке

Он едва ли не такой же символ Франции, как Эйфелева башня или кабаре «Мулен Руж». Он любимец россиян. Он Пьер Ришар, человек, умеющий быть одновременно и грустным, и смешным. Вот уже почти 50 лет артист без устали смешит публику по всему миру.

16 августа у Пьера солидный юбилей. Но отмечать его артист не собирается. Говорит, надоело. «Комсомолка» еще раз изучила биографию знаменитого француза.

Мог бы танцевать у Бежара

Пьер Ришар легко бы мог прославиться как танцовщик. Да, он блестяще танцует и пускается в пляс почти всегда, когда звучит музыка. Его даже приглашал к себе в труппу легендарный балетмейстер, икона современного танца Морис Бежар. Но Пьер, к нашему счастью, выбрал кино. Морис искал для своей постановки драматического актера, умеющего танцевать. Два дня проводил кастинг, и тут Ришар! Бежар сказал, что берет его. Пьер был доволен, но сказал нет. Вспоминая историю с Бежаром, актер и жалеет, и не жалеет о своем решении. Ведь если бы он остался в балете, то уже давно вышел бы на пенсию. А актером может быть до сих пор!

Жена Селья моложе артиста на 30 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жизнь на барже

Пьер всегда подчеркивает: чтобы играть неуклюжих типов, самому нужно быть очень ловким. Он довольно спортивный человек. Плавает в бассейне, любит большой теннис и регулярно посещает соревнования в Уимблдоне. А еще катается на мотоцикле. Кстати, вопреки слуху, антикварного мотоцикла, которому 40 лет, у него нет. А с недавнего времени нет и любимого Harley, его угнали... На железного коня Ришар садится и в России: на мотоцикле он проехал весь Владивосток.

Пьер всегда подчеркивает: чтобы играть неуклюжих типов, самому нужно быть очень ловким. Кард из фильма "Игрушка"

Пьер долгое время жил в Париже на комфортной барже. Романтика! Вокруг вода, лодки... Пришлось переехать, после того как актер связал себя узами брака. Его избранницей стала бразильская модель Селья. Красавице ростом 180 см было не очень-то комфортно в таком жилье (хотя у самого Пьера рост 178, ненамного меньше). Артист полушутя говорит, что встал выбор: либо поднимать крышу, либо менять место жительства. В итоге Пьер продал баржу, на которой прожил 12 лет, и купил квартиру.

Между Пьером и Сельей - 30-летняя разница в возрасте, но пара весьма счастлива. При знакомстве им пришлось общаться на английском. Пьер не знал португальского, а она - французского. К тому же модель была замужем.

У Ришара двое сыновей от первого брака - Оливье и Кристоф, оба посвятили себя музыке. А еще есть шесть внуков. Одна из его внучек прекрасно поет.

Пьер долгое время жил в Париже на комфортной баржеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Махнем на рыбалку?

Ришар - человек активный. Несмотря на частые гастроли, он и отпуск предпочитает проводить где-то в другой стране, а не во Франции. Частенько бывает на родине своей жены, в Бразилии, активно выступает против вырубки лесов. Любит путешествовать в Канаду. Там ему очень нравится из-за... холода.

Во времена, когда Пьер жил на барже, его утро часто начиналось с рыбалки. А сейчас заветная мечта артиста - порыбачить на Камчатке. «Пока не старый, хочу туда съездить, - говорит Пьер, словно забывая, что ему скоро 85. - Это удивительно красивое место!» Российский продюсер Ришара Анна Ващилина уже думает, как исполнить желание актера.

Кроме заграничных поездок, Ришар каждый год в конце лета отправляется на юг родной Франции. Там возле моря у него виноградники и винодельня. Туристы отлично знают про это место и приезжают туда на дегустации, а заодно и за автографом. Подпись мэтр ставит прямо на бутылках. К слову, сам он предпочитает розовое вино.

КСТАТИ

Не доверяет соцсетям

Не сказать, чтобы любимец публики был на ты с гаджетами. Даже его страницу в Фейсбуке за него ведут другие. К интернету Ришар относится настороженно и рассказывает, что его уже трижды «хоронили», публикуя сообщение о его смерти. Эх, Пьер, в России это хорошая примета - к долгой и счастливой жизни!

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Про Депардье и российский паспорт

Тандем Ришар - Депардье появился на съемках картины «Невезучие» в 1981 году. Потом были незабвенные «Папаши» и «Беглецы».

- Обожаю с ним сниматься, - говорит Ришар.

На вопрос, не хотел бы Пьер, как и Жерар Депардье, получить российский паспорт, он неизменно отвечает: «Жерар - одинокий холостяк, а у меня семья, и живет она во Франции». К слову, на гастролях по России Пьеру уже вручили паспорт мордвина (именно в Мордовии, напомним, зарегистировался новый россиянин Депардье). Пока что сувенирный. Но кто знает, как оно дальше пойдет?

на гастролях по России Пьеру уже вручили паспорт мордвинаФото: Евгения ГУСЕВА

У Пьера, несмотря на возраст, грандиозные планы. Осенью он собирается выпустить новый спектакль «Мистер Икс» совместно с французской актрисой Матильдой Мэй. В этой постановке нет слов, а герои общаются посредством различных звуков, напоминающих то ли гуление младенцев, то ли птичий язык.

Поступают ему и предложения о съемках в России. Но пока не сложилось. Обычно русские режиссеры предлагают Ришару роли ничем не примечательных французов. «Как будто бы я не смогу сыграть, к примеру, Александра Дюма!» - то ли шутя, то ли всерьез обижается актер.

5 лучших фильмов Ришара

- «Высокий блондин в черном ботинке» (1972)

- «Игрушка» (1976)

- «Укол зонтиком» (1980)

- «Папаши» (1983)

- «Беглецы» (1986)