Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

- Как же ты танцуешь! - вице-премьер Ольга Голодец подошла к солисту балета Сергею Полунину, глядя на него влюбленными глазами.

Только что в крымском Херсонесе практически на раскопе древнегреческого города, открывая Международный фестиваль оперы и балета, отгремела первая часть балета «Спартак», где Полунин играл Красса. И не восхищаться им было просто невозможно. Правда, Владимир Путин этого не видел, он встречался с руководителями строительства трассы «Таврида», и приехал лишь к антракту. Но зато сразу взялся за главное — пошел пообщаться с будущими звездами отечественного балета. Только что созданное в Севастополе хореографическое училище провело первый набор, отобрав со всего Крыма лучших 6-7-летних детей. Ректором училища стал сам Сергей Полунин, танцовщик с мировым именем, звезда первой величины. Путин, узнав об этом, даже не поверил.

- Как же вы, такой востребованный артист, модный, везде нарасхват, и будете здесь сидеть и работать с детьми? - удивился президент.

- Дети — самое большое счастье, я считаю, - просто ответил Полунин.

- Сергей очень много времени провел при отборе детей, - подтвердила Голодец.

- Здорово, если так, - похвалил Путин.

Правда, своего здания училище еще не имеет. Оно только строится, поэтому заниматься придется в арендованном помещении.

- Строители уже посмотрели, как это все выглядит, и думаю, мы возьмем уже другие темпы, - сказала Голодец.

- У нас самая главная задача, чтобы мы могли развиваться, и еще до сдачи основного здания, могли в следующем году принять еще детей, - пояснил худрук училища Иван Кузнецов.

Показывая стенды с планами училища, Голодец напомнила, что Севастополь — город с очень непростой историей.

- Когда готовили площадку, нашли четыре неразорвавшихся снаряда, - рассказала она.

- Обязательно надо, чтобы саперы тщательно все отработали, - отреагировал Путин.

Когда стали делать общее фото на память, президент не обнаружил рядом врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

- Идите сюда, - позвал он. - А то потом скажет, что его все это не касается.

Дети повытаскивали блокноты и ручки и выстроились к президенту за автографами.

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность. Опустившись на колено, он поцеловал протянутую руку.

Уже прощаясь, Путин обнаружил на одном из мальчиков футболку с надписью «Школа дзюдо Севастополя».

- Это ты здесь занимаешься? Три года уже? Ну это тебе точно поможет в балете, - с пониманием кивнул президент.

В этот день ему пришлось заниматься не только искусством, но и вполне прикладными делами. Глава государства встретился с генеральным директором АО «ВАД» Валерием Абрамовым и первым заместителем директора компании Виктором Переваловым, строящими через весь Крым трассу «Таврида».

- Хотел с вами увидеться, - сказал Путин. - Такое желание возникло после того, как посмотрел результат вашей работы в Калининграде. Очень хорошая трасса получилась, качественная, достойная. Ну а здесь я посмотрел, как идет работа, несколько дней назад пролетел практически над всей трассой. Важно, чтобы в срок она была сдана.

- Хочу вас заверить, что в декабре следующего года трасса «Таврида» будет сдана в эксплуатацию на полное развитие в комплексе, - пообещал Абрамов. - В четырехполосном варианте уже окончательно отделанная, идеально сделанная.

- В сентябре следующего года будет открыто движение на полное развитие по четырем полосам движения. Ввод объекта – декабрь 2020 года, - уточнил Перевалов. - Все идет в графике, никаких сомнений в том, что эта работа будет выполнена, нет. В сентябре мы открываем движение.

- В сентябре будет открыто движение, а окончательное оформление документов закончится в декабре, - подытожил Путин. - Собственно, для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этим трассам.