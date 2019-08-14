«Аленка»-фейл: Жительница Читы потребовала 5% с оборота легендарного шоколада

Шоколад «Аленка» - один из самых узнаваемых в России брендов. Больше того, имя нарицательное. Стоит повязать на очаровательную девочку платок, как кто-нибудь обязательно проронит: «Настоящая «Аленка»! И хотя шоколад появился в далеком 1965 году, до сих пор находятся претендентки, которые пытаются доказать, что «девочка с обертки» - это именно они.

В эти дни в Москве развернулась очередная судебная история. 12 августа Мещанский суд принял решение отказать жительнице Читы Елене Анисиной, которая требовала с фабрики «Красный Октябрь» в качестве лицензионных отчислений 5% с оборота легендарного шоколада.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА — «УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ»

Справедливости ради скажем, что кондитерская фабрика «Красный Октябрь» регулярно получает письма от «Аленок». Женщины советской эпохи пытаются убедить производителя, что образ самой знаменитой на постсоветском пространстве девочки был нарисован именно с них. Но претензии бессмысленны. Этикетку к «Аленке» разработал штатный художник «Красного Октября» Михаил Маслов. Несколько лет назад суд установил, что права на этикетку принадлежат кондитерской фабрике, а образ «Аленки» - собирательный.

Но вернемся к истории жительницы Читы. Курьез ситуации в том, что первая партия шоколада «Аленка» поступила в продажу в августе 1965 года, а родилась Елена… в сентябре.

В чем же претензии?

- Когда мне было годика три, гуляла с мамой по Чите. Я хорошенькая такая была — в платочке, - вспоминала во время суда истица. - К нам подошел фотограф. Сделал несколько снимков. И совсем скоро «Аленка» стала похожа на меня.

Не исключено, что доля правды в этом есть. В конце-концов, в каждой семье есть большое количество интересных историй и легенд. Но где доказательства, что именно Елена Анисина изображена на обертке шоколада? Их нет и быть не может. У фабрики подробная летопись создания образа «Аленки», - с документами и подтверждениями свидетелей, а у истицы лишь воспоминания детства, а из документов - «усы, лапы, хвост».

Причем, Елена приходила на судебные заседания одна. Без юристов. А журналистам жаловалась, что «потратила на адвокатов 100 тысяч», но те не смогли прийти.

.

- Я два года копила на этот суд! - в сердцах призналась истица во время слушаний.

Похоже, что над сладкой темой на самом деле юристы поработали. Составили иск. Взяли за свои услуги кругленькую сумму. Но когда дело дошло до суда, то цинично ее обманули.

Не удивительно, что в шоколаде оказались лишь юристы Елены Анисиной. Судья Мещанского суда Городилов принял решение в пользу фабрики «Красный Октябрь».

- В последние несколько лет «Красный Октябрь» постоянно сталкивается с обращениями недобросовестных юристов, которые выступают от псевдо-«Аленок», и за свою так называемую помощь вытягивают с россиянок деньги. Это мошенничество, - отметила адвокат «Красного Октября» Полина Шайхутдинова. - Мы настоятельно рекомендуем людям, имеющим в семейных альбомах фотографии девочек в платочках, не поддаваться на провокации и не тратить свои сбережения на «услуги» мошенников.

«ЗАГОВОРИЛА» НА КИТАЙСКОМ

Обратим внимание, знаменитой на весь мир фабрике «Красный октябрь» в 2019 году исполняется 170 лет. «Красный Октябрь» входит в крупнейший кондитерский холдинг в Восточной Европе - «Объединенные кондитеры», состоящий из 19 российских фабрик, где производят продукцию под брендами «Бабаевский», «Вдохновение», «Коровка» и, конечно, же «Аленка».

«Аленка», по-прежнему, любимое лакомство в России. Шоколад поставляется в Европу. А сегодня «Аленка» «заговорила» даже на китайском языке - голубоглазая девочка пользуется успехом в Стране восходящего солнца. Также «Аленка» стала именем сети сладких супермаркетов Холдинга «Объединенные кондитеры», которых насчитывается более сотни по всей России.

Сейчас историю ведущих шоколадных брендов нашей страны можно изучить в Музее Истории Шоколада и Какао «МИШка», а также в музее «Роза Эйнема», который не так давно открылся на территории арт-кластера «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной. В Музее Истории Шоколада и Какао рассказывают, что к ним до сих пор приходят женщины, которые сообщают, что именно они те самые девочки в платочке, которые и стали «лицом» «Аленки». Но очень жаль, что этой наивностью зачастую пользуются мошенники, готовые представлять в суде заведомо проигрышное дело.