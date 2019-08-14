Дочери Гагарина подарили Королеву красный телефон

В пятницу, 16 августа, снова откроется центральный вход в Музей космонавтики на ВДНХ. Несколько последних месяцев посетители заходили через вход запасной – со стороны памятника Циолковскому. Почему? Потому что первый (и самый главный) зал реконструировали. И вот работы закончены. Что изменилось? От этом я расспросил директора музея Наталью Артюхину.

- Наталья Витальевна, десять лет назад была проведена масштабная реконструкция музея, появились новые площади. Зачем нужно было снова затевать изменения?

- Оформление нашего главного зала - “Утро космической эры” устарело. Это - с одной стороны. С другой, нам хотелось полнее воссоздать атмосферу свершений 60-х годов, ощущение того времени: “Мы – первые!”. И, в-третьих, у нас появилось много новых подлинных экспонатов, архивные документы, место которым именно в этом зале.

Белка и Стрелка. Фото предоставлено Музеем космонавтики

- Кто был дизайнером обновленного зала?

- У нас работала большая команда сотрудников музея и наших партнёров. Концепцию зала разработала питерская компания “Европейские музейные технологии”. Информагентство ТАСС предоставило снимки из своей фотохроники. Иллюстраторское бюро «Вьюга» выполнило дизайн лайтбоксов в стиле советского плаката. Компания Storytel помогла записать аудиогид. Текст читает Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Александр Иванович Лавейкин. Телестудия Роскосмоса предоставила фильмы, в том числе кадры с первым выходом в открытый космос дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова.

Специальный экспозиционный свет разработал знаменитый театральный художник Сергей Васильев – лауреат премии "Золотая Маска" 2015 и 2019 года в номинации "Лучшая работа художника по свету". Он же придумал подсветку для исторического витража, который мы отреставрировали.

Приборы спутника. Фото предоставлено Музеем космонавтики

- Так все-таки в чем новизна зала?

- Изменилась логика расположения экспонатов. Теперь, когда вы заходите в первый зал, вы видите в центре первый искусственный спутник Земли. Он открыл космическую эру человечества. Мы раздобыли инженерный кульман 1960-х годов из того самого королевского ОКБ-1. Именно на таких в первых конструкторских бюро чертили схемы ракет и спутников.

Среди новых экспонатов: макет ракеты-носителя "Восток" с подробной схемой его работы, жидкостный ракетный двигатель РД-107, лунные вымпелы, документы по полёту Юрия Алексеевича Гагарина, подготовке советских космонавтов к первому выходу в открытый космос.

Увидят посетители и бутылку шампанского из той тысячи, которую прислал в СССР французский винодел Анри Мэр. Фото предоставлено Музеем космонавтики

Появилось мультимедиа: посетители увидят фильм-реконструкцию о полёте Юрия Алексеевича Гагарина.

Особое место в зале займут витрины с личными вещами Героя Советского Союза командира космического корабля “Восход-2” Павла Ивановича Беляева. Его парадный мундир и удостоверение космонавта №10 в дар музею передала его супруга Татьяна Филипповна Беляева.

Мы покажем стойку наземную “Волга-ВПК” 1960 года, которая входила в состав наземного комплекса и предназначалась для контроля всех систем ракеты-носителя, космического корабля и данных о самочувствии человека. Этот комплекс был единственным средством управления кораблём Гагарина.

Игрушечный телефон, который дочери Юрия Гагарина подарили Главному конструктору Сергею Павловичу Королёву. Фото предоставлено Музеем космонавтики

Вы увидите красный игрушечный телефон, который дочери Юрия Гагарина подарили Главному конструктору Сергею Павловичу Королёву. Сможете прочесть одно из писем Нины Ивановны Королёвой её супругу Сергею Павловичу Королёву.

Увидят посетители и бутылку шампанского из той тысячи, которую прислал в СССР французский винодел Анри Мэр. В первой половине пятидесятых годов прошлого века он поспорил о том, что люди никогда не смогут увидеть обратную сторону Луны. Но в 1959 году аппарат «Луна – 3» передала на Землю снимки обратной стороны спутника. Француз отправил шампанское. Оно попало в королевское ОКБ-1. Бутылки сотрудникам раздавал лично Королев. Единственную сохранившуюся бутылку передала в музей дочь Главного конструктора Наталья Сергеевна Королева.

- Я так понимаю, что реконструкция музея продолжится?

- Да, мы планируем постепенно модернизировать и другие залы музея. Уже начали заниматься проектом доработки раздела экспозиции, которая рассказывает об особенностях посадки космических кораблей.

Музей космонавтики работает с вторника по воскресенье с 10 утра. В четверг и субботу закрывается в 21.00. В остальные дни – в 19:00.

Адрес: метро ВДНХ, проспект Мира, 111.

Входной билет для взрослых стоит 250 рублей.